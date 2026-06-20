Cha mẹ cần làm gì để giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp cho bé vào mùa hè?

Vào mùa hè, trẻ có thể mắc một số bệnh lý hô hấp như viêm hô hấp cấp, viêm phế quản, viêm họng.

Thời tiết nắng nóng kết hợp với sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ vào mùa hè. Cha mẹ nên chủ động trang bị kiến thức và áp dụng biện pháp phù hợp để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt hạn chế nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp cho con.

Vì sao trẻ em dễ mắc bệnh hô hấp vào mùa hè?

Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh hô hấp vào mùa đông, mùa mưa hoặc thời điểm giao mùa. Tuy nhiên, mùa hè cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của trẻ em - từ điều kiện thời tiết đến thói quen sinh hoạt.

Nổi bật trong số đó là tần suất sử dụng điều hòa thường xuyên hơn. Trong ngày nắng nóng, nhiều gia đình thường giữ nhiệt độ phòng thấp để tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, nếu thường xuyên di chuyển giữa môi trường ngoài trời oi bức và phòng máy lạnh, cơ thể bé phải liên tục điều chỉnh để thích nghi. Sự thay đổi này có thể khiến bé choáng váng, khó chịu và mệt mỏi. Bên cạnh đó, không khí lạnh cũng làm khô đường hô hấp, tăng nguy cơ mắc bệnh lý như viêm hô hấp cấp, cảm cúm…

Nhiều bệnh hô hấp ở trẻ em thường gia tăng vào mùa hè.

Khi thời tiết nắng nóng, trẻ em cũng dễ mất nước và điện giải, do cơ thể liên tục đào thải qua mồ hôi, nước tiểu. Điều này khiến cơ thể bé mệt mỏi, thúc đẩy tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp, tạo điều kiện để các loại virus tấn công. Bên cạnh đó, một số trẻ thường xuyên ăn kem, uống nước đá hoặc đồ lạnh để giải nhiệt. Việc lạm dụng đồ lạnh có thể kích thích niêm mạc họng, gây đau rát và viêm họng, làm giảm sức đề kháng tại chỗ của con.

Mùa hè cũng là thời điểm bé được tham gia nhiều hoạt động ngoài trời và chuyến du lịch cùng gia đình. Tuy nhiên, việc di chuyển đến môi trường mới, tiếp xúc nơi đông người hoặc thay đổi thời tiết đột ngột có thể làm tăng nguy cơ tiếp xúc với virus hay vi khuẩn. Từ đó, bé dễ mắc các bệnh hô hấp như viêm mũi dị ứng, viêm phổi, tiểu phế quản…

Tình trạng ô nhiễm không khí, bụi mịn vẫn hiện hữu quanh năm cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp ở trẻ em.

Cách chăm sóc hệ hô hấp cho bé yêu

Để bảo vệ hệ hô hấp của con trong mùa hè, cha mẹ cần lưu ý giữ môi trường sống sạch sẽ, chế độ dinh dưỡng cân bằng cùng thói quen sinh hoạt lành mạnh. Những giải pháp này không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ tiếp xúc với tác nhân gây bệnh, mà còn hỗ trợ tăng đề kháng, tạo nền tảng để bé phát triển khỏe mạnh.

Khi nằm phòng điều hòa, cha mẹ nên cho con mặc trang phục giữ ấm vùng cổ, ngực và lòng bàn chân. Nhiệt độ phòng nên duy trì 25-26 độ C vào ban ngày và 27-28 độ C vào ban đêm. Trước khi rời phòng máy lạnh, phụ huynh nên cho bé đứng ở khu vực có nhiệt độ trung gian trong vài phút để cơ thể dần thích nghi, hạn chế tình trạng thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Cha mẹ cần quan tâm sức khỏe của con vào mùa hè.

Mũi và họng là “cửa ngõ” tiếp xúc với tác nhân bên ngoài. Cha mẹ có thể sử dụng nước muối sinh lý hoặc sản phẩm xịt mũi để làm sạch bụi bẩn và dịch tiết.

Việc duy trì chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng lành mạnh cũng rất quan trọng. Cha mẹ nên cho con tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe, với một số hoạt động tốt cho hệ hô hấp như bơi, chạy bộ… Thời điểm tập luyện nên ưu tiên sáng sớm hoặc chiều tối để tránh nắng nóng gay gắt. Bên cạnh đó, gia đình cần chuẩn bị thực đơn đầy đủ 4 nhóm chất béo - đường bột - chất đạm - vitamin và khoáng chất, ưu tiên cho con ăn món mềm, dễ tiêu hóa, hạn chế thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ và chế biến sẵn.

Bổ sung sữa Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin giúp bé tăng cường sức đề kháng và giảm vấn đề hô hấp.

Ngoài chế độ ăn uống và vận động lành mạnh, nhiều phụ huynh cũng chủ động bổ sung giải pháp dinh dưỡng nhằm hỗ trợ tăng cường đề kháng cho con. Trong đó, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được nhiều cha mẹ lựa chọn đồng hành trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của bé yêu. Điểm vượt trội của sản phẩm là công thức phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24h chứa kháng thể IgG, công thức FDI (HMO + FOS); có khả năng tác động cộng hưởng giúp tăng đề kháng và giảm vấn đề hô hấp ở trẻ nhỏ. Nhiều phụ huynh xem đây là khoản đầu tư thông minh khi hỗ trợ xây dựng nền tảng phát triển khỏe mạnh cho bé yêu từ những năm đầu đời.

Việc chủ động áp dụng biện pháp chăm sóc phù hợp giúp bé có nền tảng thể chất khỏe mạnh, từ đó tận hưởng mùa hè một cách trọn vẹn. Từ việc xây dựng chế độ sinh hoạt khoa học đến tăng cường đề kháng từ bên trong, mỗi giải pháp sẽ góp phần tạo "lá chắn" bảo vệ đường hô hấp cho con.