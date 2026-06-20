Cây thuốc nhỏ nhưng có võ, giúp bổ thận tráng dương, tốt cho sinh lý

Trong gian bếp của người Việt, cây hẹ là một loại rau gia vị vô cùng quen thuộc. Chúng ta thường bắt gặp hẹ trong các tô canh đậu hũ, bánh canh, hủ tiếu hay món hẹ xào thịt bò.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau nhỏ bé, bình dân này lại là một vị thuốc với vô vàn công dụng đối với sức khỏe.

Trị ho, long đờm và viêm họng hiệu quả

Đây là một trong những công dụng của lá hẹ được dân gian áp dụng nhiều nhất, đặc biệt là cho trẻ nhỏ và người già. Hợp chất Allicin trong hẹ hoạt động như một chất kháng sinh tự nhiên, giúp tiêu diệt vi khuẩn, kháng viêm đường hô hấp.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ hàm lượng Vitamin C và Vitamin A dồi dào, rau hẹ kích thích cơ thể sản sinh các tế bào bạch cầu, tăng cường sức đề kháng. Ăn hẹ thường xuyên giúp cơ thể bạn chống lại các bệnh vặt như cảm cúm, cảm lạnh khi thời tiết giao mùa.

Rau hẹ là một vị thuốc với vô vàn công dụng đối với sức khỏe.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Chất Allicin trong cây hẹ không chỉ kháng khuẩn mà còn có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và giải phóng oxit nitric, giúp làm giãn mạch máu và hạ huyết áp. Bên cạnh đó, hợp chất flavonoid trong hẹ cũng giúp bảo vệ thành mạch bền vững hơn, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngừa táo bón

Rau hẹ chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp kích thích nhu động ruột, làm sạch đường tiêu hóa và ngăn ngừa chứng táo bón. Thêm vào đó, các đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của hẹ giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại trong đường ruột, tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển.

Ngăn ngừa loãng xương

Hẹ chứa nhiều vitamin K, một thành phần quan trọng trong việc duy trì mật độ xương. Vitamin K được khuyến cáo sử dụng trong thời thơ ấu và giai đoạn sơ sinh để cải thiện mật độ xương suốt đời, và các thực phẩm như hẹ, có thể giúp thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi và ngăn ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi.

Cải thiện trí nhớ

Hẹ chứa cả choline và folate. Mỗi thành phần này đều có liên quan đến việc cải thiện chức năng trí nhớ. Các nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi ăn nhiều thực phẩm chứa choline có kết quả tốt hơn trong các bài kiểm tra nhận thức. Sự kết hợp giữa choline và folate trong hẹ có thể giúp cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh như sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer .

Tốt cho thị lực và làn da

Hẹ chứa nhiều beta-carotene (tiền chất của Vitamin Lutein và Zeaxanthin). Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa này còn giúp da sáng mịn, giảm mụn trứng cá và làm chậm quá trình lão hóa.

Bổ thận tráng dương

Trong Đông y, hẹ có tính ấm, vị cay ngọt, có tác dụng trợ thận, bổ dương, cố tinh. Đối với nam giới, các món ăn từ hẹ (như hẹ xào tôm, hẹ xào lươn) được xem là "vũ khí bí mật" giúp cải thiện tình trạng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và tăng cường sinh lực