Hàng chục bác sĩ cúi đầu tri ân người đàn ông 49 tuổi ở Hà Nội

Từ quyết định đầy dũng cảm của gia đình người đàn ông chết não, trái tim, gan, thận và giác mạc được hiến tặng, nối dài sự sống cho 7 bệnh nhân.

Toàn bộ ê-kíp phẫu thuật đã dành phút mặc niệm, đọc lời tri ân và từ biệt người hiến tạng như một sự tôn kính đối với nghĩa cử cao đẹp.

Sáng 14/7, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ người hiến chết não là nam bệnh nhân 49 tuổi bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông.

Người hiến tạng là anh N.Đ.Đ. (49 tuổi, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội). Theo người nhà, ngày 6/7, anh gặp tai nạn xe máy, sau đó được đưa vào Bệnh viện Bắc Thăng Long trong tình trạng lơ mơ, chảy máu vùng mặt và được đặt nội khí quản trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Anh có tiền sử từng phẫu thuật chấn thương sọ não vào năm 2012.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp điều trị. Người bệnh được thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, chụp cắt lớp vi tính và xác định bị chấn thương sọ não rất nặng với nhiều ổ tụ máu ở thùy trán, đỉnh và thái dương hai bán cầu.

Các bác sĩ tiến hành ca mổ đầu tiên để lấy máu tụ và xử lý vùng não dập. Tuy nhiên, sau 16 giờ, bệnh nhân xuất hiện phù não nặng, các ổ tụ máu nhu mô tiếp tục lan rộng, gây hiệu ứng khối, đẩy lệch đường giữa não 9 mm và xuất hiện thoát vị não. Ê-kíp lập tức chỉ định phẫu thuật cấp cứu lần hai để lấy máu tụ và dẫn lưu não thất ra ngoài.

Trong nhiều ngày sau đó, người bệnh được hồi sức tích cực. Dù đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực bằng mọi biện pháp chuyên môn, tổn thương não quá nặng khiến tình trạng không thể cải thiện.

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước đánh giá, hội chẩn theo quy định, Hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân chết não trên lâm sàng. Người bệnh tiếp tục được chụp mạch não số hóa xóa nền (DSA) để xác nhận chẩn đoán chết não theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Quyết định khó khăn giữa nỗi đau mất mát

Khi xác định người bệnh chết não, các bác sĩ và điều dưỡng đã gặp gỡ gia đình để chia sẻ về tình trạng bệnh cũng như ý nghĩa của việc hiến mô, tạng. Ban đầu, người thân gần như suy sụp và chưa từng nghĩ đến việc hiến tạng.

Điều dưỡng chuyên khoa I Đinh Thị Thu Nga, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết người bệnh từng trải qua ba lần tai nạn, sống cùng bố mẹ già sau khi vợ qua đời cách đây 8 năm. Anh làm nghề tự do và có một con trai sinh năm 2006, hiện là sinh viên Đại học Bách khoa.

"Gia đình chưa từng nghĩ đến việc hiến tạng cứu người. Sau quá trình được các bác sĩ, điều dưỡng tư vấn, giải thích cặn kẽ về tình trạng bệnh, tiên lượng không còn khả năng hồi phục và nguy cơ chết não rất cao, gia đình dần thấu hiểu và cân nhắc", điều dưỡng Thu Nga chia sẻ.

Theo chị, dù phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều từ người thân và những người xung quanh, gia đình vẫn kiên định lựa chọn hiến tạng để cứu người.

Các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thực hiện lấy đa tạng từ người hiến chết não.

Quyết định ấy đã mang đến cơ hội sống cho 7 bệnh nhân. Trái tim của anh Đ. được điều phối đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Gan được chia làm hai phần, một phần ghép tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phần còn lại chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cứu một bệnh nhi nguy kịch. Hai quả thận được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong khi hai giác mạc được chuyển tới Bệnh viện Đông Đô để giúp hai người bệnh tìm lại ánh sáng.

Ngay sau khi gia đình đồng thuận, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các đơn vị liên quan triển khai quy trình điều phối, lấy và vận chuyển tạng.

Trong phòng mổ, hàng chục bác sĩ, điều dưỡng thuộc nhiều chuyên khoa phối hợp nhịp nhàng. Mọi thao tác đều được tính toán chính xác để đảm bảo chất lượng từng tạng hiến trước khi nhanh chóng vận chuyển đến các cơ sở ghép.

"Nếu không thể giữ anh ở lại..."

Chị N.T.T., em gái người hiến tạng, nghẹn ngào kể khi bác sĩ thông báo anh trai không còn cơ hội hồi phục, cả gia đình chỉ hy vọng sẽ có phép màu.

"Khi được các bác sĩ giải thích về chết não và ý nghĩa của việc hiến tạng, chúng tôi nghĩ rằng nếu không thể giữ người thân ở lại thì ít nhất anh ấy vẫn có thể tiếp tục sống theo một cách khác", chị nói.

Theo chị, đây là quyết định rất khó khăn, nhưng gia đình tin rằng nếu còn có thể lên tiếng, anh Đ. cũng sẽ lựa chọn cứu giúp người khác.

"Chúng tôi mong trái tim, lá gan, quả thận, đôi mắt hay những phần cơ thể còn khỏe mạnh của anh sẽ mang lại cơ hội sống cho những người đang tuyệt vọng chờ ghép. Gia đình chỉ mong anh ấy ra đi nhưng sự sống vẫn tiếp tục được nối dài", người em gái chia sẻ.

Trước thời điểm tiến hành lấy đa tạng, toàn bộ ê-kíp phẫu thuật đã dành phút mặc niệm, đọc lời tri ân và từ biệt người hiến tạng như một sự tôn kính đối với nghĩa cử cao đẹp.