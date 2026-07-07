Đi khám vì đau đầu chóng mặt, bất ngờ phát hiện phình mạch máu não

Nhiều tháng chịu đựng những cơn đau đầu âm ỉ, người phụ nữ khoảng 50 tuổi phát hiện túi phình động mạch não hơn 5 mm, có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào.

Âm thầm gây đau đầu suốt nhiều tháng, túi phình động mạch não chỉ được phát hiện khi người phụ nữ đi khám. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Nhiều tháng trước khi nhập viện, người phụ nữ 50 tuổi thường xuyên xuất hiện các cơn đau đầu, chóng mặt nhưng mức độ không quá dữ dội. Không sốt, không yếu liệt hay méo miệng nên bà cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tiền đình hoặc làm việc quá sức và vẫn sinh hoạt bình thường.

Chỉ đến khi những cơn đau đầu xuất hiện dày và kéo dài hơn, người phụ nữ này mới quyết định đến Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) thăm khám.

Kết quả chụp cộng hưởng từ mạch máu não (MRA) cho thấy người bệnh có một túi phình động mạch cảnh trong bên phải kích thước hơn 5 mm, cổ rộng và được đánh giá có nguy cơ vỡ cao. Đây là bệnh lý được giới chuyên môn ví như "quả bom nổ chậm" trong não bởi có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện kịp thời.

Theo các bác sĩ, khi túi phình vỡ, người bệnh có nguy cơ bị xuất huyết não cấp, hôn mê, tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề chỉ trong thời gian rất ngắn. May mắn, trường hợp này được phát hiện trước khi biến chứng xảy ra.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp Đơn nguyên Can thiệp mạch, khoa Chẩn đoán hình ảnh, quyết định điều trị bằng kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy (Flow Diverter).

Đây là phương pháp can thiệp nội mạch hiện đại, giúp thay đổi hướng dòng máu đi qua túi phình, tạo điều kiện để túi phình dần được loại khỏi vòng tuần hoàn, giảm nguy cơ vỡ trong khi vẫn bảo tồn dòng máu nuôi não.

ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng Đơn nguyên Can thiệp mạch, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, người trực tiếp thực hiện ca can thiệp, cho biết điều đáng lo ngại nhất của phình động mạch não là bệnh có thể diễn tiến âm thầm.

Ê-kíp Đơn nguyên Can thiệp mạch, khoa Chẩn đoán hình ảnh, quyết định điều trị bằng kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy (Flow Diverter). Ảnh: BVCC.

"Nhiều trường hợp chỉ có biểu hiện đau đầu hoặc chóng mặt thoáng qua nên rất dễ chủ quan. Khi túi phình đã vỡ, việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều, đồng thời nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh cũng tăng cao", bác sĩ Thịnh nói.

Theo bác sĩ Thịnh, ca can thiệp đã diễn ra thuận lợi. Chỉ sau một ngày, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, vận động bình thường và không ghi nhận bất kỳ biến chứng thần kinh nào.

Phình động mạch não thường tiến triển âm thầm và rất khó nhận biết. Không ít người mang bệnh trong nhiều năm nhưng không có triệu chứng điển hình. Một số trường hợp chỉ xuất hiện đau đầu kéo dài, chóng mặt hoặc mệt mỏi thoáng qua nên dễ bị bỏ qua.

Hiện nay, chụp cộng hưởng từ mạch máu não (MRA) là phương pháp không xâm lấn, không sử dụng tia X và có giá trị cao trong phát hiện sớm phình động mạch não khi có chỉ định của bác sĩ.

Các chuyên gia khuyến cáo những người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, có tiền sử gia đình mắc bệnh lý mạch máu não hoặc thường xuyên đau đầu kéo dài không rõ nguyên nhân nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và tầm soát khi cần thiết.