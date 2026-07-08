Bộ Y tế vào cuộc vụ gần 40 học sinh nhập viện cấp cứu

Gần 40 học sinh ở Đắk Lắk phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Bộ Y tế yêu cầu điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Một học sinh lớp 1 trường HV đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VOV.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn phường Tân An, sau khi ghi nhận gần 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận, các học sinh xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, khó chịu và đã được đưa đến các cơ sở y tế trên địa bàn để thăm khám, điều trị.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm xử lý vụ việc và phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Trước hết, các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị cần tập trung tối đa nguồn lực để cấp cứu, điều trị tích cực, bảo đảm sức khỏe và tính mạng cho người bệnh.

Đồng thời, ngành y tế địa phương phải khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, xác định rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu và thực phẩm. Các mẫu thực phẩm, bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân. Nếu phát hiện vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong trường học. Các trường cần nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Hoạt động truyền thông cần tập trung vào các cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố theo Kế hoạch số 598/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, với chủ đề "Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố".

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện báo cáo nhanh theo quy định, chủ động cung cấp thông tin đến người dân và sớm công khai kết quả điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc sau khi có kết luận chính thức.

Trước đó, trưa 3/7, gần 40 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của Trường HV bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, khó chịu nghi do ngộ độc thực phẩm. Các em được đưa đến nhiều cơ sở y tế trên địa bàn phường Tân An để cấp cứu, điều trị. Trong đó, 18 trường hợp nhập Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Hiện một số học sinh được xuất viện sau khi sức khỏe ổn định, số còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Nhi.