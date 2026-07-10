Có nên uống sữa trước khi ngủ không?

Sữa không chỉ hỗ trợ giấc ngủ mà còn bổ sung protein, canxi cho cơ thể. Tuy nhiên, một số nhóm người được khuyến cáo không nên uống trước khi đi ngủ.

Uống sữa vào buổi tối trước khi đi ngủ dường như là điều quen thuộc của rất nhiều người. Uống sữa đúng cách không chỉ giúp mọi người thư giãn trước khi bước vào giấc ngủ mà còn mang lại nhiều tác động tích cực cho cơ thể.

Tuy nhiên, đối với nhiều người, việc uống sữa và tiêu thụ các sản phẩm của sữa thường xuyên vào buổi tối cũng gây ra nhiều tác dụng phụ với sức khỏe.

Lợi ích khi uống sữa trước khi ngủ

Theo Healthline, một ly sữa ấm khoảng 30-60 phút trước khi đi ngủ là lựa chọn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nếu phù hợp với thể trạng mỗi người.

Sữa cung cấp protein, canxi, vitamin D cùng axit amin tryptophan - tiền chất giúp cơ thể tạo ra serotonin và melatonin, hai chất tham gia điều hòa chu kỳ ngủ - thức. Vì vậy, uống sữa ấm vào buổi tối có thể giúp cơ thể thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ ở một số người.

Không chỉ hỗ trợ giấc ngủ, sữa còn là nguồn cung cấp casein - loại protein được tiêu hóa chậm, giúp cơ thể nhận axit amin trong nhiều giờ khi ngủ. Điều này góp phần hỗ trợ phục hồi cơ bắp sau vận động, phù hợp với người tập thể thao, người mới ốm dậy hoặc người cao tuổi cần duy trì khối cơ.

Một ly sữa buổi tối cũng giúp bổ sung canxi và protein - hai dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe xương. Lượng canxi dồi dào trong sữa rất tốt cho cơ thể khi bước vào giai đoạn tái tạo mạnh vào ban đêm, đặc biệt quan trọng với trẻ em và phụ nữ mang thai.

Uống sữa đúng cách trước khi ngủ rất có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Magnific.

Mẹ bầu và trẻ nhỏ nên uống sữa thế nào?

Theo Mayo Clinic, đối với phụ nữ mang thai, sữa là nguồn bổ sung protein, canxi và nhiều vi chất quan trọng cho sức khỏe của mẹ cũng như sự phát triển của thai nhi. Uống một ly sữa ấm vào buổi tối có thể giúp mẹ thư giãn và ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nên uống trước giờ ngủ khoảng 1-2 giờ, tránh uống quá sát giờ lên giường để hạn chế đầy bụng, trào ngược hoặc phải thức dậy đi tiểu nhiều lần trong đêm.

Với trẻ nhỏ, sữa buổi tối giúp bổ sung năng lượng, protein và canxi cần thiết cho quá trình phát triển. Kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân đối, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên, việc uống sữa trước khi ngủ có thể hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của hệ xương. Cha mẹ nên cho trẻ uống trước khi ngủ khoảng 30-60 phút và hướng dẫn trẻ đánh răng sau khi uống để giảm nguy cơ sâu răng.

Mặc dù nhấm nháp sữa ấm có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, nó có thể không phù hợp với nhiều người:

Người không dung nạp lactose

Người dễ đầy bụng, rối loạn tiêu hóa

Người có thói quen tiểu đêm nhiều hoặc bàng quang hoạt động kém

Người đang kiểm soát cân nặng

Người mắc bệnh thận mạn (đặc biệt giai đoạn tiến triển).