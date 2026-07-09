5 việc phụ nữ cần chuẩn bị trước khi mang thai

Một thai kỳ khỏe mạnh bắt đầu từ trước khi thụ thai. Bác sĩ chỉ ra 5 việc phụ nữ nên thực hiện để giảm nguy cơ biến chứng và tạo nền tảng tốt cho thai nhi.

Theo bác sĩ, phụ nữ nên chuẩn bị 5 yếu tố quan trọng từ trước khi thụ thai để bảo vệ cả mẹ và bé. Ảnh: Magnific.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Công Định, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, mang thai không chỉ là quá trình thụ thai mà còn đòi hỏi người phụ nữ có sức khỏe, tâm lý và điều kiện phù hợp. Vì vậy, khi đã có kế hoạch sinh con, chị em nên chủ động chuẩn bị từ sớm.

Trước hết, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám sức khỏe tiền mang thai để đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh và các loại thuốc đang sử dụng. Qua đó, bác sĩ sẽ tư vấn chế độ dinh dưỡng, tiêm phòng, tập luyện cũng như điều chỉnh những thói quen không có lợi như hút thuốc, uống rượu.

Đồng thời, chị em nên tầm soát các bệnh phụ khoa như viêm nhiễm, polyp cổ tử cung, u buồng trứng, lạc nội mạc tử cung và xét nghiệm phát hiện thiếu máu, Thalassemia hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Với người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, hen phế quản hay tăng huyết áp, việc kiểm soát bệnh ổn định trước khi mang thai là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cần được xây dựng từ trước khi thụ thai. Phụ nữ nên bổ sung acid folic ít nhất 3 tháng trước khi mang thai để giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Ngoài ra, cần bổ sung đầy đủ sắt, canxi, vitamin A, vitamin C và protein thông qua thực phẩm hoặc viên uống theo hướng dẫn của bác sĩ để đáp ứng nhu cầu của cơ thể trong thai kỳ.

Tiêm phòng cũng là bước không thể bỏ qua. Một số vaccine như sởi - quai bị - rubella (MMR) cần hoàn thành trước khi mang thai ít nhất 3 tháng, trong khi vaccine cúm hoặc uốn ván - bạch hầu - ho gà (Tdap) có thể được tiêm theo chỉ định ở thời điểm phù hợp. Việc tiêm chủng giúp bảo vệ cả mẹ và thai nhi trước nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Ngoài sức khỏe thể chất, BS Định cho rằng phụ nữ cần chuẩn bị tâm lý tích cực. Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai, vì vậy chị em nên nghỉ ngơi hợp lý, giữ tinh thần thoải mái và trang bị kiến thức đúng về sinh sản.

Cuối cùng, các cặp vợ chồng cũng nên chủ động kế hoạch tài chính trước khi sinh con. Sự chuẩn bị này sẽ giúp giảm áp lực trong quá trình mang thai, sinh nở và chăm sóc con sau này.