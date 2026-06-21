Món ăn 'tinh hoa hội tụ' giúp mát gan, dưỡng thận lại dồi dào vitamin

Sự kết hợp giữa cá tươi và cà chua không chỉ tạo nên món canh chua cá ngọt hấp dẫn mà còn mang đến nguồn protein chất lượng cao, vitamin dồi dào và nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Điểm nổi bật nhất của món canh chua nằm ở sự kết hợp giữa protein cá dễ hấp thu và nguồn vitamin thực vật phong phú. Ảnh: @vietnamese_homestyle_cooking_.

Một bát canh chua cá nóng hổi từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình châu Á. Vị ngọt tự nhiên của cá hòa quyện với vị chua dịu của cà chua tạo nên hương vị thanh mát, dễ ăn mà không hề ngấy.

Không chỉ hấp dẫn về mặt ẩm thực, món canh này còn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Lợi ích của canh chua cá đối với sức khỏe

Theo Baidu Health, canh cá chua không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng. Điểm nổi bật nhất của món ăn này nằm ở sự kết hợp giữa protein động vật dễ hấp thu và nguồn vitamin thực vật phong phú.

Cá là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần để xây dựng cơ bắp, tái tạo mô và duy trì hoạt động của hệ miễn dịch. Ngoài ra, nhiều loại cá còn cung cấp axit béo không bão hòa có lợi cho tim mạch và chức năng não bộ.

Trong khi đó, cà chua được xem là "kho chứa" vitamin C, vitamin A, kali và đặc biệt là lycopene - chất chống oxy hóa mạnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy lycopene có thể giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa.

Điều đáng chú ý là lycopene trong cà chua sẽ được giải phóng nhiều hơn sau khi nấu chín. Vì vậy, canh cá cà chua không chỉ ngon miệng mà còn giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn so với việc ăn cà chua sống trong một số trường hợp.

Canh chua cá là món ăn phổ biến trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Ảnh: Baidu.

Ngoài ra, món canh này còn chứa lượng nước lớn và tương đối ít chất béo bão hòa, phù hợp với những người muốn kiểm soát cân nặng hoặc đang tìm kiếm các món ăn thanh đạm trong mùa nóng.

Phần cà chua và các loại rau củ đi kèm cũng bổ sung thêm chất xơ cho khẩu phần ăn hàng ngày. Chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần hạn chế tình trạng táo bón, vốn khá phổ biến ở những người làm việc văn phòng, làm việc nhiều với máy tính hoặc ít vận động.

Theo quan niệm Y học cổ truyền Trung Quốc, cà chua có tính mát, giúp thanh nhiệt và sinh tân dịch, trong khi cá được xem là thực phẩm giúp bồi bổ cơ thể. Vì thế, món canh này thường được nhắc đến với công dụng hỗ trợ dưỡng gan, bổ thận và phục hồi sức khỏe sau thời gian lao động hoặc học tập căng thẳng.

Cách chọn nguyên liệu và chế biến để giữ trọn dinh dưỡng

Muốn có một nồi canh cá cà chua ngon, yếu tố quan trọng nhất là độ tươi của nguyên liệu.

Đối với cá, nên ưu tiên các loại cá có thịt trắng, ít xương và vị ngọt tự nhiên như cá vược, cá rô phi, cá trắm hoặc cá diêu hồng. Khi mua, nên chọn những con có mắt trong, mang đỏ tươi, vảy cá săn chắc và không có mùi lạ.

Cà chua nên chọn những quả chín tự nhiên, màu đỏ đều, cầm chắc tay và có độ đàn hồi vừa phải. Loại cà chua này không chỉ cho màu sắc đẹp mắt mà còn có vị chua ngọt cân bằng, giúp nước dùng đậm đà hơn.

Việc lựa chọn nguyên liệu cũng quan trọng không kém. Hành lá, gừng và tỏi là nguyên liệu phổ biến trong nấu ăn, có thể khử mùi tanh và tăng hương thơm cho món canh. Ngoài ra, có thể thêm rau mùi, dứa, nấm mộc nhĩ, giá đỗ, nấm kim châm, ớt... tùy theo khẩu vị mỗi người để món canh thêm đậm đà.

Cách chọn và chế biến cá rất quan trọng để tạo ra món canh chua ngon miệng, hấp dẫn. Ảnh: Shutterstock.

Cách chế biến:

Phi thơm gừng trước khi cho cá vào áp chảo nhẹ. Bước này giúp khử mùi tanh, đồng thời làm thịt cá săn lại, hạn chế bị nát khi nấu.

Cà chua được xào mềm để tiết ra màu đỏ tự nhiên và vị ngọt.

Thêm nước và hầm ở lửa nhỏ khoảng 20-30 phút, phần thịt cà chua sẽ dần tan vào nước dùng, tạo nên vị chua thanh đặc trưng.

Lưu ý, không nên sử dụng quá nhiều gia vị mạnh như nước tương hoặc giấm. Điều này có thể làm mất đi hương vị tự nhiên của cá và cà chua, đồng thời khiến món canh trở nên nặng vị hơn cần thiết. Một lượng muối vừa phải cùng chút tiêu hoặc hành lá là đủ để làm nổi bật vị ngon vốn có của món ăn.

Ai không nên ăn canh chua cá?

Dù canh chua cá là món ăn bổ dưỡng, không phải ai cũng nên ăn món canh này.

Những người dị ứng với cá hoặc hải sản cần tránh sử dụng để phòng ngừa các phản ứng dị ứng có thể xảy ra như nổi mề đay, ngứa hoặc khó thở.

Người mắc bệnh gout cũng nên cân nhắc lượng cá tiêu thụ. Một số loại cá có thể chứa hàm lượng purin tương đối cao, làm tăng axit uric trong máu nếu ăn quá nhiều.

Đối với những người đang bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc thường xuyên ợ nóng, vị chua của cà chua có thể khiến triệu chứng khó chịu trở nên rõ rệt hơn. Trong trường hợp này, nên giảm lượng cà chua hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ về chế độ ăn phù hợp.

Ngoài ra, người mắc bệnh thận mạn tính cần kiểm soát kali trong khẩu phần ăn cũng nên lưu ý vì cà chua là thực phẩm chứa lượng kali tương đối đáng kể.