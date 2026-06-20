Việt Nam có thức uống bình dân giúp bảo vệ gan, giảm viêm cực tốt

Rau má đậu xanh là thức uống được nhiều người ưa chuộng vào ngày nắng nóng. Ít ai biết loại đồ uống này còn có nhiều lợi ích cho gan.

Rau má đậu mang đến nhiều lợi ích cho gan, thận. Ảnh: Shutterstock.

Rau má từ lâu là thức uống quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhờ vị thanh mát và khả năng bổ sung nước cho cơ thể. Trong y học cổ truyền, loại rau này thường được sử dụng để thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Dưới góc độ khoa học hiện đại, rau má cũng thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi, đặc biệt là các chất chống oxy hóa.

Nhiều lợi ích cho gan

Theo Healthline, rau má chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như asiaticoside, madecassoside, phenolic và flavonoid. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy phản ứng viêm kéo dài, trong đó gan là một trong những cơ quan chịu ảnh hưởng nhiều nhất do đảm nhiệm vai trò chuyển hóa và xử lý các chất đi vào cơ thể.

Một số nghiên cứu trên động vật cũng ghi nhận các hoạt chất trong rau má có khả năng làm giảm các dấu hiệu tổn thương gan và hạn chế phản ứng viêm trong những điều kiện nhất định.

Khi kết hợp với đậu xanh, giá trị dinh dưỡng của thức uống này càng được tăng cường. Đậu xanh cung cấp protein thực vật, chất xơ, vitamin nhóm B, folate, kali và magie - những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động chuyển hóa năng lượng của cơ thể. Hàm lượng chất xơ trong đậu xanh còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và mỡ máu, từ đó gián tiếp giảm nguy cơ tích tụ mỡ trong gan.

Bên cạnh đó, theo Times of India, cả rau má và đậu xanh đều có hàm lượng nước cao, giúp bổ sung dịch cho cơ thể trong những ngày thời tiết nóng bức. Việc duy trì đủ nước đóng vai trò quan trọng đối với nhiều quá trình sinh lý, bao gồm tuần hoàn máu, đào thải chất cặn bã và hỗ trợ các phản ứng chuyển hóa diễn ra hiệu quả hơn.

Nếu được chế biến với ít đường, rau má đậu xanh cũng là lựa chọn lành mạnh hơn so với nước ngọt hoặc các loại đồ uống nhiều đường bổ sung - yếu tố được cho là góp phần làm gia tăng tình trạng thừa cân, béo phì và gan nhiễm mỡ không do rượu trong cộng đồng hiện nay.

Lưu ý khi uống rau má

Dù được xem là thức uống lành mạnh, rau má không nên được sử dụng quá mức. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên uống với lượng vừa phải và đa dạng hóa nguồn rau xanh thay vì dùng rau má hàng ngày trong thời gian dài.

Nhiều loại nước rau má bán sẵn còn được pha thêm lượng lớn đường hoặc sữa đặc, có thể làm tăng lượng calo và đường nạp vào cơ thể, làm giảm lợi ích sức khỏe. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai hoặc những người đang sử dụng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Để đảm bảo an toàn, rau má cần được rửa sạch, chế biến hợp vệ sinh và sử dụng ngay sau khi xay ép nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.