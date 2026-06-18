Lần đầu triển khai Bệnh viện Dã chiến cấp 3 tại thực địa

Lần đầu tiên Bệnh viện Dã chiến cấp 3 với quy mô 100 giường bệnh được triển khai thực địa, sẵn sàng ứng phó các tình huống thảm họa nghiêm trọng.

Các lực lượng phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống trong diễn tập.

Ngày 18/6, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập thực binh ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.

Tham dự chương trình còn có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, các quân khu, quân chủng, quân đoàn, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đại diện Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

Huy động nhiều lực lượng tham gia thực binh

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh và thảm họa ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, công tác phòng thủ dân sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo Đại tướng, việc tổ chức diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có ý nghĩa thiết thực trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng thủ dân sự trong giai đoạn mới.

Cuộc diễn tập đồng thời là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp; khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng; năng lực huy động nhân lực, phương tiện, vật tư và trình độ chuyên môn của đội ngũ y tế trong xử trí các tình huống khẩn cấp.

Đây là lần đầu tiên cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động đông đảo quân số, phương tiện cùng sự tham gia phối hợp của nhiều đơn vị trong và ngoài quân đội.

Các đồng chí đại biểu theo dõi diễn tập.

Các lực lượng tham gia gồm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các binh chủng Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc, Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Lữ đoàn 144, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP Hà Nội cùng nhiều đơn vị liên quan.

Giả định cháy bệnh viện, rò rỉ phóng xạ và sập đổ công trình

Nội dung diễn tập được xây dựng trên cơ sở các tình huống giả định sát thực tế, có tính chất liên hoàn và đặc biệt nghiêm trọng.

Các tình huống bao gồm cháy tại khoa Nội cơ xương khớp ở tầng 19 khối nội trú tòa tháp đôi của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; sự cố rò rỉ phóng xạ, hóa chất độc hại nguy hiểm; sập đổ công trình và triển khai Bệnh viện Dã chiến cấp 3 để tiếp nhận, điều trị nạn nhân.

Các lực lượng đã phối hợp triển khai đồng bộ nhiều phương án cứu hộ, cứu nạn, khử nhiễm môi trường, sơ tán bệnh nhân, cấp cứu, vận chuyển và điều trị người bị nạn, thể hiện khả năng hiệp đồng chặt chẽ giữa quân y và các lực lượng chức năng.

Điểm nhấn nổi bật của cuộc diễn tập là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 ngay tại thực địa.

Lần đầu tiên Bệnh viện Dã chiến cấp 3 được triển khai ngay tại thực địa.

Bệnh viện dã chiến được thiết lập với quy mô 100 giường bệnh, trang bị đầy đủ các phương tiện y tế hiện đại như máy X-quang, bàn mổ, xe xét nghiệm lưu động, hệ thống giường bệnh, dụng cụ phẫu thuật và cơ số thuốc điều trị.

Theo phương án xây dựng, bệnh viện có khả năng tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp, đồng thời thực hiện tối thiểu 15 ca phẫu thuật lớn và 30 ca phẫu thuật nhỏ mỗi ngày.

Việc triển khai thành công mô hình bệnh viện dã chiến cấp 3 được đánh giá là bước phát triển mới của lực lượng quân y, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó với các tình huống thảm họa, sự cố y tế quy mô lớn.

Trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, các lực lượng phải đối mặt với điều kiện thời tiết thất thường, khi nắng nóng gay gắt, khi mưa giông bất ngờ xuất hiện.

Theo Ban Chỉ đạo, thành công của cuộc diễn tập lần đầu tiên được tổ chức đã khẳng định năng lực chuyên môn, tổ chức và thực hành ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng các đơn vị phối hợp; đồng thời cho thấy khả năng sẵn sàng ứng phó trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp.