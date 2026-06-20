Rõ nguyên nhân gần 300 người nghi ngộ độc bánh mì ở Đồng Tháp

Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ những người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp, kết quả 25/36 mẫu dương tính với Salmonella species.

Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc. Ảnh: Hoàng Nam.

Ngày 20/6, thông tin từ UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, tổng số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại địa phương này lên đến 290 người. Các bệnh nhân khai đều ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37 (đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh).

Liên quan vụ việc, Viện Pasteur TP.HCM đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ những người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả 25/36 mẫu dương tính với Salmonella species.

Đây là vi khuẩn đường ruột hiếu khí - kỵ khí tùy tiện, là tác nhân hàng đầu gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm và nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Trước đó, trưa 16/6, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho tiếp nhận thông tin nhiều trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn bánh mì kẹp thịt. Các bệnh nhân này lần lượt được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Bệnh viện Quân y 120 và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tất cả bệnh nhân trên đều nghi ngờ bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Đạo Thạnh đã lập đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở này tạm ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 19h ngày 16/6, cho đến khi có kết quả chính thức.

Sau khi ghi nhận vụ việc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp triển khai các biện pháp phòng ngừa, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.