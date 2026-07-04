Những thực phẩm nên tránh dùng cùng sữa

Sữa là nguồn dinh dưỡng quan trọng với trẻ em. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên kết hợp sữa với một số thực phẩm để hạn chế ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Sữa là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho trẻ. Ảnh: Maginific.

Sữa là nguồn cung cấp canxi, protein và nhiều vitamin quan trọng, góp phần hỗ trợ sự phát triển chiều cao và hệ miễn dịch của trẻ. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để kết hợp với sữa. Một số có thể làm giảm hấp thu dưỡng chất, trong khi số khác dễ khiến trẻ đầy bụng hoặc khó chịu tiêu hóa. Dưới đây là những thực phẩm cha mẹ nên lưu ý.

Thực phẩm giàu sắt

Nhiều cha mẹ có thói quen cho trẻ uống một cốc sữa ngay sau bữa ăn với mong muốn bổ sung thêm dinh dưỡng, theo Healthline. Tuy nhiên, nếu bữa ăn có nhiều thực phẩm giàu sắt như thịt bò, gan, lòng đỏ trứng hay ngũ cốc tăng cường sắt, đây lại không phải thời điểm lý tưởng để uống sữa.

Nguyên nhân là canxi trong sữa có thể cạnh tranh với sắt trong quá trình hấp thu tại ruột non, khiến lượng sắt cơ thể hấp thu giảm đi. Điều này đặc biệt đáng lưu ý ở trẻ nhỏ - nhóm có nhu cầu sắt cao để tạo máu và phát triển não bộ. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, nguy cơ thiếu sắt và thiếu máu có thể tăng lên.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo cha mẹ nên cho trẻ uống sữa cách bữa ăn giàu sắt hoặc viên bổ sung sắt khoảng 1-2 giờ, thay vì sử dụng cùng lúc.

Các loại đậu

Theo WebMD, đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh hay đậu lăng đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất tốt cho trẻ. Tuy nhiên, nếu trẻ vốn không dung nạp lactose, việc uống sữa rồi ăn nhiều các loại đậu trong cùng một bữa có thể khiến hệ tiêu hóa "quá tải".

Các loại đậu chứa nhiều chất xơ và carbohydrate dễ lên men, trong khi lactose trong sữa lại khó được tiêu hóa ở những trẻ thiếu enzyme lactase. Sự kết hợp này có thể khiến trẻ đầy hơi, chướng bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy rõ rệt hơn.

Trái cây có vị chua

Cam, quýt, bưởi, kiwi hay dứa thường được nhiều người truyền tai là không được ăn cùng sữa. Thực tế, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy sự kết hợp này gây ngộ độc hay tạo ra chất có hại.

Tuy nhiên, lượng acid trong các loại quả này có thể khiến protein trong sữa đông nhanh hơn. Với hầu hết trẻ khỏe mạnh, đây là quá trình tiêu hóa bình thường vì dịch vị dạ dày cũng có tính acid.

Song ở những trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm, đang bị viêm dạ dày hoặc hay nôn trớ, việc uống sữa ngay sau khi ăn nhiều trái cây chua đôi khi khiến trẻ đầy bụng hoặc khó chịu hơn. Để hạn chế tình trạng này, cha mẹ có thể cho trẻ ăn trái cây và uống sữa cách nhau khoảng 30-60 phút.