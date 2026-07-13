BV Chợ Rẫy thông tin nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Bệnh nhân bị thương nặng trong vụ lật ca nô chở du khách Ấn Độ ở Phú Quốc đã được chuyển bằng đường hàng không đến BV Chợ Rẫy sau ca can thiệp tim mạch khẩn cấp tại địa phương.

Bác sĩ Trần Thanh Linh trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Chiều 13/7, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân bị thương nặng trong vụ lật ca nô chở du khách xảy ra ngoài khơi vùng biển Phú Quốc.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, bệnh viện đã khẩn trương cử đội ngũ chuyên gia hồi sức và tim mạch can thiệp, mang theo đầy đủ trang thiết bị cần thiết đến Phú Quốc để phối hợp với Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc và Bệnh viện Kiên Giang hội chẩn, đánh giá tình trạng người bệnh.

Theo bác sĩ Linh, bệnh nhân bị suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, đồng thời có bệnh lý nền đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành.

Sau khi đánh giá toàn diện và cân nhắc giữa lợi ích với nguy cơ, các chuyên gia quyết định thực hiện can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp ngay tại Phú Quốc.

Ê-kíp đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Ảnh: BVCC.

Đây được đánh giá là ca can thiệp đặc biệt phức tạp do tổn thương mạch vành nặng, người bệnh mắc nhiều bệnh lý phối hợp, trong khi việc sử dụng thuốc chống đông để can thiệp tim mạch làm tăng nguy cơ chảy máu não.

Sau hơn hai giờ can thiệp, ê-kíp đã tái thông thành công động mạch vành, đồng thời đặt máy tạo nhịp tạm thời nhằm ổn định huyết động cho bệnh nhân.

Khi tình trạng tạm ổn định, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tổ chức vận chuyển người bệnh bằng đường hàng không về TP.HCM với hệ thống hồi sức chuyên sâu. Quá trình vận chuyển được trang bị máy thở, hệ thống theo dõi liên tục cùng phương án dự phòng ECMO để xử trí nếu diễn biến xấu xảy ra.

Bác sĩ Linh cho hay thời điểm tiếp nhận tại Chợ Rẫy, bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nặng nhưng các chỉ số huyết động và oxy máu đã cải thiện so với trước đó.

"Bệnh viện sẽ tiếp tục hội chẩn đa chuyên khoa, huy động tối đa nguồn lực để triển khai các biện pháp điều trị chuyên sâu, tạo cơ hội hồi phục tốt nhất cho người bệnh", bác sĩ Linh nói.

Chiều 11/7, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang thông tin vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng ngoài khơi vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc. Theo thông tin ban đầu, ca nô mang số hiệu AG-26751 của Công ty Ocean Pear Island chở 32 du khách người Ấn Độ cùng 4 thành viên tổ lái, xuất phát từ khu vực Hòn Mây Rút Ngoài để tham quan các đảo.

Vụ tai nạn khiến 15 người không qua khỏi và 21 người được cứu sống. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển cùng nhiều lực lượng tại chỗ đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn.

Trong chiều 13/7, 15 thi thể nạn nhân là người Ấn Độ không qua khỏi trong vụ lật ca nô đã được đưa về Trung tâm Pháp y TP.HCM để hoàn tất các thủ tục trước khi hồi hương.