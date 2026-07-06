Dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu kali

Yếu cơ, chuột rút, chán ăn hay hồi hộp có thể là những biểu hiện của thiếu kali. Nhận biết sớm giúp xử trí kịp thời và tránh biến chứng.

Mệt mỏi là một trong những dấu hiệu cơ thể đang thiếu kali. Ảnh: Magnific.

Kali là một trong những khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch. Vào mùa hè, nguy cơ thiếu kali có xu hướng tăng lên do cơ thể mất nhiều mồ hôi, kéo theo sự thất thoát nước và các chất điện giải.

Trong khi đó, nhiều người chỉ chú ý uống nước mà quên bổ sung khoáng chất, đồng thời ăn uống kém hơn vì thời tiết nóng bức. Nếu tình trạng này kéo dài, lượng kali trong cơ thể có thể giảm dần và gây ra nhiều triệu chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là các dấu hiệu cơ thể đang thiếu kali.

Mệt mỏi, cơ thể thiếu sức sống

Mệt mỏi là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của thiếu kali. Khi nồng độ kali giảm, quá trình co cơ và dẫn truyền tín hiệu thần kinh bị ảnh hưởng, khiến cơ thể luôn trong trạng thái uể oải, thiếu năng lượng và giảm sức bền. Nhiều người cảm thấy kiệt sức ngay cả khi không vận động nhiều. Ở trẻ nhỏ, thiếu kali có thể khiến trẻ lừ đừ, ít vận động, quấy khóc hoặc bú, ăn kém hơn bình thường.

Chuột rút và co cứng cơ

Kali đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hoạt động của cơ và thần kinh. Khi cơ thể thiếu khoáng chất này, các cơ dễ bị co thắt bất thường, gây chuột rút hoặc co cứng, đặc biệt vào ban đêm hoặc sau khi vận động, ra nhiều mồ hôi.

Chán ăn, đầy bụng hoặc táo bón

Không chỉ ảnh hưởng đến cơ xương, thiếu kali còn làm giảm hoạt động của các cơ trong đường tiêu hóa. Điều này có thể khiến nhu động ruột chậm lại, dẫn đến cảm giác đầy bụng, chán ăn hoặc táo bón kéo dài.

Yếu cơ, đặc biệt ở chân

Thiếu kali có thể khiến các cơ hoạt động kém hiệu quả, gây cảm giác yếu cơ, nhất là ở hai chân. Người bệnh có thể thấy việc đi bộ, leo cầu thang hoặc đứng lên từ tư thế ngồi trở nên khó khăn hơn bình thường.

Trong những trường hợp nặng, tình trạng yếu cơ có thể lan rộng sang các nhóm cơ khác. Ở trẻ em, tình trạng yếu cơ có thể biểu hiện bằng việc trẻ ngại chạy nhảy, nhanh mệt hoặc giảm khả năng vận động so với thường ngày.

Hồi hộp, tim đập bất thường

Kali tham gia điều hòa hoạt động điện học của tim. Khi nồng độ kali trong máu giảm nhiều, người bệnh có thể cảm thấy hồi hộp, đánh trống ngực hoặc tim đập không đều. Đây là dấu hiệu cần được thăm khám sớm vì thiếu kali nặng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Các chuyên gia lưu ý rằng thiếu kali nhẹ thường không gây triệu chứng rõ rệt. Nhiều người dễ nhầm lẫn các biểu hiện như mệt mỏi, chuột rút hay yếu cơ với dấu hiệu của tuổi tác hoặc thời tiết nắng nóng.

Tình trạng này cũng có thể xảy ra ở trẻ em, nhất là sau tiêu chảy hoặc nôn ói kéo dài. Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện kèm tim đập bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xác định nguyên nhân, thay vì tự ý bổ sung kali.