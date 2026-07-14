Bạn học dùng kéo đâm xuyên sọ khiến bé trai ở Tây Ninh nguy kịch

Mâu thuẫn với bạn học, bé trai 11 tuổi bị dùng kéo đâm vào đầu. Ban đầu trẻ còn tỉnh táo nhưng nhanh chóng rơi vào hôn mê, xuất huyết não nặng và phải phẫu thuật khẩn cấp.

Bệnh nhi thời điểm được điều trị tích cực tai bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi P.H.T. trong tình trạng nguy kịch, được chuyển từ bệnh viện địa phương với chẩn đoán xuất huyết não và vết thương sọ hở vùng đỉnh trái.

Theo người nhà, khoảng 9h30 cùng ngày nhập viện, khi đang học tại trường tiểu học, em xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau với một bạn học. Trong lúc xô xát, bạn học đã lấy cây kéo nhọn để trong cặp đâm vào vùng trán - đỉnh bên trái của em, đồng thời dùng tay đấm vào ngực phải.

Sau khi bị đâm, bé vẫn tỉnh táo, chỉ chảy máu ở đầu, không nôn ói. Giáo viên đã đưa em đến trạm y tế gần trường để khâu vết thương.

Tuy nhiên, khi trở về nhà khoảng 30 phút sau, bé bắt đầu than mệt, nôn nhiều, rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng lơ mơ, co giật và tím tái. Gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện địa phương.

Tại đây, bệnh nhi được đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, điều trị chống phù não, chống co giật. Kết quả chụp CT sọ não ghi nhận xuất huyết não do vết thương sọ hở nên bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi nhập viện, trẻ hôn mê, co giật toàn thân, phải thở máy, độ bão hòa oxy chỉ đạt 90%, huyết áp 100/75 mmHg. Trên cơ thể còn có nhiều vết bầm ở ngực phải, cánh tay và cẳng tay trái. Xét nghiệm cho thấy dung tích hồng cầu giảm còn 26%.

Hình ảnh CT sọ não xác định trẻ bị xuất huyết cấp trong nhu mô não vùng trán - đỉnh trái và gần như toàn bộ hệ thống não thất, kèm phù não, tụ khí trong nhu mô não. Đặc biệt, bệnh nhi bị gãy lún xương trán, nhiều mảnh xương vỡ cắm sâu vào nhu mô não.

Ngay sau khi đánh giá tình trạng, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, truyền máu, chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch, chống phù não, chống co giật và hội chẩn với ê-kíp ngoại thần kinh để mổ cấp cứu.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ mở hộp sọ vùng trán - đỉnh - thái dương trái, xử lý vị trí gãy lún, ghi nhận màng cứng bị rách và nhu mô não dập nát, thoát ra ngoài.

Ê-kíp phẫu thuật lấy khoảng 50 gram máu tụ trong nhu mô não, đồng thời bơm rửa não thất để lấy hết lượng máu tụ còn lại. Tổng lượng máu tụ được lấy ra trong sọ, ngoài màng cứng, dưới màng cứng và trong não khoảng 80 gram. Sau đó, bệnh nhi được đặt dẫn lưu não thất và đóng lại hộp sọ.

Sau mổ, trẻ tiếp tục được điều trị tại khoa Hồi sức ngoại với các biện pháp chống phù não, chống co giật, điều chỉnh rối loạn điện giải và thăng bằng kiềm toan.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi xuất hiện sốt. Xét nghiệm cho thấy có tình trạng nhiễm trùng nên được điều chỉnh sang phác đồ kháng sinh phổ rộng, phối hợp điều trị vi khuẩn Gram dương, Gram âm và vi khuẩn kỵ khí.

Sau gần một tháng điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ dần hồi phục tri giác, hết co giật, tự thở tốt, được cai máy thở, rút các ống dẫn lưu và bắt đầu tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng kết hợp hỗ trợ tâm lý.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần giáo dục con về kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong học tập và sinh hoạt, tránh hành vi bạo lực.

Cha mẹ cũng nên thường xuyên quan tâm đến những thay đổi trong hành vi của con, kiểm tra cặp sách nếu phát hiện dấu hiệu bất thường để kịp thời phát hiện các vật dụng nguy hiểm như dao, kéo, búa hay gậy sắt mà trẻ có thể mang theo.

Bên cạnh đó, gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên để theo dõi, giáo dục học sinh về hạnh kiểm, lối sống, đồng thời kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn giữa các em, tránh những vụ việc đáng tiếc dẫn đến thương tích nghiêm trọng.