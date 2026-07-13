Vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: Nhiều người bỏng nặng chuyển BV Chợ Rẫy

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 11/7 tại một căn nhà trên địa bàn quận Bình Thạnh khiến 6 người nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng diện rộng và suy hô hấp nặng.

Các bệnh nhân được xử lý cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC.

Ngày 13/7, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết đã có báo cáo khẩn gửi Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế TP.HCM về việc tiếp nhận và điều trị cho chùm ca bệnh gồm 6 nạn nhân trong cùng một gia đình bị bỏng và ngạt khói do cháy nổ. Các nạn nhân đều cư trú tại cùng một địa chỉ trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh và được đưa vào cấp cứu đồng loạt lúc 20h30 ngày 11/7.

Đại diện bệnh viện cho hay trong số các nạn nhân nhập viện, có 5 trường hợp tiên lượng rất nặng do bị bỏng sâu toàn thân kèm tổn thương hô hấp nghiêm trọng. Cụ thể, bệnh nhân Â.K.L. (48 tuổi), P.T.T. (30 tuổi) và L.N.T. (44 tuổi) đều nhập viện với chẩn đoán sốc bỏng, bỏng nhiệt độ II-III diện rộng trên 50% cơ thể.

Qua nội soi phế quản khi đặt nội khí quản, các bác sĩ phát hiện nhiều bụi than đen trong vùng mũi, họng. Riêng hai nạn nhân nam là N.Q.H. (56 tuổi) và N.T.T. (53 tuổi) bị bỏng độ III diện rộng lần lượt trên 80% và 51% diện tích cơ thể kèm suy hô hấp nguy kịch.

Hiện tại, cả 5 bệnh nhân nặng này đang được áp dụng phác đồ hồi sức chuyên sâu, an thần, thở máy qua nội khí quản và lọc máu liên tục (CRRT) bằng màng lọc chuyên dụng tại khoa Hồi sức tích cực, chống độc (ICU) và khoa Hồi sức ngoại.

Các bác sĩ đã đặt các loại catheter tĩnh mạch và động mạch đùi để truyền dịch, đo huyết áp xâm lấn nhằm kiểm soát tối đa tình trạng sốc bỏng, đồng thời phát hiện có triệu chứng xuất huyết tiêu hóa do stress ở một số ca.

Nạn nhân có tình trạng nhẹ hơn là bà H.T.K.T. (46 tuổi) với diện tích bỏng khoảng 2% rải rác ở vùng cẳng tay và cánh tay hai bên, không có muội than trong đường hô hấp. Bệnh nhân này có tiền căn ngoại tâm thu thất nhưng sinh hiệu hiện ổn định, đang được theo dõi sát tại khoa Nội Hô hấp.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã nhanh chóng phối hợp hội chẩn liên khoa giữa Chấn thương chỉnh hình, Nội hô hấp, Mắt để xử lý đồng bộ các tổn thương cho các nạn nhân, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngạt khói của Sở Y tế TP.HCM.

Ngay sau khi các chỉ số sinh tồn của nhóm bệnh nhân nguy kịch được kiểm soát và ổn định, bệnh viện sẽ tiến hành hội chẩn khẩn cấp với Bệnh viện Chợ Rẫy để chuyển tuyến điều trị chuyên sâu về bỏng cho các nạn nhân.

Cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận 5 bệnh nhân kể trên được chuyển đến khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng hôn mê, bỏng hô hấp sâu và đang được các chuyên gia y tế tập trung cứu chữa cứu mạng.

Theo thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn, ngọn lửa kèm theo tiếng nổ lớn bất ngờ bùng phát vào khoảng 20h00 ngày 11/7 tại ngôi nhà nằm trong hẻm số 56 đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh.

Do đám cháy sinh ra lượng khói khí độc lớn và lửa tạt mạnh, các thành viên trong gia đình không kịp thoát thân, dẫn đến việc bị bỏng nhiệt trực tiếp và ngạt khói nghiêm trọng trước khi được lực lượng chức năng giải cứu và chuyển đến bệnh viện.