Bác sĩ chỉ ra 5 cơn đau tuyệt đối không nên bỏ qua

Các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với những cơn đau bất thường, bởi chúng có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đáng lo ngại.

Không phải cơn đau nào cũng là dấu hiệu của bệnh lý nguy hiểm, nhưng cũng không ít trường hợp chỉ đau nhẹ lại là biểu hiện của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Theo các bác sĩ cấp cứu, rất khó xác định chỉ dựa vào mức độ đau để biết có cần đến bệnh viện hay không, bởi mỗi người có thể biểu hiện bệnh khác nhau.

“Đáng tiếc là điều này rất khác nhau ở từng bệnh nhân. Đôi khi, ngay cả những người chỉ bị đau nhẹ cũng có thể đang mắc một vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng. Vì vậy, đau không phải là triệu chứng mà bất kỳ ai cũng nên xem nhẹ hoặc bỏ qua”, Tiến sĩ Michael Turturro, Giáo sư Y học Cấp cứu tại Trường Y thuộc Đại học Pittsburgh, cho biết.

Theo Huffpost, các bác sĩ khuyến cáo rằng bất kỳ cơn đau nào khiến bạn cảm thấy bất thường hoặc lo ngại đều nên được kiểm tra. Sau đây là 5 loại đau không nên chủ quan vì có thể cần được cấp cứu hoặc điều trị kịp thời.

Cơn đau đi kèm với một số triệu chứng nhất định có thể đặc biệt đáng lo ngại. Ảnh: Shutterstock.

Cơn đau xuất hiện đột ngột và không thuyên giảm

Theo Tiến sĩ Michael Turturro: “Nhìn chung, nếu cơn đau xuất hiện đột ngột, dữ dội và không giảm đi thì đó là dấu hiệu bạn cần đặc biệt lưu tâm”. Ông cho biết điều này áp dụng với cơn đau ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể.

Để xác định cơn đau có nghiêm trọng hay không, người bệnh cần được bác sĩ thăm khám và đánh giá. Vì vậy, nếu bạn đột ngột xuất hiện một cơn đau bất thường, đáng lo ngại, đừng chủ quan bỏ qua mà hãy đi kiểm tra càng sớm càng tốt.

“Nếu cơn đau khiến bạn thực sự lo lắng, đặc biệt là một kiểu đau mà bạn chưa từng trải qua trước đây, thì bạn nên cân nhắc tìm đến cơ sở y tế để được thăm khám khẩn cấp”, Tiến sĩ Turturro nhấn mạnh.

Đau ngực

Đau ngực từ lâu được xem là một trong những dấu hiệu điển hình của cơn đau tim, vì vậy đây là triệu chứng không nên xem nhẹ.

Tiến sĩ Mark Conroy, bác sĩ y học cấp cứu tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Bang Ohio (Mỹ), cho biết: “Đau ngực chắc chắn là triệu chứng khiến chúng tôi đặc biệt lưu tâm. Nếu cơn đau xuất hiện đột ngột, bạn chưa từng gặp tình trạng này trước đây hoặc từng bị đau ngực và đã được chẩn đoán mắc bệnh tim, thì nên đi khám càng sớm càng tốt”.

Theo Tiến sĩ Turturro, đau ngực đặc biệt đáng lo ngại ở người lớn tuổi hoặc những người có yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc cholesterol máu cao.

Không chỉ liên quan cơn đau tim, đau ngực dữ dội còn có thể là dấu hiệu của nhiều tình trạng nguy hiểm khác, chẳng hạn như cục máu đông trong phổi hoặc rách các mạch máu lớn trong lồng ngực.

Tuy nhiên, không thể khẳng định chỉ dựa vào triệu chứng đau ngực mà biết chính xác nguyên nhân là gì, bởi mỗi người có thể mắc một bệnh khác nhau. Trong nhiều trường hợp, đau ngực cũng có thể xuất phát từ những nguyên nhân ít nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như chứng trào ngược axit hoặc ợ nóng.

Đau bắp chân kèm sưng hoặc đỏ

Theo Tiến sĩ Mark Conroy, đau ở cẳng chân, đặc biệt là vùng bắp chân, sẽ đáng lo ngại hơn nếu đi kèm tình trạng sưng hoặc đỏ vùng da này.

“Tôi luôn nghĩ đến khả năng người bệnh có các dấu hiệu của cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT)”, bác sĩ Conroy cho biết.

Ông nhấn mạnh đây là loại đau cần được thăm khám càng sớm càng tốt, đặc biệt nếu người bệnh vừa trải qua phẫu thuật, phải nằm bất động trên giường trong thời gian dài hoặc mới có chuyến bay kéo dài nhiều giờ.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, huyết khối tĩnh mạch sâu có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, chẳng hạn như cục máu đông di chuyển lên phổi và gây thuyên tắc phổi.

Đau vùng lưng trên

Đau lưng là tình trạng rất phổ biến và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như ngủ sai tư thế, tập luyện không đúng cách, ngồi lâu trên ghế không có điểm tựa phù hợp hoặc căng cơ.

Đôi khi, ngay cả những người chỉ bị đau nhẹ cũng có thể đang mắc một vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng. Ảnh: Harvard Health.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Conroy, có một kiểu đau lưng đặc biệt không nên chủ quan. Nếu bạn bị đau vùng lưng trên hoặc phía sau lồng ngực với cảm giác như bị xé rách từ bên trong, hãy đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra.

“Cảm giác đau như bị xé rách có thể là dấu hiệu của vấn đề ở động mạch chủ – mạch máu lớn nhất trong cơ thể”, ông nói.

Tình trạng này có thể liên quan đến bóc tách hoặc tổn thương động mạch chủ, một cấp cứu y khoa đe dọa tính mạng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đau vùng bụng dưới

Theo Tiến sĩ Mark Conroy, đau bụng là một trong những triệu chứng khiến các bác sĩ cấp cứu luôn đặc biệt thận trọng vì có rất nhiều nguyên nhân tiềm ẩn, từ nhẹ đến đe dọa tính mạng.

“Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là vị trí đau mà còn là cách các triệu chứng xuất hiện và diễn tiến”, ông nói.

Theo bác sĩ Conroy, nếu bạn bị đau bụng hoặc đau vùng hông lưng thì đó có thể là dấu hiệu của sỏi thận. Nếu cơn đau đi kèm sốt, nguyên nhân có thể là nhiễm trùng thận.

Bác sĩ Conroy lưu ý rằng nếu đau vùng bụng dưới hoặc hông lưng kèm buồn nôn và nôn, người bệnh có thể đang bị viêm ruột thừa.