5 thực phẩm chứa lượng Vitamin C dồi dào

Vitamin C là dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ hấp thu sắt và thúc đẩy sự phát triển của trẻ.

Vitamin C là một trong những vi chất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Do cơ thể không thể tự tổng hợp hoặc dự trữ vitamin C với lượng lớn, trẻ cần được bổ sung dưỡng chất này hàng ngày thông qua chế độ ăn.

Việc lựa chọn thực phẩm giàu vitamin C không chỉ giúp phòng ngừa thiếu hụt mà còn góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể của trẻ.

Lợi ích của vitamin C đối với trẻ nhỏ

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen - loại protein cần thiết cho sự phát triển của da, xương, sụn, dây chằng và mạch máu. Đây cũng là dưỡng chất hỗ trợ làm lành vết thương và duy trì sự phát triển bình thường của các mô trong cơ thể.

Vitamin C còn được biết đến với vai trò tăng cường khả năng miễn dịch. Việc bổ sung đủ vitamin C giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Bên cạnh đó, vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Dưỡng chất này cũng góp phần tăng hấp thu sắt từ các thực phẩm có nguồn gốc thực vật, nhờ đó làm giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt - tình trạng khá phổ biến ở trẻ em.

Theo khuyến nghị của NIH, nhu cầu vitamin C mỗi ngày là:

Trẻ 1-3 tuổi: khoảng 15 mg

Trẻ 4-8 tuổi: khoảng 25 mg

Trẻ 9-13 tuổi: khoảng 45 mg

Phần lớn lượng vitamin C cần thiết có thể được đáp ứng thông qua chế độ ăn giàu rau xanh và trái cây tươi.

Ổi là một trong những thực phẩm rất giàu vitamin C, lại ngon ngọt, dễ ăn với trẻ nhỏ. Ảnh: Shutterstock.

Thực phẩm nào chứa nhiều vitamin C?

Nhiều loại thực phẩm quen thuộc chứa lượng vitamin C dồi dào và phù hợp với trẻ nhỏ nếu được chế biến hợp lý.

Ổi

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100 g ổi chứa khoảng 228 mg vitamin C, cao gấp khoảng 2-3 lần so với cam. Vitamin C trong ổi giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ hình thành collagen, giúp vết thương mau lành, tăng hấp thu sắt từ thực vật. Ổi chín mềm có thể cắt nhỏ cho trẻ ăn trực tiếp hoặc làm sinh tố.

Kiwi

Kiwi cũng là một trong những loại trái cây rất giàu vitamin C. 100 g kiwi chứa khoảng 92-93 mg vitamin C, đồng thời cung cấp chất xơ, kali, vitamin E và folate.

Sự kết hợp giữa vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, trong khi lượng chất xơ dồi dào góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột. Với vị chua ngọt tự nhiên và thịt quả mềm, kiwi là lựa chọn phù hợp để bổ sung vào bữa phụ của trẻ.

Dâu tây

Dâu tây là loại quả được nhiều trẻ yêu thích nhờ hương vị ngọt thanh. Mỗi 100 g dâu tây cung cấp khoảng 58-59 mg vitamin C, đáp ứng phần đáng kể nhu cầu hàng ngày của trẻ.

Ngoài vitamin C, dâu tây còn chứa nhiều anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng của quả - cùng chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa.

Cam

Cam từ lâu đã được xem là biểu tượng của vitamin C. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), một quả cam cỡ vừa có thể cung cấp khoảng 70 mg vitamin C, đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu hàng ngày của nhiều trẻ nhỏ.

Bên cạnh vitamin C, cam còn chứa kali, folate và các hợp chất flavonoid có đặc tính chống oxy hóa. Phụ huynh nên ưu tiên cho trẻ ăn cam tươi thay vì chỉ uống nước ép để tận dụng lượng chất xơ tự nhiên có trong múi quả.

Bông cải xanh

Bông cải xanh cũng là thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung thường xuyên cho trẻ. Mỗi 100 g bông cải xanh chứa khoảng 89 mg vitamin C, đồng thời cung cấp vitamin K, folate và chất xơ.

Bông cải xanh là một trong những loại rau giàu dinh dưỡng nhất, giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ. Để hạn chế thất thoát vitamin C, nên chế biến bằng cách hấp hoặc xào nhanh thay vì nấu quá lâu.