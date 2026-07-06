Mắt Sài Gòn là hệ thống BV mắt đầu tiên thế giới đạt JCI Enterprise

Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (MSG) vừa thiết lập dấu mốc mới cho y tế Việt Nam khi trở thành hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận JCI Enterprise.

Bên cạnh danh hiệu cấp tập đoàn, Joint Commission International (JCI) cũng đồng thời trao chứng nhận chất lượng cho 4 bệnh viện thành viên thuộc hệ thống. Sự kiện này là lời khẳng định mạnh mẽ cho năng lực quản trị chất lượng đồng bộ và toàn diện theo chuẩn quốc tế của MSG.

Dấu mốc mới của y tế Việt Nam

Đây là lần đầu tiên một hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt của Việt Nam và trên thế giới đạt JCI Enterprise cấp chứng nhận dành cho hệ thống y tế đa cơ sở. Tiêu chuẩn này bảo chứng cho việc toàn hệ thống vận hành đồng bộ trên một trục tọa độ chung về năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và an toàn người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tặng hoa chúc mừng Tập đoàn Y khoa Sài Gòn.

Tại lễ công bố, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ rằng bước đi hội nhập của ngành y không đơn thuần là tiếp cận công nghệ, mà quan trọng hơn là sự lột xác trong phương thức quản trị, xây dựng văn hóa chất lượng và đặt an toàn người bệnh làm trung tâm

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, chất lượng bệnh viện không chỉ được quyết định bởi cơ sở vật chất hay trình độ chuyên môn mà còn phụ thuộc vào hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, an toàn người bệnh, sử dụng dữ liệu và văn hóa cải tiến liên tục. Việc Bộ Y tế thừa nhận các bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như JCI và xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao cho thấy ngành y tế đã chuyển từ tư duy đáp ứng yêu cầu tối thiểu sang cải tiến liên tục để hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao những đơn vị tiên phong áp dụng các chuẩn mực quốc tế vì không chỉ khẳng định vị thế của mình mà còn tạo động lực nâng cao chất lượng cho toàn hệ thống khám, chữa bệnh Việt Nam.

Đại diện tổ chức JCI trao chứng nhận JCI Enterprise cho Ban lãnh đạo Tập đoàn Y khoa Sài Gòn.

Khác với chứng nhận dành cho một bệnh viện đơn lẻ, JCI Enterprise yêu cầu toàn hệ thống vận hành theo cùng triết lý chất lượng, quy trình chuyên môn và cơ chế quản trị rủi ro. Điều đó đồng nghĩa cả bốn bệnh viện thành viên đều phải đáp ứng đồng thời hàng nghìn tiêu chí về quản trị, an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng thuốc, phẫu thuật, quản lý dữ liệu và cải tiến chất lượng.

Trong đó, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ là bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long đạt JCI; Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang là bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên của Duyên hải Nam Trung Bộ đạt JCI; Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh là bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên của Bắc Trung Bộ đạt JCI; còn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở nhãn khoa nòng cốt của hệ thống.

Việc bốn bệnh viện đồng thời đạt JCI và hệ thống được công nhận JCI Enterprise cho thấy chất lượng đã trở thành chuẩn vận hành thống nhất, thay vì phụ thuộc vào từng cơ sở riêng lẻ. Để đạt cột mốc này, MSG đã trải qua hơn 20 tháng chuẩn bị, bốn vòng đánh giá nội bộ, chuẩn hóa hơn 2.000 tiêu chí và được đoàn chuyên gia JCI đánh giá độc lập tại từng bệnh viện.

Chuẩn quốc tế hướng đến người bệnh

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Chuyên môn cấp cao Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, thách thức lớn nhất của JCI Enterprise không phải xây dựng quy trình đạt chuẩn mà là hình thành văn hóa chất lượng được thực hành đồng nhất trên toàn hệ thống.

"JCI Enterprise giúp chúng tôi soi chiếu và hoàn thiện hơn nữa, nhưng nguyên tắc cốt lõi mà chúng tôi luôn kiên định là cải tiến liên tục và đặt người bệnh ở vị trí trung tâm của mọi quyết định", bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên, Giám đốc điều hành cấp cao chuyên môn Y khoa của Tập đoàn, nhấn mạnh.

Sự kiện vinh dự đón tiếp GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y Tế, Chủ tịch Hội đồng Y Khoa Quốc Gia; TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Y Khoa Quốc quốc Gia và TS.BS.CKII Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Ông cho biết cùng với chuẩn hóa chất lượng, tập đoàn đẩy mạnh chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu như ghép giác mạc, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số và các giải pháp kiểm soát cận thị nhằm nâng cao độ chính xác, an toàn điều trị và từng bước rút ngắn khoảng cách công nghệ nhãn khoa giữa Việt Nam với thế giới.

Theo ông Huỳnh Lê Đức, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, JCI Enterprise không phải đích đến mà là chuẩn vận hành lâu dài của toàn hệ thống.

"Khi toàn hệ thống được đo lường bằng cùng một bộ tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng không còn là lời cam kết mà trở thành nguyên tắc trong từng ca khám, phẫu thuật và chăm sóc người bệnh. Tiêu chuẩn quốc tế không phải là dịch vụ dành cho người có điều kiện ra nước ngoài mà là tiêu chuẩn người Việt có thể tiếp cận 7ngay tại Việt Nam", ông Huỳnh Lê Đức nói.

TS.BS Hà Anh Đức, Ông Nick Liew (đại diện tổ chức JCI), TS.BS.CKII Huỳnh Minh Chín và Ban lãnh đạo Tập đoàn tại phiên đối thoại.

Sau hơn 22 năm phát triển, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn hiện có 36 bệnh viện và phòng khám tại 18 tỉnh, thành phố. Hệ thống sở hữu nhiều thương hiệu y tế uy tín, trong đó có Bệnh viện Mắt Cao Thắng, đơn vị chuyên khoa mắt đầu tiên của Việt Nam đạt và duy trì chứng nhận JCI từ năm 2009 đến nay và Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn Thành viên Hiệp hội Bệnh viện Mắt thế giới (WAEH) cũng là đại diện nhãn khoa duy nhất của Việt Nam bốn năm liên tiếp (2023-2026) được vinh danh "Specialty Hospital of the Year - Vietnam" tại Healthcare Asia Awards.

“Việc trở thành hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt JCI Enterprise tiếp tục khẳng định định hướng phát triển theo chuẩn quốc tế của tập đoàn, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phát triển du lịch y tế của Việt Nam”, ông Huỳnh Lê Đức nhấn mạnh.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho biết Bộ Y tế đang xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao trên cơ sở kế thừa hệ thống tiêu chí trong nước và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế như JCI.

Theo ông, Việt Nam có nhiều lợi thế về đội ngũ bác sĩ, cơ sở vật chất, chi phí điều trị cạnh tranh và thời gian chờ ngắn. Khi ngày càng nhiều bệnh viện đạt các tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng hệ thống sẽ được nâng lên, củng cố niềm tin của người bệnh, đồng thời tạo nền tảng để thu hút người bệnh quốc tế và phát triển du lịch y tế.