'Cú bẻ lái' của Messi

Từ một cầu thủ thường xuyên chấn thương, bỏ lỡ nhiều trận đấu, Messi lột xác nhờ thay đổi chế độ ăn và tập luyện, kéo dài thời kỳ thi đấu đỉnh cao thêm hơn một thập kỷ.

Từ một cầu thủ thường xuyên bị chấn thương cơ, Lionel Messi đã lột xác sau khi thay đổi chế độ dinh dưỡng và tập luyện cùng chuyên gia Giuliano Poser. Quyết định tưởng chừng đơn giản ấy được xem là bước ngoặt giúp anh kéo dài sự nghiệp đỉnh cao thêm một thập kỷ và tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là đầu tàu quan trọng của Argentina tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Từ pizza, thịt nướng và nước ngọt đến bước ngoặt thay đổi cả sự nghiệp

Ít ai ngờ rằng một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá từng có chế độ ăn khá "thoải mái". Khi còn trẻ, Lionel Messi nổi tiếng là người rất thích pizza, thịt nướng kiểu Argentina (asado), các món mì và đặc biệt là nước ngọt có gas. Theo chính Messi, đồ ngọt cũng là "điểm yếu" khó cưỡng, trong đó có chocolate, kem và dulce de leche - món mứt sữa đặc truyền thống của Argentina.

Thói quen ăn uống ấy không phải lúc nào cũng gây ra vấn đề khi Messi còn ở độ tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, khi cường độ thi đấu ngày càng lớn, cơ thể anh bắt đầu lên tiếng. Từ năm 2012 đến 2014, Messi liên tiếp gặp các chấn thương gân kheo, cơ đùi và rách cơ, nhiều lần phải nghỉ thi đấu dài ngày.

Theo dữ liệu của Transfermarkt, riêng mùa giải 2013-2014 anh bỏ lỡ tới 17 trận vì chấn thương - con số cao nhất trong nhiều năm sự nghiệp. Đó cũng là mùa giải đáng thất vọng của Messi và Barcelona khi đội bóng gần như trắng tay - không thể giành La Liga, Champions League hay Cúp Nhà vua.

Chỉ ít tuần sau khi mùa giải tại câu lạc bộ khép lại, Messi cùng tuyển Argentina đi đến chung kết World Cup 2014 nhưng để thua Đức 0-1 sau 120 phút thi đấu. Dù được FIFA trao Quả bóng Vàng World Cup - cầu thủ xuất sắc nhất giải, thất bại trong trận đấu cuối cùng khiến anh chịu áp lực và sự thất vọng khi chưa thể giúp Argentina nâng cao mang chiếc cúp vàng.

Chuỗi chấn thương kéo dài, mùa giải không thành công với Barcelona cùng sự tiếc nuối ở World Cup 2014 trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Messi. Ngôi sao mang áo số 10 quyết định thay đổi toàn diện về lối sống, chế độ dinh dưỡng và luyện tập. Thông qua người đồng đội Martín Demichelis, anh tìm đến chuyên gia dinh dưỡng người Italy Giuliano Poser.

"Messi đã chinh phục gần như mọi danh hiệu trong bóng đá, nhưng cậu ấy vẫn muốn kéo dài thời gian thi đấu đỉnh cao thêm nhiều năm. Chính điều đó khiến cậu ấy nhận ra mình cần thay đổi. Messi là một người rất thông minh và có khả năng cảm nhận cơ thể rất tốt", chuyên gia dinh dưỡng người Italy nói.

Poser không xây dựng một chế độ ăn quá cầu kỳ. Ông yêu cầu Messi quay về những thực phẩm tự nhiên như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu, cá và các loại hạt; đồng thời cắt giảm tối đa đường, thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt và giảm lượng thịt đỏ. Song song với đó là chương trình tập luyện tập trung vào sức mạnh chức năng, khả năng tăng tốc, đổi hướng, phục hồi và giấc ngủ.

Khi còn trẻ, Lionel Messi nổi tiếng là người rất thích pizza, thịt nướng kiểu Argentina (asado), các món mì và đặc biệt là nước ngọt có gas. Ảnh: Instagram.

Từ "bệnh nhân" chấn thương thành biểu tượng của sự bền bỉ

Trong suốt giai đoạn 2006-2013, chấn thương từng là nỗi ám ảnh với Messi. Giới chuyên môn từng rất lo ngại cơ thể nhỏ bé của anh khó có thể chịu đựng cường độ thi đấu đỉnh cao trong thời gian dài.

Tuy nhiên, sau khi thay đổi chế độ dinh dưỡng và luyện tập từ năm 2014, mọi chỉ số thay đổi. Trong nhiều mùa giải liên tiếp sau đó, Messi gần như không còn gặp những chấn thương cơ tái phát nghiêm trọng như trước. Anh duy trì thể trạng ổn định để thường xuyên thi đấu trên 50 trận mỗi mùa, có những mùa vượt mốc 4.500 phút thi đấu cho Barcelona.

Khả năng hồi phục cũng được cải thiện đáng kể, giúp anh hiếm khi phải nghỉ dài ngày vì các vấn đề thể trạng.

Mùa giải Số chấn thương Số ngày nghỉ Số trận bỏ lỡ Chấn thương đáng chú ý 2005-06 2 86 ngày 18 trận Căng gân kheo, rách gân kheo 2006-07 1 88 ngày 19 trận Gãy xương bàn chân 2007-08 3 72 ngày 15 trận Hai lần rách cơ, căng cơ 2009-10 1 9 ngày 2 trận Chấn thương mắt cá 2012-13 3 45 ngày 6 trận Hai lần chấn thương gân kheo 2013-14 4 87 ngày 17 trận Hai chấn thương đùi, rách gân kheo, rách cơ đùi 2014-15 1 3 ngày 0 trận Vấn đề nhẹ ở mắt cá chân 2015-16 5 80 ngày 15 trận Đứt dây chằng gối trong, sỏi thận 2016-17 3 33 ngày 7 trận Rách cơ, đau cơ khép 2017-18 1 9 ngày 2 trận Chấn thương nhẹ 2018-19 2 27 ngày 6 trận Gãy xương cẳng tay 2019-20 2 50 ngày 7 trận Chấn thương bắp chân, cơ khép 2020-21 2 14 ngày 2 trận Chấn thương nhẹ 2021-22 6 76 ngày 10 trận Covid-19, cúm, chấn thương đầu gối 2022-23 3 18 ngày 4 trận Bắp chân, gót Achilles, đầu gối 2023-24 4 55 ngày 14 trận Ba chấn thương cơ khi chơi cho Inter Miami Thống kê chấn thương và số ngày ngày nghỉ, trận bỏ lỡ của Messi trong các mùa giải. Nguồn: Transfermarkt.

Chấn thương từng là nỗi ám ảnh "đeo bám" Messi trong nhiều năm sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Sự nghiệp huy hoàng hơn một thập kỷ sau đó

Sự thay đổi không chỉ giúp Messi có một mùa giải thành công mà còn mở ra giai đoạn ổn định nhất trong sự nghiệp.

Ở ngay mùa giải 2014-2015, Messi ghi 58 bàn thắng, thực hiện 23 đường kiến tạo, góp công lớn giúp Barcelona giành cú ăn ba gồm La Liga, Cúp Nhà vua và Champions League. Cuối năm 2015, anh giành Quả bóng vàng FIFA lần thứ 5 trong sự nghiệp.

Sau Quả bóng vàng 2015, Messi tiếp tục giành thêm ba Quả bóng vàng vào các năm 2019, 2021 và 2023, nâng tổng số lên tám danh hiệu - kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh cũng hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu mà trước đó luôn còn thiếu. Messi cùng Argentina vô địch Copa America 2021, bảo vệ thành công ngôi vương tại Copa America 2024, đăng quang Finalissima 2022 và đặc biệt là chinh phục World Cup 2022 sau trận chung kết kinh điển với Pháp.

Đáng chú ý, phần lớn những vinh quang này đến khi Messi đã ngoài 34 tuổi - độ tuổi mà đa số cầu thủ tấn công bắt đầu suy giảm về tốc độ và thể lực. Trong khi nhiều ngôi sao cùng thế hệ đã giải nghệ hoặc chuyển sang thi đấu với vai trò dự bị, Messi vẫn duy trì vị thế của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Viết tiếp kỳ tích ở World Cup 2026

Điều đáng kinh ngạc là đến World Cup 2026, ở tuổi 39, Messi vẫn tiếp tục là đầu tàu của Argentina.

Ngay trận quân, anh lập hat-trick trong chiến thắng trước Algeria, đánh dấu lần khoác áo đội tuyển quốc gia thứ 200. Sau đó, Messi tiếp tục ghi cú đúp vào lưới Áo để vượt qua kỷ lục ghi bàn tại World Cup của Miroslav Klose, với 18 bàn.

Tính đến trước trận chung kết, siêu sao người Argentina đã ghi tổng cộng 21 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup. Trong đó, riêng World Cup 2026 M10 đã có 8 bàn thắng, 4 kiến tạo, là nhân tố quan trọng nhất trên hành trình đưa đội tuyển vào trận đấu cuối cùng của giải.

Chỉ cần một chiến thắng nữa trong trận chung kết "trong mơ", Messi cùng đồng đội sẽ tạo nên một kỳ World Cup đặc biệt thành công. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam), Messi sẽ đứng trước cơ hội chinh phục chiếc cúp vàng World Cup thứ hai liên tiếp của mình khi cùng Argentina chạm trán Tây Ban Nha trong trận chung kết được người hâm mộ trên toàn thế giới mong chờ.

Nếu một lần nữa bước lên bục cao nhất, đó sẽ là cái kết gần như hoàn hảo cho hành trình kéo dài đỉnh cao của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Nhìn lại hơn một thập kỷ qua, tài năng thiên bẩm chắc chắn là nền tảng làm nên Lionel Messi. Nhưng chính quyết định thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện khoa học và duy trì kỷ luật mỗi ngày mới là yếu tố giúp anh chiến thắng thời gian, kéo dài sự nghiệp đỉnh cao lâu hơn rất nhiều so với những gì giới chuyên môn từng dự đoán.