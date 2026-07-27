Ung thư đại trực tràng gia tăng ở người trẻ: 4 dấu hiệu cảnh báo sớm

Ung thư đại trực tràng đang gia tăng ở người trẻ và hiện là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở nhóm dưới 50 tuổi.

Ung thư đại trực tràng đang gia tăng ở người trẻ. Ảnh: Shutterstock.

Dù người có nguy cơ trung bình thường được khuyến cáo tầm soát ung thư đại trực tràng từ 45 tuổi, các dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện sớm hơn, theo Science Daily.

Ung thư đại trực tràng gia tăng ở người trẻ

Theo TS Marylise Boutros thuộc Học viện Bác sĩ Phẫu thuật Mỹ (ACS), nhiều người trẻ khi đi khám vì các triệu chứng bất thường ở đường ruột thường được chẩn đoán là bị trĩ hoặc táo bón, nên chỉ được điều trị bằng thuốc và theo dõi. Điều này làm tăng nguy cơ bỏ sót ung thư đại trực tràng.

"Bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng cho thấy việc nâng cao nhận thức về những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh có thể cứu sống nhiều người”, TS Boutros cho biết.

Hiện nay ung thư đại trực tràng vẫn được chẩn đoán phổ biến hơn ở người lớn tuổi và ước tính khoảng 1 trong 25 nam giới và phụ nữ sẽ mắc căn bệnh này trong suốt cuộc đời. Dù vậy, số ca bệnh ở người trẻ vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, hiện nay khoảng 1/5 trường hợp ung thư đại trực tràng xảy ra ở những người dưới 54 tuổi. Ba thập kỷ trước, tỷ lệ này chỉ là 11%, tương đương khoảng 1/10 ca bệnh.

Những triệu chứng cần lưu ý

Các dấu hiệu ban đầu của ung thư đại trực tràng thường khá nhẹ, mơ hồ và dễ bị nhầm lẫn với những rối loạn tiêu hóa thông thường. Các bác sĩ chỉ ra một số dấu hiệu cảnh báo đáng chú ý, gồm:

Rối loạn đại tiện kéo dài

Táo bón, tiêu chảy, phân nhỏ bất thường hoặc sự thay đổi kéo dài trong thói quen đại tiện có thể là dấu hiệu của một vấn đề tiềm ẩn. Một số người có cảm giác đi đại tiện nhưng vẫn chưa tống hết phân.

Người bệnh cũng có thể cảm thấy áp lực hoặc khó chịu ở trực tràng. Những triệu chứng này có thể xuất hiện khi khối u gây viêm hoặc làm hẹp, tắc một phần lòng ruột.

Bất kỳ thay đổi nào về thói quen đại tiện cũng cần được lưu tâm. Ảnh: Pexels.

Theo TS Paula Denoya, Chủ tịch bang thuộc Ủy ban Ung thư (CoC) khu vực Eastern Long Island - New York, đồng thời là bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng tại Bệnh viện Đại học Stony Brook (New York, Mỹ), ở người trẻ, những triệu chứng này đôi khi chỉ là biểu hiện của các bệnh lý lành tính chứ không phải ung thư.

"Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào về thói quen đại tiện mới xuất hiện hoặc khác với bình thường của bạn đều cần được bác sĩ đánh giá", TS Denoya lưu ý.

Thường xuyên đi ngoài ra máu

Có máu trong phân là một trong những dấu hiệu cảnh báo quan trọng của ung thư đại trực tràng, đặc biệt khi tình trạng này xảy ra nhiều lần.

Một nghiên cứu được trình bày tại Đại hội Lâm sàng ACS 2025 đã xem xét những bệnh nhân dưới 50 tuổi được chỉ định nội soi đại tràng do xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ. Kết quả cho thấy chảy máu trực tràng là yếu tố dự báo mạnh nhất của ung thư đại trực tràng, làm tăng 8,5 lần khả năng được chẩn đoán mắc bệnh.

"Người bệnh có thể nhận thấy máu đỏ tươi trên giấy vệ sinh hoặc trong bồn cầu. Máu cũng có thể hòa lẫn với phân, khiến phân có màu đỏ hoặc sẫm hơn bình thường", TS James T. McCormick, giáo sư phẫu thuật tại Trường Y Drexel và Chủ tịch Chương trình Ung thư Đại trực tràng của Allegheny Health Network ở Pittsburgh (bang Pennsylvania, Mỹ), nhận định.

"Dù lượng máu nhiều hay ít, nếu tình trạng này tái diễn thì đều cần được bác sĩ đánh giá. Trong nhiều trường hợp, người bệnh có thể được chỉ định nội soi đại tràng để xác định nguyên nhân", TS McCormick nói thêm.

Thay đổi màu sắc hoặc hình dạng của phân

Những thay đổi về màu sắc hoặc hình dạng của phân cũng có thể cung cấp thêm manh mối về tình trạng sức khỏe. Phân có màu đỏ tươi, đen như hắc ín hoặc có lẫn chất nhầy có thể liên quan đến tình trạng chảy máu ở đường tiêu hóa, đại tràng hoặc trực tràng.

Những biểu hiện này không đồng nghĩa chắc chắn là ung thư, nhưng nếu kéo dài hoặc tái diễn thì cần được thăm khám để tìm nguyên nhân.

Những thay đổi bất thường của sức khỏe toàn thân

Ung thư đại trực tràng cũng như một số bệnh lý đường tiêu hóa khác đôi khi gây ra các triệu chứng ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.

Sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, suy nhược, chán ăn, buồn nôn hoặc nôn có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và cần được trao đổi với bác sĩ.

Ung thư đại trực tràng đôi khi gây ra các triệu chứng ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Tiền sử gia đình và tầm soát ung thư đại trực tràng

Chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành có nguy cơ trung bình nên bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng từ 45 tuổi. Tuy nhiên, một số người cần tầm soát sớm hơn, bao gồm những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc mắc các bệnh viêm ruột mạn tính như viêm đường ruột hay viêm loét đại tràng.

Hiện có nhiều cách để tầm soát ung thư đại trực tràng. Trong đó, nội soi đại tràng vẫn được xem là phương pháp hiệu quả nhất vì vừa giúp phát hiện ung thư, vừa có thể cắt bỏ các polyp có nguy cơ tiến triển thành ung thư ngay trong một lần nội soi.

"Ung thư đại trực tràng có khả năng điều trị khỏi rất cao nếu được phát hiện sớm. Bên cạnh đó, những tiến bộ trong phẫu thuật cũng giúp việc điều trị ngày càng ít xâm lấn hơn", TS Marylise Boutros nhấn mạnh.