Loại nước rất tốt cho gan, nhiều người thường uống buổi sáng

Nước chanh mật ong ấm là thức uống quen thuộc được nhiều người lựa chọn vào đầu ngày. Loại đồ uống này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho gan và sức khỏe tổng thể.

Thức uống kết hợp chanh và mật ong giúp hỗ trợ thải độc gan, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Ảnh: All Recipes.

Một ly nước chanh mật ong ấm vào buổi sáng từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều người yêu thích lối sống lành mạnh. Sự kết hợp giữa chanh giàu vitamin C và mật ong chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa được cho là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thức uống hỗ trợ chức năng gan

Theo Baidu Health, Y học cổ truyền Trung Quốc cho biết các thực phẩm có vị chua như chanh được cho là có tác dụng hỗ trợ và nuôi dưỡng chức năng gan. Chanh không chỉ mang vị chua đặc trưng mà còn chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp chống oxy hóa và hỗ trợ các quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể.

Trong khi đó, mật ong có vị ngọt. Sự kết hợp giữa vị chua và vị ngọt có thể giúp bổ dưỡng phần âm của gan, hỗ trợ nuôi dưỡng cơ thể và tăng cường sức đề kháng.

Đặc biệt, nước chanh mật ong đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên căng thẳng, thức khuya hoặc ngủ không đủ giấc. Điều này là do hàm lượng vitamin C dồi dào cùng nhiều chất chống oxy hóa trong chanh giúp cơ thể chống lại các gốc tự do sinh ra trong quá trình căng thẳng và thiếu ngủ.

Mật ong lại đóng vai trò như nguồn cung cấp năng lượng tự nhiên. Nhờ chứa glucose và fructose, mật ong giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi năng lượng sau khi mệt mỏi. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm trong mật ong cũng góp phần bảo vệ tế bào trước những tác động bất lợi của lối sống thiếu lành mạnh.

Vì vậy, việc uống một cốc nước chanh mật ong ấm vào buổi sáng có thể giúp cơ thể tỉnh táo hơn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ hoạt động bình thường của gan.

Lợi ích khác của nước chanh mật ong ấm

Ngoài việc hỗ trợ thanh lọc gan, giải độc cơ thể, nước chanh mật ong là thức uống có nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Theo WebMD, bắt đầu ngày mới bằng nước chanh mật ong cũng có thể giúp hệ tiêu hóa khởi động nhẹ nhàng. Nước chanh kích thích tiết dịch tiêu hóa và hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. Trong khi đó, mật ong hoạt động như một loại prebiotic tự nhiên, giúp nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Nhờ đó, thức uống này có thể góp phần giảm đầy hơi, khó tiêu và táo bón, tạo tiền đề cho một ngày thoải mái hơn.

Nước chanh mật ong có lợi ích lớn nếu bạn uống thường xuyên vào sáng sớm. Ảnh: Freepik.

Tăng cường năng lượng

Đường tự nhiên trong mật ong cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng cho cơ thể mà không tạo cảm giác nặng nề như nhiều loại đồ uống có đường khác. Đây là lý do nhiều người lựa chọn nước chanh mật ong trước khi vận động hoặc sau khi tập luyện.

Hỗ trợ ngăn ngừa sỏi thận

Đặc tính kháng khuẩn của mật ong và tác dụng lợi tiểu của chanh phối hợp với nhau để loại bỏ vi khuẩn và các chất có hại không mong muốn khác khỏi hệ thống gây ra sỏi thận. Axit citric trong chanh có thể giúp làm tăng nồng độ citrat trong nước tiểu, từ đó hạn chế nguy cơ hình thành sỏi thận.

Có lợi cho làn da

Vitamin C trong chanh đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen - loại protein giúp duy trì độ đàn hồi của da. Các chất chống oxy hóa trong mật ong cũng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Nhờ đó, việc duy trì đủ nước cùng với bổ sung vitamin C có thể hỗ trợ làn da khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đầy đủ vitamin C có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các chất chống oxy hóa trong chanh và mật ong cũng có thể góp phần giảm tổn thương thành mạch do stress oxy hóa gây ra.

Kết hợp chanh với mật ong thành một loại nước có vai trò quan trọng trong việc giảm mức cholesterol xấu và chất béo trung tính trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa sự lắng đọng các mảng bám trong mạch máu, đồng thời ngăn ngừa sự hình thành xơ vữa động mạch và các vấn đề về tim khác.

Lưu ý khi uống nước chanh mật ong

Dù mang lại nhiều lợi ích, nước chanh mật ong không phù hợp với một số nhóm người.

Chanh chứa hàm lượng axit citric cao nên nếu sử dụng quá thường xuyên hoặc pha quá đậm đặc có thể làm mòn men răng. Vì vậy, nên súc miệng bằng nước lọc sau khi uống hoặc sử dụng ống hút để hạn chế tiếp xúc với răng.

Mật ong vẫn là một dạng đường tự nhiên. Việc sử dụng quá nhiều có thể làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể, không có lợi cho người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm cần thận trọng khi sử dụng do tính axit của chanh có thể làm các triệu chứng khó chịu trở nên nghiêm trọng hơn.