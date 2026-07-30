6 loại đồ uống giúp mẹ sau sinh có nhiều sữa cho

Ngoài chế độ ăn cân bằng, một số loại đồ uống như nước ấm, gạo lứt rang, rau ngót hay thìa là có thể hỗ trợ tăng tiết sữa cho mẹ.

Bổ sung đủ nước và lựa chọn những thức uống phù hợp không chỉ giúp mẹ sau sinh phục hồi sức khỏe mà còn góp phần duy trì nguồn sữa dồi dào cho trẻ. Ảnh: Magnific.

Đối với phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ, chế độ dinh dưỡng cân bằng, đa dạng thực phẩm và bổ sung đủ nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn sữa. Theo khuyến cáo của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) bên cạnh các bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, một số loại đồ uống có thể hỗ trợ tăng tiết sữa và giúp mẹ phục hồi sức khỏe sau sinh.

Nước ấm

Các chuyên gia cho biết nước là thành phần chính của sữa mẹ. Vì vậy, sau sinh, sản phụ cần duy trì thói quen uống nước thường xuyên, ưu tiên nước ấm để hỗ trợ kích thích tiết sữa.

Mỗi ngày, mẹ nên uống khoảng 2,5-3 lít nước, nhiều hơn so với nhu cầu thông thường. Việc bổ sung đủ nước không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn tạo điều kiện để cơ thể sản xuất lượng sữa đáp ứng nhu cầu của trẻ. Nếu cơ thể thiếu nước, lượng sữa tiết ra có thể giảm đáng kể.

Nước ép trái cây

Nhiều loại trái cây vừa giàu vitamin, khoáng chất vừa có lợi cho quá trình tiết sữa như bưởi, cam, na, chuối, đu đủ, vú sữa, hồng xiêm, thanh long, sung và nho.

Trong đó, bưởi chứa nhiều vitamin C, góp phần hỗ trợ giảm nguy cơ chảy máu kéo dài sau sinh. Loại quả này còn chứa fitogen và nhiều acid hữu cơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol, điều hòa insulin và góp phần phòng ngừa đái tháo đường. Việc bổ sung bưởi hợp lý cũng có thể hỗ trợ mẹ lấy lại vóc dáng sau sinh.

Chuối giàu chất xơ, sắt, kali, magie cùng các vitamin nhóm B. Những dưỡng chất này giúp tái tạo hồng cầu, bù lượng máu đã mất trong quá trình sinh nở, đồng thời giúp cơ thể nhanh hồi phục, từ đó hỗ trợ tạo nguồn sữa chất lượng hơn.

Trong khi đó, vú sữa chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B3, C cùng carbohydrate, canxi, sắt, chất xơ, protein và lipid. Loại quả này giúp bổ sung năng lượng và dinh dưỡng, góp phần tăng lượng sữa cho mẹ.

Các loại trái cây trên có thể ăn trực tiếp, xay sinh tố hoặc ép lấy nước để bổ sung vitamin và dưỡng chất hàng ngày.

Uống sữa ấm

Một cốc sữa nóng khoảng 15-20 phút trước khi cho trẻ bú có thể giúp sữa về nhanh hơn và đặc hơn.

Một cốc sữa nóng khoảng 15-20 phút trước khi cho trẻ bú có thể giúp sữa về nhanh hơn và đặc hơn. Ảnh: Magnific.

Duy trì uống sữa ấm trong thời gian cho con bú cũng giúp tăng tiết sữa, đồng thời bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt phù hợp với những bà mẹ ăn uống kém hoặc chán ăn sau sinh.

Nước gạo lứt rang

Gạo lứt còn nguyên lớp cám là nguồn cung cấp nhiều vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B5, B6), cùng các khoáng chất như canxi, sắt, magie, selen, kali, natri và chất chống oxy hóa glutathione.

Đây được xem là thức uống phù hợp với những mẹ ít sữa. Ngoài tác dụng hỗ trợ tăng tiết sữa và làm thơm sữa, nước gạo lứt còn giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giải độc và góp phần cải thiện vóc dáng nếu sử dụng thay nước uống hàng ngày.

Nước vừng đen

Theo y học cổ truyền, vừng đen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng nhuận tràng, bổ ngũ tạng, dưỡng huyết, bền gân cốt và sáng mắt.

Đối với phụ nữ sau sinh, sử dụng vừng đen thường xuyên không chỉ hỗ trợ lợi sữa mà còn giúp cải thiện làn da, làm đen tóc, an thần và giảm táo bón.

Nước ngũ cốc từ các loại đậu

Các loại đậu như đậu đỏ, đậu đen, đậu nành và đậu xanh đều giàu tinh bột, chất xơ, protein, vitamin B, C, E cùng nhiều khoáng chất như canxi, sắt, kali và magie.

Thức uống từ hỗn hợp ngũ cốc họ đậu không chỉ bổ sung dinh dưỡng mà còn hỗ trợ mẹ nhanh có sữa và tăng lượng sữa.

Đậu đỏ có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát huyết áp, tốt cho tim mạch, thận, làn da và góp phần thải độc cơ thể.

Đậu đen giàu chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin, khoáng chất và protein, giúp cải thiện tiêu hóa cũng như giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Đậu nành cung cấp kali, magie, chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa, đồng thời có lợi cho sức khỏe tim mạch, chuyển hóa xương, hỗ trợ giảm triệu chứng mãn kinh và góp phần phòng ngừa ung thư vú.

Trong khi đó, đậu xanh được cho là có lợi cho tim mạch, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa đái tháo đường, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ một số bệnh ung thư.