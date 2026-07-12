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Sức khỏe

Tình trạng 17 nạn nhân sống sót trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc

  • Chủ nhật, 12/7/2026 18:32 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Trong số 17 du khách nhập viện sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc, đến chiều 12/7, có 16 người được xuất viện, sức khỏe cơ bản ổn định.

Hiện chỉ còn một nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, 16 người khác đã khỏe mạnh, xuất viện. Ảnh: Dung Hoàng.

Chiều 12/7, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, cho biết 16 trong số 17 du khách nhập viện sau vụ lật ca nô ở Hòn Mây Rút Ngoài đã được xuất viện, sức khỏe ổn định. Trong đó, 12 người đã rời đảo trưa nay, 4 người dự kiến rời Phú Quốc trong tối cùng ngày.

Một người còn lại đang được điều trị tích cực vì có bệnh nền. Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM đã cử các bác sĩ là chuyên môn hàng đầu, với nhiều dụng cụ thiết bị y tế chuyên dụng hiện đại đến Phú Quốc để trợ giúp điều trị trực tiếp.

Nhằm chia sẻ với các nạn nhân và gia đình, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và doanh nghiệp hỗ trợ 90 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng (tương đương 3.400 USD/người) và 13 triệu đồng/người bị thương (tương đương 500 USD/người).

Hiện, 15 thi thể du khách Ấn Độ được đưa về TP.HCM để bàn giao cho thân nhân.

Cũng trong trưa nay, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng cùng lãnh đạo tỉnh và đặc khu Phú Quốc; các Sở, ngành đã tiếp đón, làm việc với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam - Tshering W. Sherpa đến Phú Quốc, để hỗ trợ thực hiện công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, trú xã Sơn Kiên, tạm trú tại An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra hành vi vi phạm các quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sáng cùng ngày, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan chức năng siết chặt công tác quản lý các phương tiện chở khách du lịch; tuyệt đối không cho rời bến, xuất bển nếu phương tiện không đủ điều kiện theo quy định.

Công an tỉnh An Giang được giao khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân (nếu có sai phạm). Bằng mọi biện pháp bảo quản vận chuyển, bàn giao thi thể cho thân nhân càng sớm càng tốt, tiếp tục nỗ lực điều trị người bị thương.

Tỉnh An Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và Sở Ngoại vụ TP.HCM để giải quyết khắc phục hậu quả.

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https://vtcnews.vn/tinh-trang-suc-khoe-17-nan-nhan-song-sot-trong-vu-lat-ca-no-o-phu-quoc-ar1028741.html

Việt Tường / VTC News

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