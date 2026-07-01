Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc loại dầu gội trị gàu nổi tiếng

Hàng loạt mỹ phẩm, từ sữa rửa tay, kem bôi da đến dầu gội trị gàu, bị Bộ Y tế đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc vì vi phạm quy định quản lý mỹ phẩm.

Ngày 1/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đồng loạt ban hành nhiều quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc đối với nhiều sản phẩm mỹ phẩm vi phạm quy định.

Thu hồi 4 dầu gội trị gàu chứa Clotrimazole

Cũng trong ngày 1/7, Cục Quản lý Dược ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố, đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô còn hạn sử dụng của 4 sản phẩm dầu gội trị gàu chứa hoạt chất Clotrimazole.

Quyết định được ban hành căn cứ Nghị định 42/2025/NĐ-CP, Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm cùng kết luận của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp lần thứ 43 diễn ra vào tháng 5/2026.

Theo Cục Quản lý Dược, Clotrimazole không còn được phép sử dụng trong mỹ phẩm theo quy định của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN. Vì vậy, các sản phẩm chứa hoạt chất này phải bị thu hồi và đình chỉ lưu hành.

Sản phẩm DERMEDIC CAPILARTE ANTI-DANDRUFF SHAMPOO do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu The Sunshine chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Ảnh: Makeup.uk.

Bốn sản phẩm bị thu hồi gồm:

DERMEDIC CAPILARTE ANTI-DANDRUFF SHAMPOO, số tiếp nhận 206990/23/CBMP-QLD, do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu The Sunshine chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

DERMEDIC CAPILARTE Anti-dandruff shampoo, số tiếp nhận 286939/25/CBMP-QLD, cũng do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu The Sunshine chịu trách nhiệm.

DERMEDIC CAPILARTE Anti-dandruff shampoo, số tiếp nhận 312495/26/CBMP-QLD, do Công ty TNHH XNK và Dịch vụ TTC-FRA chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

GALENIA SKIN CARE SEBOTIC ANTIDANDRUFF SHAMPOO, số tiếp nhận 312795/26/CBMP-QLD, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Y chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương thông báo đến toàn bộ hệ thống phân phối, ngừng lưu thông sản phẩm, tiếp nhận hàng hóa bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô còn hạn sử dụng, đồng thời báo cáo kết quả về Cục trước ngày 20/7.

Thu hồi sữa rửa tay vì công thức không đúng hồ sơ công bố

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, lô Sữa rửa tay hương đào Dr. Clean (Dr. Clean Peach) chai 500 g bị thu hồi có số lô V412 04, ngày sản xuất 18/8/2025, hạn sử dụng 17/8/2028.

Sữa rửa tay hương đào Dr. Clean (Dr. Clean Peach).

Sản phẩm do Công ty TNHH MTV Hóa phẩm VICO (Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Hải Phòng) sản xuất và Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Koji (194 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo Cục Quản lý Dược, vụ việc được phát hiện sau khi Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kiểm nghiệm mẫu sản phẩm lấy tại siêu thị BRG Mart (120 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Kết quả kiểm nghiệm theo Phiếu số 56L157 ngày 27/2/2026 cho thấy sản phẩm chứa Natri benzoat, nhưng thành phần này không được công bố trên nhãn.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Koji cho biết hai nguyên liệu Galsilk 7 SB và Euperlan PCO sử dụng trong quá trình sản xuất có chứa Natri benzoat, tuy nhiên thành phần này không được kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược còn xác định công thức gốc của sản phẩm không có thành phần Coco-Glucoside như đã kê khai trong hồ sơ công bố.

Cơ quan quản lý kết luận sản phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố, thuộc trường hợp phải đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm dừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên, đồng thời trả lại đơn vị cung ứng.

Đối với Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Koji và Công ty TNHH MTV Hóa phẩm VICO, cơ quan quản lý yêu cầu thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối; tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm; báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/7.

Kem bôi da chứa chất bảo quản không công bố

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô Kem bôi da thảo mộc YOUNG RAU MÁ (hộp 1 tuýp 20 g).

Lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố 1072/22/CBMP-LA, số lô 011124, ngày sản xuất 28/11/2024, hạn dùng 28/11/2027.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Mekong Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và được sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An.

Kem bôi da thảo mộc YOUNG RAU MÁ (hộp 1 tuýp 20 g).

Theo kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế Quảng Ngãi đối với mẫu lấy tại Quầy thuốc Bảo Ngọc (xã Yaly, tỉnh Quảng Ngãi), sản phẩm chứa hai chất bảo quản Methylparaben và Propylparaben nhưng không được công bố trên nhãn cũng như trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Trong báo cáo giải trình, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidopharma USA cho rằng hai chất này có thể xuất hiện từ nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra hồ sơ nguyên liệu không ghi nhận sự hiện diện của Methylparaben và Propylparaben.

Ngoài ra, cơ quan quản lý còn phát hiện nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất có chứa các thành phần như Glycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Propylene Glycol và 1,2-Hexanediol, nhưng các thành phần này cũng không được kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan, Cục Quản lý Dược kết luận sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố và yêu cầu thu hồi trên phạm vi cả nước.

Hai doanh nghiệp liên quan phải thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 26/7.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu rà soát tất cả lô Kem bôi da thảo mộc YOUNG RAU MÁ đã sản xuất, chủ động thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự và báo cáo trước ngày 11/7.