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Sức khỏe

Cứu người ngừng tim giữa quán cà phê, nữ điều dưỡng được khen thưởng

  • Thứ ba, 14/7/2026 18:33 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Đang uống cà phê cùng gia đình, điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Hương lập tức lao đến cấp cứu nam thanh niên ngừng tuần hoàn. Chị vừa được Sở Y tế Hà Nội tặng Giấy khen.

Sở Y tế Hà Nội tặng Giấy khen điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Hương vì hành động cấp cứu kịp thời, góp phần cứu sống nam thanh niên ngừng tuần hoàn khi đang uống cà phê. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 14/7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện ký Quyết định số 2310/QĐ-SYT tặng Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, vì có thành tích đột xuất trong công tác cứu người.

Theo quyết định, việc khen thưởng được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cùng hành động dũng cảm của nữ điều dưỡng khi xử trí thành công một ca cấp cứu khẩn cấp ngoài bệnh viện.

Trước đó, khoảng 10h ngày 12/7, khi đang cùng gia đình uống cà phê tại khu vực Linh Đàm (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Mai Hương bất ngờ nghe tiếng hô hoán có người ngất xỉu.

Ngay lập tức, chị chạy đến hiện trường và phát hiện một nam thanh niên khoảng hơn 30 tuổi nằm bất động trên nền nhà, trong tình trạng co cứng toàn thân, co giật liên tục.

Giữa lúc nhiều người xung quanh lúng túng, hoảng loạn, nữ điều dưỡng nhanh chóng tiếp cận người bệnh, đánh giá tình trạng và thực hiện các bước xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn theo đúng chuyên môn. Đồng thời, chị hướng dẫn những người có mặt gọi cấp cứu 115 để hỗ trợ.

Ít phút sau, ê-kíp cấp cứu 115 có mặt, tiếp nhận người bệnh và chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Theo Sở Y tế Hà Nội, sự bình tĩnh, quyết đoán và kỹ năng chuyên môn của điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Hương đã góp phần giành lại cơ hội sống cho người bệnh trong thời khắc nguy cấp.

Hành động này cũng lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Thủ đô luôn sẵn sàng thực hiện sứ mệnh cứu người, không chỉ trong bệnh viện mà cả giữa đời thường.

Trẻ em không phải sinh ra đã khỏe mạnh về cảm xúc, trẻ phải được tôi luyện. Trẻ cần được nuôi dưỡng và dạy bảo các kỹ năng xác định cảm xúc của mình và thể hiện ra theo cách tích cực, từ đó, trẻ có thể kết nối với những người khác theo cách thông minh về cảm xúc.

Cuốn sách Đứa trẻ khỏe mạnh về cảm xúc mang tới cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của việc giáo dục trong quá trình định hình tính cách của con trẻ. Trong hành trình nuôi dưỡng một đứa trẻ việc xây dựng một thế giới tinh thần phong phú, quan trọng không kém gì quá trình phát triển về thể chất tới cho các bà mẹ nhiều kiến thức hữu ích trong năm đầu nuôi con.

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28:1673 hôm qua

Phương Anh

điều dưỡng Hà Nội cứu người quán cà phê Hà Nội

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