Hội nghị khoa học kỹ thuật 2026: Vươn tầm chuẩn mực quốc tế

Diễn đàn học thuật uy tín được tổ chức bởi Tập đoàn Y khoa Sài Gòn quy tụ các chuyên gia y tế quốc tế và Việt Nam nhằm chia sẻ, ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn lâm sàng.

Quy tụ hàng trăm chuyên gia, bác sĩ cùng các diễn giả uy tín trong và ngoài nước, hội nghị khoa học thường niên năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn y khoa tầm vóc.

Đây không chỉ là nơi cập nhật những xu hướng điều trị tiên tiến và công nghệ hiện đại trên thế giới, mà còn mở ra không gian giao lưu học thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.

Hơn 50 báo cáo được chọn từ gần 200 nghiên cứu

Điểm đáng chú ý của hội nghị năm nay nằm ở quy trình thẩm định học thuật nghiêm ngặt: gần 200 bài báo cáo khoa học được gửi về từ các bệnh viện trong và ngoài hệ thống.

Hội đồng Chuyên môn đã chọn lọc hơn 50 đề tài xuất sắc nhất để trình bày tại phiên toàn thể và 4 phiên chuyên đề song song, bao gồm Nhãn khoa, Kiểm soát cận thị, Đa khoa - Dược - Xét nghiệm và Điều dưỡng - Quản lý bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên, Giám đốc điều hành cấp cao chuyên môn Y khoa, Tập Đoàn Y khoa Sài Gòn, trao tặng kỷ niệm chương cho các chuyên gia.

Trong đó, phiên toàn thể trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khi quy tụ dàn diễn giả hàng đầu thế giới, mang đến những góc nhìn mới nhất đang định hình nền y khoa hiện đại. Đáng chú ý là báo cáo về tiến bộ trong phẫu thuật ghép giác mạc của GS.TS.BS Marcus Ang đến từ Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore - chuyên gia sở hữu hơn 215 công trình nghiên cứu được bình duyệt quốc tế.

Bên cạnh đó, BS Jerry Tan, người thực hiện ca LASIK đầu tiên tại Singapore năm 1996, mang đến hội nghị góc nhìn đột phá về tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong y tế.

Song song đó, các chuyên đề về phẫu thuật LASIK, điều trị khô mắt và kiểm soát cận thị lần lượt được chia sẻ bởi những tên tuổi quốc tế uy tín như TS.BS Kishore Raj Pradhan (Nepal – bác sĩ khúc xạ đầu tiên của Nepal), BS Khaw Hoon Hoon (Malaysia – đồng sáng lập OasisEye Specialists) và BS Sun Chen-Hsin (Singapore – bác sĩ kiêm kỹ sư y sinh, chuyên kiểm soát cận thị trẻ em).

Việc đặt các báo cáo quốc tế này bên cạnh những đề tài chất lượng từ đội ngũ bác sĩ Việt Nam không chỉ tạo nên không gian trao đổi chuyên môn đa chiều, mà còn khẳng định tầm vóc và vị thế học thuật của hội nghị năm nay.

Hơn 50 bài báo cáo từ 4 chuyên đề bao gồm Nhãn khoa, kiểm soát cận thị, đa khoa – dược – xét nghiệm và điều dưỡng – quản lý bệnh viện.

Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu tại hội nghị được đúc kết từ chính thực tiễn lâm sàng của các bệnh viện thành viên. Tại phiên Điều dưỡng – Quản lý bệnh viện, các báo cáo do nhân viên y tế trực tiếp thực hiện xoay quanh quản lý chất lượng và an toàn người bệnh, từ mô hình chuyển đổi văn hóa an toàn đến đánh giá hiệu quả tuân thủ quy trình. Việc đội ngũ tự nghiên cứu, tự đo lường quy trình mình đang vận hành cho thấy hoạt động khoa học đã trở thành một phần trong thực hành thường quy của hệ thống.

Trong khuôn khổ hội nghị, chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME) được phối hợp thực hiện cùng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, mang lại giá trị cấp chứng chỉ chuyên môn thiết thực dành cho các đại biểu tham dự đầy đủ và hoàn thành bài đánh giá theo quy định.

Chuyển hóa tri thức khoa học thành giá trị thực tiễn

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2026 không chỉ đơn thuần là nơi báo cáo các nghiên cứu y khoa, mà còn đặt ra mục tiêu cốt lõi là ứng dụng tri thức vào quá trình điều trị thực tế để nâng cao trải nghiệm chăm sóc. Đánh giá cao định hướng này, Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu chỉ đạo tại sự kiện: "Tôi mong rằng các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm quản trị và mô hình thực hành tốt được chia sẻ tại hội nghị sẽ không chỉ dừng lại trong các báo cáo khoa học, mà được chuyển hóa thành quy trình mới, phương pháp mới, chỉ số mới và những thay đổi cụ thể trong thực hành hàng ngày tại mỗi cơ sở y tế".

Sự kiện vinh dự đón tiếp GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y Tế, Chủ tịch Hội đồng Y Khoa Quốc Gia; TS.BS Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Y Khoa Quốc Gia và TS.BS.CKII Huỳnh Minh Chín – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Đồng thuận sâu sắc với chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Y tế, Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Lê Đức, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, nhìn nhận sự kiện là điểm hội tụ của "hành trình tri thức và hành trình chất lượng" mà hệ thống theo đuổi hơn hai thập kỷ: "Tri thức chỉ tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành chất lượng, an toàn và niềm tin cho người bệnh. Người bệnh Việt Nam xứng đáng được tiếp cận những chuẩn mực y tế tốt nhất của thế giới ngay tại Việt Nam".

Đối thoại giữa tiêu chuẩn quốc gia và chuẩn mực quốc tế

Một điểm nhấn khác là phiên thảo luận đặc biệt với sự tham gia của TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; TS.BS.CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM; đại diện Tổ chức JCI và lãnh đạo Tập đoàn Y khoa Sài Gòn. Các diễn giả đã tập trung phân tích bài toán kết hợp hài hòa giữa Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế.

Toàn cảnh phiên thảo luận hướng tới chuẩn hóa hệ thống y tế, đưa Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế tiệm cận các tiêu chuẩn quản trị y tế quốc tế.

Tại phiên thảo luận, Cục trưởng Hà Anh Đức cho biết Bộ Y tế đang xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao trên ba nguyên tắc: kế thừa bộ tiêu chí hiện hành, tiếp thu các chuẩn mực quốc tế như JCI và ACHS, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của hệ thống y tế Việt Nam.

Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn trở thành hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận JCI Enterprise.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn chính thức nhận chứng nhận JCI Enterprise. Thành tích này đưa Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trở thành hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt cấp chứng nhận danh giá này. Bốn đơn vị thành viên đạt chuẩn JCI gồm: Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ.

Trong bối cảnh ngành y tế đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, những diễn đàn học thuật quy tụ tri thức trong nước và quốc tế như Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2026 đang góp phần đưa tiến bộ y khoa thế giới đến gần hơn với thực hành lâm sàng và với người bệnh Việt Nam.

Thành công của hội nghị có sự đồng hành của các đối tác trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế: Công ty TNHH Dược phẩm Santen Việt Nam, Công ty TNHH DKSH Việt Nam, Johnson & Johnson Surgical Vision, Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed, Công ty TNHH Carl Zeiss Việt Nam – nâng cao chất lượng sức khỏe cho cộng đồng.