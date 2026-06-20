Bảo vệ bệnh viện ở TP.HCM gây bão với màn cảnh báo lừa đảo

Đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên bảo vệ tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM liên tục nhắc người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Một đoạn video ghi lại hình ảnh một nhân viên bảo vệ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM tận tình nhắc nhở người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo trong bệnh viện đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Trong video, nam bảo vệ liên tục đi đến khu vực chờ khám, trực tiếp trò chuyện với bệnh nhân và người nhà để cảnh báo về các đối tượng thường giả danh người tốt, chủ động làm quen rồi tìm cách dẫn dắt, tư vấn sai nhằm trục lợi.

“Nếu có người lạ tự nhiên đến làm quen, chỉ dẫn đủ thứ thì phải cảnh giác. Không nên nghe theo, không làm theo lời họ. Tốt nhất là liên hệ bảo vệ hoặc nhân viên bệnh viện để được hỗ trợ”, anh nhắc nhở, nhấn mạnh người dân không nên tin tưởng những người lạ mặt tự ý tiếp cận, ngồi cạnh bắt chuyện và hướng dẫn các thủ tục khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả làm bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân để xin tiền với nhiều lý do khác nhau.

Bảo vệ bệnh viện gây chú ý với màn cảnh báo lừa đảo cho bệnh nhân Đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên bảo vệ tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM liên tục nhắc người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Theo nam bảo vệ, một số đối tượng thường kể hoàn cảnh khó khăn như bị mất hết tiền, không còn tiền mua thuốc, không có tiền nhập viện hoặc không đủ tiền về quê nhằm đánh vào lòng thương cảm của người dân.

“Bất kể ai xin tiền, bất kể lý do gì cũng không nên cho. Nếu gặp trường hợp như vậy, hãy báo ngay cho bảo vệ để được hỗ trợ xử lý”, ông nói trong clip.

Đáng chú ý, người bảo vệ cho biết nhiều trường hợp còn có sự phối hợp giữa các đối tượng. Một người trực tiếp xin tiền, trong khi những người khác đóng vai bệnh nhân hoặc người nhà ngồi gần đó để tạo dựng lòng tin, khiến nhiều người dễ mất cảnh giác.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.

Nhiều người cho rằng những lời nhắc nhở giản dị nhưng thực tế của người bảo vệ rất cần thiết trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt tại những nơi đông người như bệnh viện.

“Tôi từng gặp trường hợp có người lại gần hỏi han rồi chỉ dẫn đi khám. May mà hỏi lại nhân viên bệnh viện nên không bị dẫn đi đâu cả. Xem clip thấy chú bảo vệ nhắc rất đúng”, một tài khoản bình luận.

Nhiều người cũng cho rằng đoạn video góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân khi đến các cơ sở y tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về đội ngũ nhân viên bảo vệ bệnh viện luôn âm thầm hỗ trợ bệnh nhân và người nhà.