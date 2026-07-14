Việt kiều Anh, Australia nhận kết quả không ngờ khi về nước điều trị

Sau nhiều tháng chịu đau đớn, hai Việt kiều từ Australia và Anh bất ngờ khi khả năng vận động cải thiện rõ rệt sau liệu trình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Bạch Mai.

KTV Dương Công Đoàn thực hiện các phương pháp điều trị hiện đại cho người bệnh là Việt kiều Australia.

Nam Việt kiều Australia, 49 tuổi, xuất hiện đau vùng cổ sau chấn thương khi chơi thể thao. Cơn đau lan xuống cánh tay phải, kèm tê bì, hạn chế xoay cổ và giảm khả năng cầm nắm.

Trong suốt nửa năm, dù đã đi khám và sử dụng thuốc giảm đau, tình trạng gần như không thuyên giảm. Những cơn đau dai dẳng khiến sinh hoạt bị đảo lộn, hiệu suất làm việc giảm sút và chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo lời giới thiệu của người quen, tháng 4/2026, anh đến Viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám. Các bác sĩ chỉ định điều trị bằng vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, song do phải trở lại Australia làm việc, anh buộc phải hoãn kế hoạch điều trị.

Đến giữa tháng 6, người bệnh quay lại Việt Nam và bắt đầu liệu trình phục hồi chức năng. Sau khi đánh giá toàn diện mức độ tổn thương và khả năng vận động, đội ngũ chuyên môn xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa với nhiều kỹ thuật như parafin, sóng xung kích, laser công suất cao, siêu âm điều trị, kéo giãn cột sống kết hợp các bài tập phục hồi chức năng.

Chỉ sau vài ngày, cơn đau và cảm giác tê bì giảm rõ rệt, khả năng vận động vùng cổ và cánh tay được cải thiện. Trước khi trở lại Australia, người bệnh còn được hướng dẫn các bài tập duy trì tại nhà nhằm tiếp tục phục hồi và hạn chế tái phát.

Theo kỹ thuật viên Dương Công Đoàn, điều trị tại bệnh viện chỉ là một phần trong quá trình phục hồi. Với các bệnh lý cột sống và cơ xương khớp, người bệnh cần duy trì luyện tập đúng cách, điều chỉnh tư thế sinh hoạt và xây dựng thói quen vận động phù hợp để đạt hiệu quả lâu dài.

Trường hợp khác là nữ Việt kiều Anh, 59 tuổi, bị đau khớp gối nhiều năm. Dù từng phẫu thuật đứt dây chằng chéo, khả năng vận động vẫn chưa hồi phục như mong muốn.

Các cơn đau kéo dài khiến việc đi lại ngày càng khó khăn. Bà phải sử dụng gậy chống, ngại di chuyển và hạn chế nhiều hoạt động thường ngày.

KTV Nguyễn Hải Linh hướng dẫn người bệnh là Việt kiều Anh tập vận động chân.

Trong thời gian về Việt Nam, người bệnh đến điều trị tại Viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi đánh giá chức năng vận động, các kỹ thuật viên xây dựng chương trình tập luyện cá thể hóa, tập trung tăng sức mạnh nhóm cơ quanh khớp gối, cải thiện thăng bằng, chỉnh dáng đi và nâng cao khả năng chịu lực.

Sau thời gian kiên trì tập luyện, khả năng vận động cải thiện rõ rệt. Từ chỗ phụ thuộc vào gậy chống, người bệnh có thể tự lái xe máy đến bệnh viện và đi bộ gần một km vào khu tập luyện.

Theo các bác sĩ Viện Phục hồi chức năng, bệnh lý như thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, đau khớp vai và đau khớp gối đang có xu hướng gia tăng, đồng thời ngày càng trẻ hóa.

Với thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, người bệnh thường có biểu hiện đau cổ vai gáy, tê lan xuống vai và cánh tay, giảm lực cầm nắm, cơn đau tăng khi duy trì một tư thế trong thời gian dài. Nếu không được điều trị đúng cách, các triệu chứng có thể kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và khả năng lao động.

Trong khi đó, người bị đau khớp gối thường gặp khó khăn khi đi bộ, leo cầu thang hoặc đứng lâu. Những trường hợp sau chấn thương, phẫu thuật dây chằng hoặc thoái hóa khớp nếu không được phục hồi chức năng phù hợp có nguy cơ yếu cơ, giảm biên độ vận động, mất thăng bằng và tăng nguy cơ té ngã.

Khi xuất hiện tình trạng đau xương khớp kéo dài, tê bì tay chân hoặc hạn chế vận động, người dân không nên tự ý lạm dụng thuốc giảm đau. Việc thăm khám sớm giúp xác định chính xác nguyên nhân và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Các chuyên gia cũng lưu ý người bệnh không nên tự tập luyện theo các bài hướng dẫn trên mạng khi chưa được đánh giá chuyên môn. Việc thực hiện sai kỹ thuật có thể khiến cơn đau nặng hơn, tăng áp lực lên khớp hoặc làm tình trạng chèn ép thần kinh tiến triển.