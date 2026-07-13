Gánh nặng bệnh tay chân miệng ở Việt Nam và 'vũ khí' phòng ngừa mới

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng:

Trước hết phải nhấn mạnh rằng nhóm nguy cơ cao nhất vẫn là trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Trong đợt dịch lớn năm 2011, khi phân tích các trường hợp tử vong, phần lớn trẻ ở độ tuổi khoảng 2 tuổi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là trẻ lớn hơn sẽ an toàn tuyệt đối.

Thực tế, đã từng ghi nhận những trường hợp lớn tuổi hơn mắc bệnh nặng. Thậm chí năm ngoái tại TP.HCM có trường hợp một phụ nữ 21 tuổi chăm sóc em bị tay chân miệng, sau đó xuất hiện sốt, mệt mỏi, yếu liệt tay chân, sụp mi, lơ mơ. Kết quả xét nghiệm xác định có liên quan đến EV71.

Điều đó cho thấy EV71 có thể gây biến chứng thần kinh nặng ở nhiều độ tuổi khác nhau, dù nhóm nguy cơ cao nhất vẫn là trẻ nhỏ.

Khi trẻ được điều trị tại nhà, điều đầu tiên phụ huynh cần làm là theo dõi sát tình trạng sốt. Nếu trẻ sốt kéo dài trên 48 giờ mà không cải thiện thì cần đưa đi khám lại. Nếu ban đầu trẻ chỉ sốt nhẹ nhưng sau đó sốt tăng lên trên 39 độ C thì cũng phải cảnh giác vì đây có thể là dấu hiệu bệnh đang diễn tiến nặng.

Một dấu hiệu đặc biệt quan trọng là giật mình chới với. Nhiều phụ huynh thường nghĩ đây là phản ứng bình thường của trẻ khi ngủ. Tuy nhiên, ở trẻ mắc tay chân miệng, giật mình có tính chất rất khác.

Trẻ đang chơi bình thường nhưng đột nhiên ôm chặt người chăm sóc. Khi vừa đặt xuống lại giật mình, hốt hoảng như sắp ngã. Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần thì đó là dấu hiệu cảnh báo rất quan trọng. Chỉ cần trong vòng vài giờ hoặc trong một ngày mà trẻ xuất hiện từ hai lần trở lên thì phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Dấu hiệu khác là nôn ói nhiều. Đây là triệu chứng khá đặc hiệu trong các trường hợp tay chân miệng có nguy cơ diễn tiến nặng. Ngoài ra, nếu trẻ đang đi lại, chạy nhảy bình thường mà đột nhiên đi loạng choạng, run chân tay, yếu chi, khó thở, tay chân lạnh, vã mồ hôi hoặc xuất hiện những biểu hiện thần kinh bất thường khác thì cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay lập tức.

Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa: phụ huynh cần nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm:

Nếu trẻ sốt trên hai ngày chưa hết

Sốt cao trên 39 độ C

Quấy khóc nhiều

Nôn ói

Giật mình chới với

Đừng chờ đến khi trẻ tím tái, khó thở hoặc rối loạn tri giác mới đưa đến bệnh viện. Khi đó có thể đã bỏ lỡ "giờ vàng". Và khi đã có những dấu hiệu cảnh báo này thì dù là ban đêm hay bất kỳ thời điểm nào cũng phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Trong thực tế, chúng tôi từng gặp những trường hợp phụ huynh thấy con có dấu hiệu nặng vào lúc nửa đêm nhưng cố đợi đến sáng vì ngại đi viện hoặc nghĩ rằng bác sĩ sẽ không tiếp nhận. Đến sáng hôm sau, khi trẻ được đưa đến bệnh viện thì đã trong tình trạng rất nặng, thậm chí ngừng thở. Khi đó việc cứu sống trở nên vô cùng khó khăn.