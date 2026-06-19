Vị thuốc bổ tự nhiên, ăn vào giòn ngọt lại tốt đủ đường

Với vẻ ngoài mộc mạc trông khá giống khoai lang nhưng bên trong lại mọng nước, vị ngọt thanh, củ sâm đất là món ăn giải nhiệt lý tưởng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng an toàn

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm hỗ trợ ăn kiêng thì sâm đất chính là "chân ái". Chất xơ trong sâm đất giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó giảm thèm ăn. Đặc biệt, sâm đất không chứa chất béo và có hàm lượng calo cực thấp, giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả mà không lo thiếu chất.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Vị ngọt tự nhiên của củ sâm đất đến từ FOS, một chất có chỉ số đường huyết thấp. Điều này khiến nó trở thành một lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc muốn ổn định lượng đường trong máu.

Cải thiện hệ tiêu hóa, ngừa táo bón

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào và prebiotic (FOS), sâm đất là nguồn thức ăn lý tưởng cho các lợi khuẩn trong đường ruột. Ăn sâm đất đều đặn giúp tăng cường nhu động ruột, giảm chứng táo bón, giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu, tối ưu hóa khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể.

Chất xơ trong sâm đất giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó giảm thèm ăn.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Sâm đất chứa một lượng Kali đáng kể, giúp làm giãn mạch máu, điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Ngoài ra, các hợp chất trong sâm đất còn có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Hàm lượng Vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong củ sâm đất đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus. Chúng cũng giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, mang lại cho bạn làn da mịn màng, tươi trẻ và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Giúp xương khớp chắc khỏe

Sâm đất hỗ trợ cơ thể hấp thụ tốt hơn các khoáng chất thiết yếu như Canxi và Magiê từ các thực phẩm khác. Nhờ đó, việc bổ sung sâm đất vào thực đơn sẽ góp phần nuôi dưỡng hệ xương răng chắc khỏe, ngăn ngừa bệnh loãng xương ở người lớn tuổi.

Giải độc gan, thanh lọc cơ thể

Trong Đông y, sâm đất có tính hàn, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và mát gan rất tốt. Những người thường xuyên bị nổi mụn nhọt, nóng trong người hoặc hay sử dụng rượu bia nên bổ sung sâm đất để bảo vệ tế bào gan.

Tuy nhiên, vì sâm mọc sâu dưới lòng đất, vỏ củ bám rất nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng. Bạn cần rửa sạch bùn đất dưới vòi nước chảy trước khi gọt vỏ để tránh vi khuẩn nhiễm chéo vào phần thịt củ bên trong khi ăn sống.