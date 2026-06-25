Giải mã mối liên hệ giữa miễn dịch và tiêu hóa ở trẻ nhỏ

Tiêu hóa khỏe mạnh sẽ “tiếp sức” cho hệ miễn dịch của trẻ, nhất là trong những năm đầu đời.

Được ví như “tấm khiên sinh học”, hệ miễn dịch giữ vai trò quan trọng đối với sức khỏe của trẻ, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và tác nhân gây bệnh khác. Khi hoạt động hiệu quả, hệ miễn dịch góp phần giảm nguy cơ ốm vặt, hỗ trợ trẻ phát triển thể chất, duy trì năng lượng cho hoạt động học tập, vui chơi và khám phá. Nếu “lá chắn” miễn dịch suy yếu, thể chất lẫn sự phát triển toàn diện của trẻ sẽ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, miễn dịch không phải là hệ thống hoạt động độc lập. Nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe tiêu hóa ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng miễn dịch của cơ thể.

Hệ miễn dịch gắn bó mật thiết với tiêu hóa

Theo National Institute of Health (NIH), đường ruột là cơ quan sản xuất các yếu tố miễn dịch hàng đầu. Bởi nơi đây tập trung hệ thống tế bào bạch huyết ruột (GALT - Gut Associated Lymphoid Tissue) lớn, chiếm khoảng 70% tổng số tế bào miễn dịch trong cơ thể. Hệ thống này hoạt động như “phòng tuyến” nhận diện và tiêu diệt tác nhân gây hại từ thực phẩm, vi khuẩn, nấm men…

Đặc biệt, đường ruột cũng là nơi sản sinh lượng lớn IgA (Immunoglobulin A) - một trong năm loại kháng thể chính của hệ miễn dịch. Kháng thể này làm nhiệm vụ trung hòa virus, vi khuẩn ngay tại bề mặt niêm mạc ruột, ngăn chúng tấn công cơ thể.

Hệ miễn dịch của trẻ liên quan mật thiết với hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, hàng tỷ lợi khuẩn trong đường ruột còn hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hấp thu dinh dưỡng và điều hòa miễn dịch. Khi hệ vi sinh cân bằng, cơ thể dễ dàng xây dựng hàng rào bảo vệ vững chắc. Ngược lại, tình trạng rối loạn hệ vi sinh có thể làm suy giảm đề kháng, khiến trẻ dễ mắc bệnh hơn. Vì thế, chăm sóc tiêu hóa là nền tảng quan trọng giúp xây dựng đề kháng cho trẻ ngay từ sớm.

Nguyên tắc xây dựng đề kháng vững vàng cho trẻ

Để giúp trẻ xây dựng đề kháng, phụ huynh cần chú trọng đồng thời ba yếu tố: Dinh dưỡng cân đối - nền tảng để hệ tiêu hóa hấp thu vi chất hiệu quả, vận động phù hợp lứa tuổi và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Trong đó, chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần đa dạng và cân đối theo độ tuổi, đảm bảo đầy đủ nhóm đạm, chất béo, đường bột, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Một số vi chất như vitamin A, C, D, kẽm, sắt đóng vai trò quan trọng trong hoạt động miễn dịch, cần được bổ sung hợp lý qua khẩu phần ăn hàng ngày.

Song song, chế độ ăn giàu chất xơ từ rau xanh, trái cây và thực phẩm có lợi khuẩn góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đây cũng là yếu tố được chú trọng trong nghiên cứu về sức khỏe miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần đa dạng và cân đối theo độ tuổi.

Để tăng cường đề kháng cho bé, những thành phần như lactoferrin, kháng thể IgG, được giới khoa học lẫn các bậc phụ huynh quan tâm trong những năm gần đây. Theo Current Opinion in Food Science (2024), lactoferrin là protein thiết yếu có trong sữa mẹ, đặc biệt là sữa non. Protein này có khả năng liên kết và “giành giật” sắt tự do - nguồn dinh dưỡng vi khuẩn cần để sinh sôi - từ đó ức chế sự phát triển của tác nhân gây hại, đồng thời góp phần cản trở sự xâm nhập của virus vào tế bào, hỗ trợ xây dựng nền tảng đề kháng cho trẻ. Còn với IgG, đây cũng là kháng thể quan trọng có trong sữa non, tham gia vào cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Hiện diện đồng thời trong sữa non, tác động cộng hưởng của lactoferrin và IgG góp phần tạo nên lợi ích đề kháng vượt trội cho bé trong giai đoạn đầu đời.

Ngoài các thành phần kể trên, nhiều phụ huynh cũng quan tâm đến công thức dinh dưỡng độc quyền từ thương hiệu uy tín như công thức FDI, khi hướng đến mục tiêu tăng cường đề kháng cho trẻ.

Hiện nay, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là một trong những giải pháp dinh dưỡng nổi bật khi mang đến phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24h chứa kháng thể IgG kết hợp công thức FDI độc quyền (HMO + FOS).

Trong đó, lactoferrin đóng vai trò hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể, kết hợp sữa non 24h chứa kháng thể IgG giúp nâng cao khả năng ghi nhớ và chống lại mầm bệnh. Đồng thời, công thức FDI (HMO + FOS) góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi, từ đó nâng cao khả năng miễn dịch tổng thể, giúp trẻ hấp thu dưỡng chất và phòng ngừa vấn đề tiêu hóa phổ biến.

Với hiệu quả tăng đề kháng vượt trội, hỗ trợ giảm nhiễm trùng hô hấp và tiêu hóa, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được nhiều cha mẹ xem như “khoản đầu tư thông minh đầu đời” cho con.

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ đề kháng được các bậc phụ huynh quan tâm.

Bên cạnh dinh dưỡng, giấc ngủ chất lượng và vận động phù hợp cũng góp phần giúp trẻ tăng cường đề kháng tối ưu. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc ngủ đủ giấc giúp điều hòa hoạt động miễn dịch, trong khi vận động thường xuyên hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể và khả năng thích nghi với môi trường.

Khi được chăm sóc đúng cách thông qua dinh dưỡng hợp lý, hệ tiêu hóa khỏe mạnh cùng lối sống khoa học, đề kháng của con thêm vững vàng, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện về sau.