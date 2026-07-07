Phát hiện mắc cùng lúc 2 loại ung thư trong tình huống không ngờ

Một lần nội soi trước phẫu thuật ung thư gan đã tình cờ phát hiện thêm ung thư thực quản ở người đàn ông 69 tuổi, giúp bệnh nhân có cơ hội điều trị triệt căn cả hai bệnh.

Được nội soi để đánh giá nguy cơ trước phẫu thuật ung thư gan, người đàn ông 69 tuổi bất ngờ được phát hiện thêm ung thư thực quản ở giai đoạn rất sớm. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Trường hợp đặc biệt này được điều trị tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa và Ung bướu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân là ông N.V.T. (69 tuổi, Bắc Ninh). Tháng 4/2026, ông được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) tại phân thùy trước của gan và được chỉ định phẫu thuật cắt gan.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Đặng Hoàng Quốc cho biết trước khi phẫu thuật, bệnh nhân được nội soi thực quản - dạ dày theo quy trình thường quy nhằm đánh giá tình trạng giãn tĩnh mạch thực quản trên nền bệnh gan mạn tính, từ đó tiên lượng và hạn chế nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trong và sau mổ.

Tuy nhiên, trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện một vùng niêm mạc thực quản có màu sắc bất thường. Kết quả sinh thiết sau đó xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản.

Theo bác sĩ Quốc, đây là hai loại ung thư hoàn toàn khác nhau. Khối u ở gan là ung thư biểu mô tế bào gan, trong khi tổn thương ở thực quản là ung thư biểu mô tế bào vảy nguyên phát, không phải ung thư gan di căn.

"Đây là trường hợp hiếm gặp khi người bệnh đồng thời mắc hai ung thư nguyên phát. Điều may mắn là tổn thương thực quản được phát hiện rất sớm, hoàn toàn tình cờ trong quá trình chuẩn bị điều trị ung thư gan", bác sĩ Quốc nói.

Sau ca cắt gan thành công và hồi phục sức khỏe, ông T. tiếp tục quay lại bệnh viện để điều trị ung thư thực quản.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp do TS.BS Nguyễn Minh Trọng thực hiện quyết định phẫu thuật cắt thực quản, nạo vét hạch và tạo hình thực quản bằng dạ dày. Đây là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất của ngoại tiêu hóa, bởi thực quản trải dài từ cổ, qua lồng ngực đến ổ bụng, đòi hỏi phải can thiệp đồng thời ở cả ba vùng giải phẫu.

Độ khó của ca mổ càng tăng khi bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật cắt gan cách đó hai tháng, khiến ổ bụng xuất hiện nhiều vị trí dính. Ca đại phẫu kéo dài liên tục trong 9 giờ.

Ê-kíp các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau khi cắt bỏ đoạn thực quản chứa khối u, các phẫu thuật viên tạo hình dạ dày thành một ống dài, đưa lên vùng cổ để nối với phần thực quản còn lại, tái lập đường ăn uống tự nhiên cho người bệnh. Ê-kíp cũng thực hiện tạo hình môn vị nhằm hạn chế tình trạng ứ đọng thức ăn sau mổ, góp phần duy trì chức năng tiêu hóa và chất lượng sống lâu dài.

Do khối u được phát hiện ở giai đoạn sớm, chưa xâm lấn sâu vào các mô xung quanh nên quá trình bóc tách diễn ra thuận lợi. Ca mổ thành công, người bệnh an toàn trong và sau phẫu thuật.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Đặng Hoàng Quốc cảnh báo ung thư thực quản là bệnh lý nguy hiểm vì thường tiến triển âm thầm. Giai đoạn đầu, người bệnh chỉ có biểu hiện như nuốt nghẹn nhẹ khi ăn thức ăn đặc, nuốt vướng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thỉnh thoảng bị sặc nên dễ chủ quan bỏ qua.

Khi khối u phát triển lớn gây hẹp lòng thực quản, người bệnh mới xuất hiện tình trạng không ăn uống được, suy kiệt nhanh thì bệnh thường đã ở giai đoạn muộn.

Đáng lưu ý, thực quản không có lớp thanh mạc bao bọc như dạ dày hay đại tràng. Vì vậy, tế bào ung thư có xu hướng xâm lấn rất nhanh sang các cơ quan lân cận như khí quản và các mạch máu lớn trong lồng ngực, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị triệt căn nếu phát hiện muộn.

TS.BS Nguyễn Minh Trọng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, khuyến cáo người dân không nên xem nhẹ các triệu chứng nuốt nghẹn, nuốt vướng kéo dài hoặc thường xuyên sặc khi ăn uống.

Đặc biệt, những người hút thuốc lá lâu năm, lạm dụng rượu bia, mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản kéo dài hoặc thường xuyên sử dụng đồ ăn, thức uống quá nóng nên chủ động nội soi và thăm khám chuyên khoa để phát hiện bệnh sớm, nâng cao cơ hội điều trị.