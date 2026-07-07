Chàng trai 17 tuổi vượt qua ca mổ cắt nửa thân dưới

Sáu tháng sau tai nạn khiến phải cắt bỏ toàn bộ phần thân dưới, chàng trai 17 tuổi dần vượt qua nỗi đau, tập sống trên xe lăn và viết tiếp ước mơ.

Bị xe tải cán qua người, nam sinh 17 tuổi phải cắt bỏ toàn bộ phần thân dưới để giữ mạng sống.

Sau cuộc đại phẫu phải cắt bỏ toàn bộ phần thân dưới để giành giật sự sống, Dương Đức Hiếu (17 tuổi, xã Xuân Mai, Hà Nội) đang từng ngày học cách thích nghi với cuộc sống mới trên xe lăn.

Kỳ tích sống của nam sinh bị xe tải cán qua người

Đã nửa năm kể từ ngày con trai gặp nạn, chị Trần Ngọc Hòa (38 tuổi) quyết định nghỉ việc tại khu công nghiệp để toàn tâm chăm sóc con.

Ký ức về buổi sáng thứ Bảy, ngày 3/1, vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người mẹ.

Hôm đó, một đồng nghiệp vừa đến công ty đã kể về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường, nạn nhân là một thanh niên mặc áo trắng đang giơ tay cầu cứu. Linh tính có điều chẳng lành bởi cuối tuần Hiếu thường chạy xe sang nhà bạn chơi, chị Hòa lập tức kiểm tra camera ở nhà rồi liên tục gọi điện cho con.

Sau nhiều cuộc gọi không có người bắt máy, chị nhận được cuộc gọi từ một tài xế báo rằng con trai mình gặp tai nạn rất nặng. Vội vã chạy xe máy đến hiện trường, chị không nhìn thấy con nhưng chứng kiến chiếc xe tải cùng vết máu loang khắp mặt đường.

"Tại sao lại nhiều máu thế?", chị kể lại khi đó đã gào khóc trong tuyệt vọng.

Khi đến bệnh viện, nghe bác sĩ thông báo cơ hội sống của con chỉ còn vài phần trăm, người mẹ gần như gục ngã.

Vượt qua nỗi đau mất đi đôi chân

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Minh Dương, Chủ nhiệm khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Quân y 103, Hà Nội, dù từng tiếp nhận nhiều trường hợp đa chấn thương nặng, đây là ca bệnh phức tạp nhất ông từng điều trị.

Hiếu nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương nguy kịch, mất máu ồ ạt và suy đa cơ quan sau khi bị xe tải trọng lớn cán qua người. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện.

Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải thực hiện cuộc phẫu thuật đặc biệt với hàng loạt can thiệp lớn là cầm máu khẩn cấp, cắt bỏ toàn bộ khung chậu và hai chân, cắt toàn bộ bàng quang, cơ quan sinh dục ngoài, đưa hai niệu quản ra da, đưa đoạn trực tràng ra ngoài làm hậu môn nhân tạo ở mạn sườn phải do ống hậu môn đã bị lóc khỏi khung chậu.

Bác sĩ thăm khám cho Hiếu.

Sau ca mổ, bệnh nhân tiếp tục được lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh phổ rộng và hồi sức tích cực.

Theo bác sĩ Dương, trên thế giới chỉ ghi nhận khoảng vài trường hợp sống sót sau chấn thương tương tự. Tuy nhiên, đa số vẫn còn giữ được một phần khung chậu, trong khi Hiếu mất hoàn toàn cấu trúc này - bộ phận có vai trò nâng đỡ toàn bộ phần thân trên.

Thách thức lớn nhất sau phẫu thuật là xử lý vùng cắt cụt có diện tích rất rộng, nguy cơ nhiễm khuẩn và hoại tử cao.

Trong suốt 1,5 tháng điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại, Hiếu được chăm sóc đặc biệt để kiểm soát sốc và phòng nhiễm trùng. Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 phối hợp với Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác nhiều lần xử lý mô hoại tử, giúp vết thương dần liền lại.

Thoát khỏi lằn ranh sinh tử, Hiếu tiếp tục đối mặt với một thử thách khác không kém phần khắc nghiệt là hội chứng đau chi ma (phantom limb pain). Dù đôi chân đã không còn, não bộ vẫn tiếp tục nhận tín hiệu từ các đầu dây thần kinh bị tổn thương, tạo ra cảm giác đau buốt, tê nhức như thể hai chân vẫn hiện diện.

Trong những ngày đầu sau mổ, các cơn đau khiến Hiếu chưa nhận thức được mình đã mất phần thân dưới.

Em thường nói với mẹ: "Con mỏi chân quá", rồi nhờ mẹ xếp lại chân vì cảm thấy "chưa thẳng".

Không đủ can đảm nói sự thật với con, chị Hòa chỉ biết động viên rằng đôi chân đang được các bác sĩ điều trị để sau này ghép trở lại. Mỗi lần cơn đau chi ma xuất hiện dữ dội, Hiếu lại òa khóc, nhờ mẹ ru ngủ và xin gọi bác sĩ để "trả lại chân".

Theo thời gian, nam sinh dần chấp nhận thực tế và học cách thích nghi với cơ thể mới.

Hiện nay, Hiếu có thể tự ngồi xe lăn ra ngoài dạo chơi, gặp gỡ bạn bè sau nhiều tháng chỉ quanh quẩn trong bệnh viện và ở nhà.

Dù không còn khả năng đi lại bằng chính đôi chân của mình, chàng trai 17 tuổi vẫn giữ cho mình một mục tiêu rõ ràng. Hiếu mong muốn theo học ngành công nghệ thông tin để sau này có một công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân và giảm gánh nặng cho gia đình.

Hành trình phía trước vẫn còn rất dài với nhiều khó khăn, nhưng việc vượt qua cuộc đại phẫu tưởng chừng không thể đã trở thành điểm khởi đầu cho nghị lực sống mạnh mẽ của chàng trai trẻ.