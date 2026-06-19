Muốn kiểm soát huyết áp tự nhiên, đừng bỏ qua loại đậu quen thuộc này

Đậu đỏ không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày mà còn được đánh giá cao nhờ những lợi ích đối với sức khỏe tim mạch.

Với hàm lượng kali, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào, đậu đỏ có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp, góp phần bảo vệ sức khỏe.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến huyết áp như thế nào?

Cao huyết áp là tình trạng áp lực máu tác động lên thành động mạch ở mức cao kéo dài, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn và làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu. Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều bệnh lý tim mạch khác.

Chế độ ăn uống và lối sống có ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp. Việc thường xuyên sử dụng thực phẩm nhiều muối, đường, chất béo bão hòa cùng các thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, hút thuốc lá hoặc lạm dụng rượu bia đều làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đậu đỏ không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày mà còn được đánh giá cao nhờ những lợi ích đối với sức khỏe tim mạch.

Ăn đậu đỏ giúp hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định

Đậu đỏ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, được đánh giá có lợi cho người bị tăng huyết áp nhờ hàm lượng kali cao giúp cân bằng natri và hỗ trợ ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan và các chất chống oxy hóa trong đậu đỏ còn góp phần giảm cholesterol xấu, bảo vệ mạch máu và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Ngoài ra, đậu đỏ có chỉ số đường huyết thấp, phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết. Loại thực phẩm này có thể chế biến thành nhiều món như chè ít đường, cháo, canh hầm hoặc nước đậu đỏ. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt, cần kết hợp đậu đỏ với chế độ ăn lành mạnh, hạn chế muối, tăng cường rau xanh và duy trì vận động thường xuyên. Người đang điều trị bệnh bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Một số điều cần lưu ý khi ăn đậu đỏ

Mặc dù đậu đỏ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, người dùng vẫn cần sử dụng đúng cách để phát huy hiệu quả tốt nhất. Đậu đỏ cần được ngâm và nấu chín kỹ trước khi ăn để tránh gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, không nên sử dụng quá nhiều vì hàm lượng chất xơ cao có thể dẫn đến đầy bụng, khó tiêu.

Ngoài ra, nên kết hợp đậu đỏ với các nhóm thực phẩm khác như rau xanh, thịt, cá và ngũ cốc để bảo đảm cân bằng dinh dưỡng. Người mắc bệnh gout cần thận trọng do đậu đỏ chứa purin, có thể làm tăng axit uric trong máu. Khi lựa chọn, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hạt chắc, không bị mốc hoặc sâu mọt và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.