Bệnh viện Mắt TP.HCM quá tải với 6.000 lượt khám, 700 ca mổ mỗi ngày

Bệnh viện Mắt TP.HCM đang phục vụ 5.000-6.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày và có thời điểm thực hiện tới 700 ca phẫu thuật, tạo áp lực lớn lên hạ tầng hiện hữu.

Ê-kíp phẫu thuật mắt cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Vào những thời điểm cao điểm, số ca phẫu thuật tại bệnh viện có thể lên tới 600-700 ca/ngày. Trong khi đó, tổng diện tích sàn hiện hữu của bệnh viện chỉ khoảng 15.000 m2.

Thông tin được bác sĩ chuyên khoa II Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, chia sẻ tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Khúc xạ và khánh thành Trung tâm Phẫu thuật khúc xạ kỹ thuật cao ngày 19/6.

Theo lãnh đạo bệnh viện, sau nhiều năm phát triển, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở nhân lực hay kỹ thuật mà là cơ sở vật chất. Lượng bệnh nhân ngày càng tăng trong khi không gian phục vụ còn hạn chế khiến áp lực quá tải trở thành bài toán thường trực.

Áp lực quá tải ngày càng lớn

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc mắt ngày càng gia tăng, đặc biệt tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, bệnh viện đang phải vận hành với cường độ rất cao để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Sau 25 năm hình thành và phát triển chuyên ngành khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM đã thực hiện hơn 260.000 ca phẫu thuật khúc xạ. Hiện mỗi năm đơn vị thực hiện từ 10.000-13.000 ca, cao điểm có thể đạt khoảng 18.000 ca.

Bệnh viện đặt mục tiêu đạt cột mốc 300.000 ca phẫu thuật khúc xạ vào năm 2028, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Đây cũng là năm đơn vị dự kiến đăng cai Hội nghị Nhãn khoa toàn quốc.

Để giảm áp lực quá tải, Bệnh viện Mắt TP.HCM đang triển khai nhiều kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động.

Theo bác sĩ Tuấn, TP.HCM vừa giao bổ sung cho bệnh viện khoảng 2.000 m2 từ khu đất của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy và thêm khoảng 2.000 m2 khác ở khu vực đối diện bệnh viện. Quỹ đất này sẽ được sử dụng để mở rộng không gian khám chữa bệnh và nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, chia sẻ tại buổi lễ sáng 19/6. Ảnh: T.H.

Bên cạnh đó, bệnh viện đang theo đuổi dự án xây dựng cơ sở mới tại quận 6 với diện tích khoảng 2-3 ha. Nếu được triển khai, đây sẽ là trung tâm nhãn khoa hiện đại, đồng bộ, có quy mô ngang tầm các nước ASEAN.

Ngoài dự án ở quận 6, đơn vị cũng đề xuất phát triển cơ sở tại Thủ Đức với diện tích khoảng 8.000 m2 và mở rộng hoạt động sang Bình Dương theo định hướng phát triển mạng lưới chuyên khoa sâu của TP.HCM.

Theo kế hoạch, cơ sở quận 6 sẽ trở thành trung tâm nhãn khoa chuyên sâu kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cơ sở tại Thủ Đức tập trung phát triển các dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao, đặc biệt là lĩnh vực khúc xạ. Trong khi đó, cơ sở tại Bình Dương sẽ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh phổ biến và các chương trình phòng chống mù lòa trong cộng đồng.

"Không chỉ mở rộng về không gian, bệnh viện còn xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030 với mục tiêu trở thành trung tâm nhãn khoa hàng đầu khu vực ASEAN", bác sĩ Tuấn Anh nói.

Trở thành trung tâm nhãn khoa ASEAN

Hiện Bệnh viện Mắt TP.HCM có 1.028 nhân viên, trong đó gồm 155 bác sĩ và 451 điều dưỡng. Trong vòng ba năm qua, đơn vị đã tuyển thêm 69 bác sĩ nhằm chuẩn bị nguồn lực cho việc phát triển các cơ sở mới trong tương lai.

Để xây dựng đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, bệnh viện áp dụng chương trình đào tạo kéo dài 7 năm đối với bác sĩ trẻ. Sau ba năm đào tạo cơ bản và bốn năm đào tạo chuyên sâu tại các khoa, bác sĩ mới đủ năng lực trở thành chuyên gia trong từng lĩnh vực như giác mạc, đáy mắt hoặc glaucoma.

Bệnh viện cũng triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và đội ngũ quản lý. Hiện có khoảng 16 nghiên cứu sinh đang theo học tại các cơ sở đào tạo lớn như Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược Cần Thơ.

Không gian làm việc, tiếp nhận người bệnh tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ảnh: BVCC.

Đối với những bác sĩ thuộc diện quy hoạch hoặc giữ vai trò chủ chốt, bệnh viện hỗ trợ 100% học phí đào tạo sau đại học. Đồng thời, đơn vị khuyến khích cán bộ tham gia các hội nghị khoa học quốc tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Một trong những hướng đi mới là hợp tác với Đại học Tây Úc để triển khai chương trình đào tạo nghiên cứu sinh theo chuẩn quốc tế. Dự kiến sẽ có từ 4-5 bác sĩ được tuyển chọn tham gia chương trình với đề tài nghiên cứu thực hiện tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực kỹ thuật cao, Bệnh viện Mắt TP.HCM là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai các công nghệ hiện đại như laser excimer, femtosecond và Smile trong điều trị tật khúc xạ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh viện đã đưa vào sử dụng nhiều hệ thống phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị hiện đại. Trong năm nay, đơn vị dự kiến triển khai thêm 51 danh mục đầu tư mới nhằm đồng bộ hóa hệ thống trang thiết bị theo tiêu chuẩn tiên tiến của ngành nhãn khoa.

Song song với đó, đơn vị đang xây dựng đề án chuyển đổi số tổng thể theo mô hình dữ liệu tập trung, cho phép các hệ thống phần mềm kết nối và khai thác dữ liệu trên một nền tảng thống nhất.

Bệnh viện cũng chuẩn bị triển khai nhiều dự án quan trọng như Ngân hàng giác mạc, trung tâm pha chế thuốc chuyên biệt cho nhãn khoa và trung tâm đào tạo mô phỏng hiện đại theo mô hình của Đức. Hệ thống mô phỏng này cho phép bác sĩ thực hành thành thạo trước khi trực tiếp điều trị cho bệnh nhân.

Tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị học đường, đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm. Báo cáo của ngành giáo dục giai đoạn 2023-2024 ghi nhận tỷ lệ tật khúc xạ ở học sinh khoảng 54%, tăng mạnh so với mức 27-30% trước năm 2020.

Theo bác sĩ Dũng, trong bối cảnh cận thị ngày càng gia tăng trên toàn cầu, Bệnh viện Mắt TP.HCM cần tiếp tục phát huy vai trò đầu ngành trong công tác phòng chống tật khúc xạ. Đồng thời làm chủ các kỹ thuật điều trị hiện đại để đáp ứng nhu cầu chăm sóc mắt ngày càng lớn của người dân.