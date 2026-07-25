Mỹ ghi nhận gần 100 ca nhiễm Salmonella liên quan trứng bị thu hồi

Ngày 24/7, giới chức y tế liên bang Mỹ thông báo gần 100 người tại 17 bang của Mỹ đã bị nhiễm vi khuẩn Salmonella liên quan đến các loại trứng bị thu hồi.

Trứng vịt bày bán tại một siêu thị gia cầm ở Alexandria, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: Đoàn Hùng/Pv TTXVN tại Mỹ.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), 98 ca bệnh được ghi nhận có thời điểm khởi phát từ ngày 21/11 đến ngày 30/6. Hiện chưa có trường hợp không qua khỏi nào được báo cáo, nhưng 26 người đã phải nhập viện điều trị.

Các nhà điều tra xác định số trứng vỏ cứng bị thu hồi do công ty Midwest Poultry Services cung cấp nhiều khả năng là nguồn gây lây nhiễm. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại bang Indiana này không phải là nguyên nhân liên quan đến toàn bộ các ca bệnh được ghi nhận.

Trước đó, Midwest Poultry đã thu hồi các lô trứng được sản xuất và phân phối từ những trang trại ở bang Texas trong khoảng thời gian từ ngày 6/6 đến ngày 3/7. Những sản phẩm này được bán dưới nhiều thương hiệu khác nhau, với hạn bán hoặc hạn sử dụng tốt nhất nằm trong khoảng từ ngày 20/7 đến ngày 17/8.

Các cửa hàng từng nhận số trứng bị thu hồi bao gồm hệ thống Kroger tại Texas và Louisiana, cùng các cửa hàng Brookshire Grocery ở Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, New Mexico và Mississippi.

Theo giới chức liên bang, các mẫu bệnh phẩm được Midwest Poultry thu thập tại những trang trại ở Texas đã cho kết quả dương tính với Salmonella. Phân tích di truyền cho thấy một số mẫu có cùng chủng vi khuẩn với chủng đã gây bệnh cho người. Người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra tủ lạnh để xác định có đang lưu trữ các loại trứng thuộc diện thu hồi hay không. Nếu có, cần phải bỏ hoặc trả lại cửa hàng để được hoàn tiền.

Các triệu chứng ngộ độc Salmonella thường bao gồm tiêu chảy, sốt, nôn mửa nghiêm trọng, mất nước và đau quặn bụng. Phần lớn người bệnh có thể hồi phục trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên, nhiễm khuẩn có thể diễn biến nghiêm trọng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu.