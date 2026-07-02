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Sức khỏe Thành tựu Y khoa

BS Việt dùng robot thế hệ mới nắn cột sống cho chàng trai cao 1,86 m

  • Thứ năm, 2/7/2026 13:42 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Cong vẹo cột sống âm thầm tiến triển suốt 5 năm khiến nam sinh cao 1,86 m mất tự tin, phải nhờ đến robot thế hệ mới để chỉnh lại cột sống.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Năm 15 tuổi, T.V.Q (trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện những dấu hiệu cong vẹo cột sống đầu tiên. Ở độ tuổi xương khớp đang phát triển mạnh mẽ, những đường cong ấy không dừng lại mà âm thầm tiến triển thành nhóm vẹo người lớn với hai góc vẹo cấu trúc thực thể phức tạp.

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1,86 m, nhưng căn bệnh quái ác khiến chàng sinh viên Học viện Ngân hàng luôn bị mỏi vùng thắt lưng khi ngồi lâu, dáng đi và tính thẩm mỹ bị ảnh hưởng rõ rệt, làm giảm đi sự tự tin.

Trực tiếp thăm khám cho Q., PGS.TS.BS Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, cơ sở Linh Đàm (Hà Nội), nhận định tổn thương khu trú chính của bệnh nhân nằm ở vùng ngực, còn mức độ vẹo ở vùng lưng ở mức trung bình.

Đối với một người bệnh chỉ mới 20 tuổi, việc lựa chọn phương án phẫu thuật không chỉ đơn thuần là nắn chỉnh cân bằng mà phải tính toán đến chất lượng cuộc sống của họ trong nhiều thập kỷ tiếp theo.

PGS Tiến đã đưa ra một quyết định chỉ can thiệp xử lý triệt để ở vùng cột sống ngực và cố gắng bảo tồn biên độ vận động vùng lưng cho bệnh nhân. Việc giữ lại sự linh hoạt tối đa cho một cơ thể trẻ là ưu tiên hàng đầu.

Ca phẫu thuật của bệnh nhân T.V.Q. chính là ca vẹo cột sống đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện dưới sự hỗ trợ của hệ thống Robot Mazor X Stealth Edition thế hệ thứ tư - công nghệ định vị và hỗ trợ phẫu thuật cột sống tiên tiến nhất hiện nay.

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Nam sinh Hà Nội được phẫu thuật bằng robot. Ảnh: BVCC.

Sự khác biệt mang tính cách mạng của Mazor X Stealth so với các thế hệ cũ nằm ở khả năng tích hợp bản quyền giữa cánh tay robot thông minh tự hành và phần mềm định vị dẫn đường StealthStation theo thời gian thực.

Ở thế hệ cũ, bác sĩ phải lập kế hoạch dựa trên phim chụp trước mổ, khi lên bàn mổ tư thế bệnh nhân thay đổi sẽ tạo ra sai lệch. Với Mazor X Stealth, ngay sau khi gây mê và đặt tư thế, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính trực tiếp tại phòng mổ để robot đồng bộ hóa lập trình trên cấu trúc xương thực tế, giảm thiểu độ di lệch xuống mức tối thiểu.

Ưu thế này là chìa khóa để các phẫu thuật viên hóa giải những dị tật cuống sống siêu nhỏ ở vùng vẹo lõm - nơi vốn bị teo nhỏ, dễ gây tổn thương tủy sống gây liệt hoặc đâm thủng động mạch chủ phía trước cột sống.

Nhờ "mắt thần" định vị chính xác đường đi và kích thước vít, PGS.TS.BS Nguyễn Lê Bảo Tiến đã chủ động tăng kích thước và chiều dài của vít ở những vị trí hiểm hóc nhằm đạt độ vững chắc nhất có thể. Trong phẫu thuật cột sống, bước bắt vít phải chắc chắn để làm điểm tựa vững chãi thì bước nắn chỉnh, giải phóng chèn ép tiếp theo mới an toàn và hiệu quả.

Ngay sau khi hoàn thành, kết quả quét CT kiểm tra lại tại phòng mổ cho thấy toàn bộ các vị trí vít đều chính xác một cách tuyệt đối đúng như kịch bản giả lập ban đầu.

Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn mạnh đằng sau niềm vui của một ca mổ thành công là cảnh báo nghiêm túc về cong vẹo cột sống học đường, chúng thường bắt đầu từ những biểu hiện lệch vai, nghiêng người tưởng vô hại ở tuổi dậy thì.

Nếu sự chủ quan của gia đình để bệnh âm thầm tiến triển đến tuổi trưởng thành, cột sống sẽ chịu những biến đổi cấu trúc thực thể cố tật, không chỉ tàn phá thẩm mỹ, gây mặc cảm tâm lý nặng nề, chèn ép nội tạng và gây thoái hóa nghiêm trọng về sau.

Cuốn sách "Ăn thông minh, sống bình yên" của tác giả Makita Zenji giải thích về lý do càng nhiều tuổi càng cần hạn chế đường một cách nghiêm ngặt. Ngoài ra, cuốn sách cũng thông tin về các vấn đề lớn của chỉ số đường huyết; về cơ chế của các vấn đề béo phì, lão hóa và bệnh tật, cung cấp chế độ ăn uống hợp lý giúp bạn đảm bảo chỉ số đường huyết, tránh các bệnh liên quan đến đường huyết.

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