Gánh thêm bệnh vì ăn bánh bao mỗi ngày suốt 3 tháng

Nam bệnh nhân ăn bánh bao thịt đông lạnh gần như mỗi ngày vì tiện lợi. Chỉ sau 3 tháng, chỉ số đường huyết tăng cao bất thường dù trước đó ông không mắc bệnh nền.

Bệnh nhân 75 tuổi sống một mình, trước đó không mắc tăng huyết áp, tiểu đường hay mỡ máu cao, bất ngờ phát hiện chỉ số đường huyết vượt ngưỡng bình thường trong lần khám sức khỏe định kỳ.

Bác sĩ y học cổ truyền La Bội Lâm, Viện trưởng của Phòng khám Y học cổ truyền Joy Clinic (Đài Loan), cho biết nguyên nhân có thể liên quan đến thói quen ăn bánh bao thịt đông lạnh gần như mỗi ngày trong suốt 2-3 tháng sau khi bệnh nhân này phẫu thuật, theo China Times.

Thói quen ăn bánh bao thịt mỗi ngày

Theo bác sĩ La Bội Lâm, trước đây sức khỏe của bệnh nhân khá tốt, không mắc các bệnh lý chuyển hóa phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu. Tuy nhiên, trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây, kết quả cho thấy chỉ số HbA1c (đường huyết trung bình trong 2-3 tháng) đã vượt ngưỡng cho phép, trong khi đường huyết lúc đói lên tới 140 mg/dL (cao hơn mức bình thường là 70-99 mg/dL). Ngoài ra, người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải và thiếu năng lượng suốt cả ngày.

Khi tìm hiểu về chế độ ăn uống gần đây của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện sau ca phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo, do đầu gối đau nhức và việc chuẩn bị bữa ăn trở nên khó khăn, ông đã mua các gói bánh bao thịt hành đông lạnh bán trong siêu thị để làm thực phẩm chính.

Gần như ngày nào ông cũng có ít nhất một bữa chỉ ăn bánh bao thịt. Thói quen này kéo dài liên tục khoảng 2-3 tháng.

Ăn bánh bao nhân thịt mỗi ngày có thể dẫn đến lượng đường trong máu cao. Ảnh: Shutterstock.

Vì sao ăn bánh bao thịt thường xuyên có thể làm tăng đường huyết?

Theo bác sĩ La Bội Lâm, nhiều người cho rằng bánh bao thịt là món ăn khá đầy đủ dinh dưỡng vì có vỏ bột, rau và nhân thịt. Tuy nhiên trên thực tế, lượng rau trong loại thực phẩm này thường rất ít. Mặc dù bánh bao được chế biến bằng cách hấp thay vì chiên rán, hàm lượng calo và chất béo vẫn không thấp. Theo phân tích của bác sĩ, phần vỏ bánh bao được làm từ tinh bột tinh chế, có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau khi ăn. Trong khi đó, nhân thịt nhiều mỡ làm tăng tổng lượng calo nạp vào cơ thể.

Nếu thường xuyên thay thế bữa ăn bằng những thực phẩm chế biến sẵn như bánh bao, cơ thể sẽ dễ rơi vào tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng, tiêu thụ quá nhiều năng lượng nhưng lại thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất từ rau xanh.

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, những món ăn nhiều chất béo, giàu năng lượng như vậy được xếp vào nhóm thực phẩm "cao lương mỹ vị", dễ làm suy yếu chức năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể, khiến các chất dư thừa tích tụ. Điều này không chỉ gây khó kiểm soát đường huyết mà còn có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi, nặng đầu, thiếu tỉnh táo sau khi ăn.

Ăn đúng để cải thiện đường huyết

Đối với những trường hợp tăng đường huyết liên quan đến chế độ ăn uống, bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn và tinh bột tinh chế, đồng thời giảm tần suất sử dụng đồ đông lạnh, thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Thay vì bột mì trắng, người dân có thể ưu tiên các nguồn tinh bột nguyên cám như yến mạch, khoai lang, gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt.

Đối với người lớn tuổi sống một mình và ngại nấu nướng mỗi ngày, bác sĩ gợi ý có thể nấu một lần nhiều phần cơm gạo lứt rồi chia nhỏ, bảo quản đông lạnh để dùng dần. Ngoài ra, phương pháp nấu "một nồi" bằng nồi điện với đầy đủ tinh bột, rau và thịt cũng là lựa chọn thuận tiện giúp đảm bảo dinh dưỡng.

Bác sĩ La Bội Lâm gợi ý một món ăn bổ dưỡng là canh sườn hầm củ mài và rau củ. Món này vừa dễ chế biến lại cung cấp tương đối đầy đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.