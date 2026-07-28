Vương Khải qua đời đột ngột, bác sĩ cảnh báo điều đáng lo ngại

Sự ra đi đột ngột của diễn viên Vương Khải (Đài Loan, Trung Quốc) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đột tử đang có xu hướng gia tăng ở nhóm người trẻ và trung niên.

Thông tin nam diễn viên Vương Khải qua đời đột ngột khiến nhiều người quan tâm hơn đến tình trạng đột tử đang có xu hướng trẻ hóa. Ảnh: FB Vương Khải.

Thông tin nam diễn viên phim truyền hình Đài Loan (Trung Quốc) Vương Khải (tên thật là Vương Kiến Long) đột ngột qua đời khiến làng giải trí bàng hoàng. Khi lực lượng cấp cứu có mặt tại hiện trường, nam diễn viên đã tử vong. Nguyên nhân chi tiết đang được cơ quan chức năng khám nghiệm và làm rõ. Vụ việc này một lần nữa khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến chứng đột tử, theo SETN.

Bác sĩ Lâm Vị Văn, Trưởng khoa Tim mạch kiêm Trưởng phòng Thông tim tại Bệnh viện Đài An (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết gần đây, ngoài trường hợp một nha sĩ 42 tuổi qua đời đột ngột, sự việc của diễn viên Vương Khải càng khiến nhiều người lo ngại về xu hướng trẻ hóa của chứng đột tử.

Tuy nhiên, ông nhận định các ca đột tử ở người trẻ vẫn chỉ chiếm số ít, điều đáng lưu tâm hơn là những năm gần đây, số ca đột tử ở nhóm trung niên 40-50 tuổi đang gia tăng rõ rệt.

Hiện tượng này có liên quan mật thiết đến sự trẻ hóa của bệnh lý tim mạch và "tam cao" (huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao). Đặc biệt, các yếu tố như làm việc quá sức, thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài và sinh hoạt đảo lộn có thể trở thành "ngòi nổ" gây bệnh.

Nguyên nhân có thể dẫn đến đột tử

Theo China Times, bác sĩ Lưu Trung Bình, chuyên khoa Tim mạch, cho biết những năm gần đây các bệnh lý tim mạch và các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay đái tháo đường có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn trước. Bên cạnh đó, làm việc quá sức, thiếu ngủ kéo dài, căng thẳng và đảo lộn giờ giấc sinh hoạt có thể trở thành yếu tố khởi phát cơn đột tử ở người có sẵn bệnh tim mạch.

Theo bác sĩ Lưu, đột tử thường bắt nguồn từ 4 nguyên nhân chính dưới đây:

1. Nhồi máu cơ tim

Nguyên nhân chính của nhồi máu cơ tim là xơ vữa động mạch vành, tắc mạch do cục máu đông hoặc co thắt động mạch vành. Khi mạch máu nuôi tim bị mảng xơ vữa làm tắc hoặc bị nứt vỡ, dòng máu sẽ bị gián đoạn, khiến cơ tim thiếu oxy và hoại tử. Tăng huyết áp, tăng mỡ máu kéo dài không được kiểm soát và hút thuốc lá đều làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Bên cạnh đó, bác sĩ Lâm Vị Văn cũng lưu ý việc di chuyển đột ngột từ môi trường nắng nóng sang phòng điều hòa quá lạnh có thể khiến mạch máu co nhanh, làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch ở người có bệnh nền.

Đột tử ở người trẻ tuy không phổ biến nhưng khi xảy ra thường rất kịch tính, để lại cú sốc tâm lý lớn cho gia đình và xã hội. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

2. Rối loạn nhịp tim

Rối loạn nhịp tim có thể xuất phát từ bất thường cấu trúc tim, rối loạn điện giải hoặc các yếu tố lối sống và tác động bên ngoài. Người bệnh có thể xuất hiện hồi hộp, đánh trống ngực, choáng váng hoặc ngất.

3. Bóc tách động mạch chủ

Phần lớn bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ đều có tiền sử tăng huyết áp. Khi lớp giữa của thành động mạch chủ bị tổn thương và lớp trong bị rách, dòng máu áp lực cao sẽ chảy vào giữa các lớp thành mạch, khiến thành mạch bị tách rời. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể đột tử.

4. Xuất huyết não nặng

Nếu vùng xuất huyết não quá lớn, người bệnh có thể rơi vào hôn mê. Đặc biệt, người sống một mình nếu không được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời có thể tử vong.

Bác sĩ Lâm cho biết thực tế nhiều bệnh nhân đột tử đã xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo, nhưng lại nhầm tưởng chỉ là do mệt mỏi. Bên cạnh các triệu chứng điển hình như tức ngực, đau ngực và khó thở, nếu xuất hiện các biểu hiện mệt mỏi, thể lực giảm sút, chóng mặt, tim đập nhanh hoặc hồi hộp, vã mồ hôi lạnh, cảm giác hụt hơi, khó thở, người bệnh nên đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), việc kiểm soát huyết áp, mỡ máu và đường huyết, đồng thời ngừng hút thuốc có thể giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột tử.

Bác sĩ Lâm cho biết nguy cơ đột tử có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm bệnh lý tim mạch cũng như duy trì lối sống lành mạnh. Bên cạnh đó, người từ 40 tuổi trở lên hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch nên khám sức khỏe định kỳ. Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định điện tâm đồ, điện tâm đồ gắng sức, siêu âm tim hoặc chụp cắt lớp vi tính (CT) mạch vành để phát hiện sớm các bất thường và giảm nguy cơ đột tử.