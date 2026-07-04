Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Những thực phẩm nên tránh dùng cùng sữa

  • Thứ bảy, 4/7/2026 15:45 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Sữa là nguồn dinh dưỡng quan trọng với trẻ em. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên kết hợp sữa với một số thực phẩm để hạn chế ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Sữa là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho trẻ. Ảnh: Maginific.

Sữa là nguồn cung cấp canxi, protein và nhiều vitamin quan trọng, góp phần hỗ trợ sự phát triển chiều cao và hệ miễn dịch của trẻ. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để kết hợp với sữa. Một số có thể làm giảm hấp thu dưỡng chất, trong khi số khác dễ khiến trẻ đầy bụng hoặc khó chịu tiêu hóa. Dưới đây là những thực phẩm cha mẹ nên lưu ý.

Thực phẩm giàu sắt

Nhiều cha mẹ có thói quen cho trẻ uống một cốc sữa ngay sau bữa ăn với mong muốn bổ sung thêm dinh dưỡng, theo Healthline. Tuy nhiên, nếu bữa ăn có nhiều thực phẩm giàu sắt như thịt bò, gan, lòng đỏ trứng hay ngũ cốc tăng cường sắt, đây lại không phải thời điểm lý tưởng để uống sữa.

Nguyên nhân là canxi trong sữa có thể cạnh tranh với sắt trong quá trình hấp thu tại ruột non, khiến lượng sắt cơ thể hấp thu giảm đi. Điều này đặc biệt đáng lưu ý ở trẻ nhỏ - nhóm có nhu cầu sắt cao để tạo máu và phát triển não bộ. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, nguy cơ thiếu sắt và thiếu máu có thể tăng lên.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo cha mẹ nên cho trẻ uống sữa cách bữa ăn giàu sắt hoặc viên bổ sung sắt khoảng 1-2 giờ, thay vì sử dụng cùng lúc.

Các loại đậu

Theo WebMD, đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh hay đậu lăng đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất tốt cho trẻ. Tuy nhiên, nếu trẻ vốn không dung nạp lactose, việc uống sữa rồi ăn nhiều các loại đậu trong cùng một bữa có thể khiến hệ tiêu hóa "quá tải".

Các loại đậu chứa nhiều chất xơ và carbohydrate dễ lên men, trong khi lactose trong sữa lại khó được tiêu hóa ở những trẻ thiếu enzyme lactase. Sự kết hợp này có thể khiến trẻ đầy hơi, chướng bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy rõ rệt hơn.

Trái cây có vị chua

Cam, quýt, bưởi, kiwi hay dứa thường được nhiều người truyền tai là không được ăn cùng sữa. Thực tế, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy sự kết hợp này gây ngộ độc hay tạo ra chất có hại.

Tuy nhiên, lượng acid trong các loại quả này có thể khiến protein trong sữa đông nhanh hơn. Với hầu hết trẻ khỏe mạnh, đây là quá trình tiêu hóa bình thường vì dịch vị dạ dày cũng có tính acid.

Song ở những trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm, đang bị viêm dạ dày hoặc hay nôn trớ, việc uống sữa ngay sau khi ăn nhiều trái cây chua đôi khi khiến trẻ đầy bụng hoặc khó chịu hơn. Để hạn chế tình trạng này, cha mẹ có thể cho trẻ ăn trái cây và uống sữa cách nhau khoảng 30-60 phút.

Nhớ sống hạnh phúc nhé!

Theo Tâm lý học tích cực, khoa học hạnh phúc không phải cái gì cao siêu, to tát. Thực ra, hạnh phúc ở ngay trong bản thân ta, và quanh ta. Lifestyle giới thiệu tác phẩm "100 cách sống hạnh phúc". Cuốn sách là những chỉ dẫn thiết thực để sống hạnh phúc, thông qua thói quen, luyện tập cơ thể, tư tưởng tích cực, hoạch định tương lai và xây dựng các mối quan hệ.

Việt Nam có vị thuốc đại bổ ra chợ là thấy, giúp dưỡng gan bổ thận

Hạt sen (liên nhục) từ lâu đã là một loại thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực và y học cổ truyền Việt Nam.

25:1475 hôm qua

Bệnh nhân ở TP.HCM được cứu nhờ phát hiện 'bom hẹn giờ' trong bụng

Đau bụng dữ dội sau nhiều ngày chỉ nghĩ bị rối loạn tiêu hóa, bệnh nhân 67 tuổi nhập viện và được phát hiện phình động mạch chủ bụng dưới thận có nguy cơ vỡ, buộc bác sĩ phải mổ.

25:1484 hôm qua

Ai không nên ăn rau đay? Sự thật nhiều người chưa biết

Rau đay là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú và dễ chế biến. Tuy vậy, không phải đối tượng nào cũng phù hợp để sử dụng.

25:1513 hôm qua

Kỳ Duyên

uống sữa dinh dưỡng thực phẩm sắt

    Đọc tiếp

    Tran Messi sung vu hinh anh

    Trán Messi sưng vù

    4 giờ trước 12:22 4/7/2026

    0

    Pha va chạm với đầu gối hậu vệ Cape Verde khiến Lionel Messi bị sưng trán rõ rệt, nhưng anh vẫn thi đấu hết trận và góp công đưa Argentina vào vòng 16 đội World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý