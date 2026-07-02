Đột quỵ ở tuổi 33

Chỉ sau một cú bóng đập vào cổ, người đàn ông 33 tuổi bị co giật, méo miệng. Bác sĩ xác định nguyên nhân là tổn thương động mạch cảnh hiếm gặp.

Hình ảnh động mạch cảnh trái bị hẹp nặng khoảng 80% trên đoạn dài > 40 mm. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa cấp cứu thành công một trường hợp đột quỵ nhồi máu não hiếm gặp ở người trẻ do bóc tách động mạch cảnh sau chấn thương khi chơi thể thao.

Bệnh nhân là anh N.V.Đ. (33 tuổi, quê Thanh Hóa), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi chơi bóng đá, anh bị bóng đập mạnh vào vùng cổ nhưng không có biểu hiện bất thường nên không đi khám.

Ít lâu sau, khi đang tắm, anh bất ngờ xuất hiện cơn co giật, hai tay co cứng, méo miệng, mắt trợn, nói ú ớ. Tình trạng kéo dài khoảng một giờ trước khi được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy người bệnh bị nhồi máu não cấp vùng trán - đỉnh trái. Siêu âm động mạch cảnh ghi nhận huyết khối gây hẹp khoảng 70% động mạch cảnh trong trái.

Ê-kíp can thiệp phải sử dụng hai stent nối tiếp để tái tạo hoàn toàn lòng mạch, khôi phục lưu lượng dòng chảy máu lên não. Ảnh: BVCC.

Do bệnh nhân còn trẻ và không có các yếu tố nguy cơ tim mạch thông thường, các bác sĩ tiếp tục chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để tìm nguyên nhân. Kết quả phát hiện động mạch cảnh trái bị hẹp khoảng 80% trên đoạn dài hơn 40 mm do bóc tách thành mạch sau chấn thương. Theo các bác sĩ, đây là dạng tổn thương phức tạp, làm giảm nghiêm trọng lưu lượng máu lên não và tạo điều kiện hình thành huyết khối gây nhồi máu não.

Do chiều dài tổn thương vượt quá khả năng che phủ của một stent, ê-kíp phải đặt hai stent nối tiếp để tái tạo hoàn toàn lòng mạch và khôi phục dòng máu lên não. Sau can thiệp, động mạch được tái thông hoàn toàn. Ba ngày sau, bệnh nhân hồi phục tốt, vận động bình thường và các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ rệt.

Theo ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy, bóc tách động mạch cảnh là tình trạng lớp trong của thành động mạch bị rách, khiến máu chui vào giữa các lớp thành mạch, tạo thành khối máu tụ. Quá trình này làm hẹp hoặc tắc mạch, đồng thời hình thành huyết khối có thể trôi lên não gây đột quỵ.

Tình trạng này có thể xảy ra sau tai nạn giao thông, va đập mạnh vùng cổ, chơi thể thao cường độ cao hoặc thậm chí sau những động tác xoay, ngửa hay gập cổ quá mức. Đây là một trong những nguyên nhân gây đột quỵ ở người trẻ nhưng dễ bị bỏ sót vì các triệu chứng thường không xuất hiện ngay sau chấn thương.

"Động mạch cảnh cung cấp khoảng 70% lượng máu cho phần trước của não. Khi mạch máu này bị tổn thương, người bệnh có nguy cơ nhồi máu não diện rộng, để lại di chứng nặng hoặc tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời", bác sĩ Mạnh cho biết.

Ông cũng lưu ý, người bệnh có thể vẫn hoàn toàn tỉnh táo trong nhiều giờ, thậm chí vài ngày sau chấn thương rồi mới xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ, khiến nhiều người chủ quan và bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau chấn thương vùng cổ, nếu xuất hiện đau cổ kéo dài, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, tê yếu tay chân, méo miệng, nói khó, nhìn mờ, nhìn đôi, co giật hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa đột quỵ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, giảm nguy cơ tử vong và tàn phế.