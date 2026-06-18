Nhiều thương hiệu tã vướng nghi vấn chứa chất gây nguy cơ tổn thương gan, thận

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều mẫu tã của các thương hiệu lớn chứa formamide, hợp chất bị cấm trong mỹ phẩm do nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Một cuộc điều tra của Economic Information Daily (Trung Quốc) vừa làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của các sản phẩm tã dành cho trẻ nhỏ. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều mẫu tã của các thương hiệu phổ biến trên thị trường có chứa formamide - một chất được xếp vào nhóm có độc tính sinh sản và bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm tại Trung Quốc.

Một cuộc kiểm nghiệm đã phát hiện formamide trong một số mẫu tã trẻ em của các thương hiệu Huggies, Babycare và Biba Baby.

Phát hiện formamide trong nhiều mẫu tã

Trước đó, nhiều phụ huynh đã phản ánh trên mạng xã hội rằng con họ xuất hiện tình trạng hăm đỏ kéo dài, thậm chí loét da vùng mông sau khi sử dụng một số loại tã. Một phụ huynh tại Bắc Kinh cho biết chị phải luân phiên sử dụng 3-4 nhãn hiệu tã vì lo ngại rủi ro. Theo chị, một số sản phẩm có mùi hóa chất khá rõ ngay khi mở bao bì dù vẫn được quảng cáo là an toàn cho trẻ sơ sinh.

Trong khi đó, một bà mẹ tại tỉnh An Huy kể rằng con chị liên tục bị hăm đỏ trong suốt 8 tháng sử dụng dòng tã "Little Forest" của Huggies. Khi đổi sang thương hiệu khác, tình trạng này biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, khi quay lại dùng sản phẩm cũ, các triệu chứng lại tái phát.

Để xác minh phản ánh của người tiêu dùng, phóng viên đã gửi nhiều mẫu tã trẻ em thuộc các thương hiệu khác nhau đến phòng thí nghiệm chuyên nghiệp để kiểm tra trong điều kiện mô phỏng môi trường sử dụng thực tế của trẻ nhỏ.

Kết quả cho thấy một số sản phẩm chứa formamide cùng một số hợp chất khác. Các thương hiệu có mẫu bị phát hiện chứa chất này gồm Huggies, Biba Baby và Babycare. Trong đó, Huggies là thương hiệu thuộc tập đoàn Kimberly-Clark (Mỹ), còn Biba Baby và Babycare là các thương hiệu nội địa Trung Quốc.

Theo các chuyên gia tham gia kiểm nghiệm, sự xuất hiện của formamide trong tã là điều bất thường. "Với quy trình sản xuất đạt chuẩn, tã bỉm không nên chứa formamide. Tỷ lệ phát hiện chất này cao hơn rất nhiều so với dự đoán của chúng tôi", một chuyên gia phụ trách kiểm nghiệm cho biết.

Để kiểm chứng thêm, một số mẫu tã tiếp tục được gửi tới đơn vị kiểm nghiệm độc lập. Kết quả tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của formamide cùng 1,2-propylene glycol, tương đồng với kết quả thu được trước đó.

Phát hiện formamide trong máu và nước tiểu trẻ em

Nhằm đánh giá nguy cơ phơi nhiễm thực tế, Trung tâm Nghiên cứu Khối phổ và Ứng dụng Lâm sàng thuộc Trung tâm Y tế Công cộng tỉnh Sơn Đông đã tiến hành sàng lọc hơn 100 mẫu máu và nước tiểu của trẻ thường xuyên sử dụng những loại tã này.

Kết quả cho thấy formamide được phát hiện trong nhiều mẫu sinh học, với hàm lượng được cho là đủ để gây tổn thương cơ thể.

Biểu đồ phân tích khối phổ do Economic Information Daily công bố cho thấy tín hiệu formamide trong mẫu máu của phóng viên sau 10 giờ tiếp xúc với tã cao hơn đáng kể so với mẫu được lấy trước đó.

Ông Vu Triệu Diễn, Giám đốc danh dự của trung tâm, cho biết formamide là chất ngoại sinh, cơ thể người không thể tự tạo ra.

Hơn nữa, đây là hợp chất được đào thải tương đối nhanh, nên việc phát hiện nồng độ đáng kể trong máu cho thấy trẻ có thể đang tiếp xúc thường xuyên với nguồn chứa hóa chất này.

Nhằm làm rõ hơn, phóng viên tham gia điều tra đã trực tiếp thực hiện một thử nghiệm cá nhân. Một chiếc tã trẻ em được cố định quanh cánh tay trong suốt một đêm trước khi lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy nồng độ formamide trong máu tăng từ khoảng 2.000 ng/ml lên hơn 4.000 ng/ml, gần gấp đôi so với trước khi tiếp xúc.

Chất độc bị cấm trong mỹ phẩm, có thể gây tổn thương sinh sản

Liên minh châu Âu xếp formamide vào nhóm 1B - nhóm các chất có độc tính sinh sản. Cơ quan Hóa chất châu Âu cũng đưa hợp chất này vào danh sách các chất cần được đặc biệt quan tâm do nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Tại Trung Quốc, formamide đã được đưa vào danh mục nguyên liệu bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm.

Ông Bành Ứng Đăng, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường Đô thị Quốc gia, cho biết formamide là một dung môi hữu cơ có khả năng thẩm thấu qua da và đi vào máu. Việc tiếp xúc kéo dài, ngay cả ở nồng độ thấp, có thể làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi, ảnh hưởng đến hệ sinh sản và gây tổn thương gan, thận mạn tính.

Ông cho rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đặc biệt dễ bị tổn thương do các cơ quan trong cơ thể vẫn đang phát triển, khả năng chuyển hóa và đào thải độc chất còn hạn chế, khiến nguy cơ tích lũy cao hơn nhiều so với người trưởng thành.

Theo ông Vu Triệu Diễn, sự tích lũy kéo dài của formamide không chỉ ảnh hưởng đến chức năng gan và thận mà còn có thể tác động đến quá trình sản xuất tinh trùng, trứng cũng như sự cân bằng nội tiết tố.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn quốc gia hiện hành của Trung Quốc đối với tã trẻ em chưa quy định việc kiểm tra hoặc giới hạn hàm lượng formamide.