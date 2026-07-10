Chuyên gia tư vấn trực tuyến bệnh tay chân miệng trên Tri Thức - Znews

Medi Talk: Tay chân miệng - Nhận diện sớm, Chăm sóc đúng diễn ra trên Tri Thức - Znews lúc 10h ngày 13/7, cung cấp thông tin về phòng bệnh, tình hình vaccine tay chân miệng.

Bên trong phòng cấp cứu của khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), nơi điều trị nhiều ca bệnh tay chân miệng độ nặng, hồi tháng 4. Ảnh: Hoài Bảo.

Dù không ở giai đoạn bùng phát đỉnh điểm, tay chân miệng vẫn là tâm điểm giám sát đặc biệt của ngành y tế. Chỉ trong chưa đầy 4 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 26.000 ca mắc và 8 trường hợp tử vong, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực miền Nam tiếp tục là điểm nóng dịch tễ khi chiếm hơn 60% số ca nhiễm.

Đáng chú ý, sự gia tăng lưu hành của Enterovirus 71 (EV71) - chủng virus gây ra nhiều ca biến chứng nặng và tử vong ở trẻ em - đang khiến giới chuyên môn đặc biệt quan tâm. Trong khi đó, nhiều dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lại khá dễ nhầm lẫn hoặc bị bỏ qua, khiến không ít phụ huynh chỉ đưa trẻ đến bệnh viện khi tình trạng đã trở nên nghiêm trọng.

Nhằm giúp phụ huynh hiểu đúng về bệnh, nhận diện sớm các dấu hiệu nguy hiểm và chủ động bảo vệ trẻ trước nguy cơ biến chứng, Tri Thức - Znews phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu thực hiện chương trình Medi Talk với chủ đề “Tay chân miệng - Nhận diện sớm, chăm sóc đúng”.

Đồng hành cùng chương trình là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi khoa:

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1

BSCKI Lê Thị Giao Thi, Trưởng phòng Quản trị nội dung đào tạo và kiểm duyệt chuyên môn Y khoa eCom, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu.

Tại chương trình, các chuyên gia sẽ cùng phân tích bức tranh dịch tễ tay chân miệng, lý giải mối nguy từ sự lưu hành trở lại của chủng EV71, đồng thời chỉ ra những dấu hiệu sớm dễ bị bỏ sót.

Bên cạnh việc làm rõ các sai lầm thường gặp trong quá trình điều trị, tọa đàm còn cung cấp cẩm nang thực tế cho phụ huynh: Từ cách sử dụng thuốc an toàn, chăm sóc trẻ tại nhà cho đến biện pháp ngăn lây nhiễm chéo trong gia đình.

Đặc biệt, chương trình sẽ cập nhật thông tin về vaccine phòng tay chân miệng (do EV71) vừa được cấp phép tại Việt Nam - giải pháp dự phòng chủ động đang được hàng triệu cha mẹ quan tâm.