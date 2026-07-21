30 tuổi mắc ung thư đại trực tràng vì 2 món ăn mỗi ngày

Một nam nhân viên văn phòng 30 tuổi được chẩn đoán ung thư đại trực tràng sau thời gian dài ăn nhiều đồ chiên rán, gần như không ăn rau củ và trì hoãn khám bệnh khi có triệu chứng.

Ung thư đại trực tràng vốn thường được xem là bệnh lý ở người trung niên và cao tuổi, nhưng những năm gần đây, số ca mắc ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng. Các chuyên gia cảnh báo những thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, đặc biệt là chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít chất xơ, thường xuyên sử dụng đồ chiên rán có thể làm tăng nguy cơ tổn thương đường ruột.

Theo China Times, bác sĩ Trương Xán Huyền, chuyên khoa tiêu hóa - gan mật tại Đài Loan (Trung Quốc), mới đây chia sẻ trường hợp một nam nhân viên văn phòng 30 tuổi mắc ung thư đại trực tràng sau thời gian dài duy trì thói quen ăn uống không khoa học.

Theo bác sĩ, người này có thói quen ăn cơm hộp với sườn chiên và gà chiên gần như mỗi ngày, trong khi rất ít bổ sung rau xanh, trái cây. Việc thiếu hụt chất xơ kéo dài khiến hệ tiêu hóa phải chịu nhiều áp lực. Sau một thời gian, anh bắt đầu xuất hiện đầy bụng, chán ăn nhưng không đi khám ngay.

Các triệu chứng kéo dài khoảng nửa năm, đến khi tình trạng không cải thiện, anh mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả nội soi đại tràng cho thấy người đàn ông này đã mắc ung thư đại trực tràng.

Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, thường xuyên ăn đồ chiên rán và thiếu chất xơ có thể làm tăng gánh nặng cho đường ruột. Ảnh: Shutterstock.

Ung thư đại trực tràng trẻ hóa

Bác sĩ Trương Xán Huyền cho biết ung thư đại trực tràng hiện không còn là căn bệnh chỉ gặp ở người lớn tuổi. Nhiều người trẻ thường có tâm lý chủ quan cho rằng mình còn trẻ nên nguy cơ mắc bệnh thấp.

Tuy nhiên, số liệu tại Mỹ cho thấy tỷ lệ người dưới 55 tuổi mắc ung thư đại trực tràng đang tăng lên đáng kể. Nhóm bệnh nhân này hiện chiếm khoảng 20% tổng số ca mắc, trong khi năm 1995 chỉ khoảng 11%.

Chuyên gia này cho rằng sự thay đổi trong lối sống hiện đại, bao gồm ăn nhiều thức ăn nhanh, thịt chế biến sẵn, đồ chiên rán, ít vận động và thiếu rau xanh, có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ở người trẻ.

Vì sao ăn nhiều đồ chiên rán có thể gây hại cho đường ruột?

Bác sĩ Trương Xán Huyền cho biết chế độ ăn nhiều chất béo, ít chất xơ sẽ khiến đường ruột phải hoạt động quá tải trong thời gian dài. Đáng chú ý, nhiều món chiên rán được bổ sung các chất phụ gia để tạo độ giòn và hương vị hấp dẫn. Khi thực phẩm được chiên ở nhiệt độ cao, chúng còn có thể hình thành một số hợp chất có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư.

Việc thường xuyên tiêu thụ các món ăn này cũng có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện polyp đại trực tràng - tổn thương tiền ung thư ở một số trường hợp.

Bác sĩ khuyến cáo đồ chiên rán không cần loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn, nhưng nên hạn chế tần suất sử dụng. Khi ăn ngoài, mọi người nên ưu tiên bổ sung thêm rau xanh, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây để tăng lượng chất xơ.

Những dấu hiệu cảnh báo cần kiểm tra sớm

Bác sĩ Trương khuyến cáo mọi người nên đi khám nếu xuất hiện một trong những dấu hiệu bất thường sau:

Đi ngoài ra máu, phân có màu đen hoặc thay đổi thói quen đại tiện kéo dài trên 4 tuần.

Đầy bụng, đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa không rõ nguyên nhân.

Chán ăn, sụt cân bất thường, cơ thể mệt mỏi do thiếu máu.

Xét nghiệm máu ẩn trong phân cho kết quả dương tính.

Có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc polyp đại tràng nguy cơ cao.

Thường xuyên tiêu thụ các loại thực phẩm không lành mạnh như thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ, đồ nướng và đồ chiên rán trong thời gian dài.

Dù không có yếu tố nguy cơ đặc biệt, bác sĩ Trương Xán Huyền khuyến nghị người trưởng thành nên bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng từ 45 tuổi nhằm phát hiện sớm những tổn thương bất thường và nâng cao hiệu quả điều trị.

Thay vì chờ đến khi cơ thể xuất hiện triệu chứng, việc duy trì chế độ ăn cân bằng, tăng rau xanh, giảm đồ chiên rán và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ đường ruột.