Virus cúm gia cầm H5 lần đầu xuất hiện tại lục địa Australia

Sự xuất hiện của virus nguy hiểm này khiến cho Australia lo ngại chủng cúm này có thể sẽ lây lan nhanh chóng trong đất liền.

Hôm nay (20/6), Australia chính thức khẳng định sự xuất hiện của virus cúm gia cầm H5. Sự xuất hiện của virus nguy hiểm này khiến cho Australia lo ngại chủng cúm này có thể sẽ lây lan nhanh chóng trong đất liền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp và động vật hoang dã của nước này.

Australia chính thức không còn là lục địa duy nhất trên thế giới không có cúm gia cầm H5 khi hôm nay (20/6), Bộ trưởng Nông nghiệp của nước này bà Julie Collins khẳng định lần đầu tìm thấy virus này trong 1 con chim cướp biển nâu bị chết ở khu vực thành phố Perth của bang Tây Australia khoảng 700 km.

Virus cúm gia cầm H5 chính thức xuất hiện tại lục địa Australia. Ảnh: Reuters.

Virus cúm gia cầm H5 không chỉ xuất hiện ở 1 con chim duy nhất, cơ quan chức năng Australia cũng phát hiện virus này ở một con chim thứ hai là loài hải âu khổng lồ. Hai loài chim phát hiện mang virus cúm H5 đều là chim biển nhập cư đến Australia và được tìm thấy ở vùng xa xôi của nước này.

Tiến sỹ Fiona Fraser, Ủy viên phụ trách các loài bị đe dọa của Australia cho biết: “Các loài động vật có vú sống ở biển đặc biệt dễ mắc bệnh cúm này và tại Australia có loài hải cẩu lông. Loài này cũng như sư tử biển của Australia đều dễ bị tổn thương. Hiện tại Australia đã có những kế hoạch cụ thể cho từng loài để giúp phòng ngừa dịch bệnh và để quản lý tác động của dịch bệnh đối với các loài động vật có vú sống ở biển nếu dịch bệnh xuất hiện. Có rất nhiều loài chim biển và chim nước sẽ bị ảnh hưởng”.

Vì virus cúm gia cầm H5 được phát hiện đầu tiên ở chim hoang dã nên Australia đang hy vọng virus này chưa kịp lây lan rộng ra các loài động vật ở nước này. Hiện tại Australia cũng chưa phát hiện gia cầm hay động vật nuôi, động vật hoang dã nào ngoài 2 con chim này mang virus H5.

Trong bối cảnh này, cơ quan chức năng của Australia đang đẩy mạnh công tác giám sát mức độ lây nhiễm của động vật hoang dã, bảo vệ các sản phẩm gia cầm, giảm thiểu tác động của virus tới cộng đồng và động vật hoang dã.

Trước khi virus cúm gia cầm H5 xuất hiện, chính phủ Australia đã chi hơn 113 triệu AUD để tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh. Từ năm 2024 nước này đã thành lập lực lượng đặc nhiệm đa ngành để chuẩn bị cho khả năng virus xâm nhập. Nước này cũng đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập quốc gia mô phỏng tình huống virus xâm nhập. Hiện tại khi virus cúm H5 chính thức xuất hiện trên đất liền, chính phủ và các ngành nghề liên quan đang phối hợp để quản lý, ứng phó với dịch bệnh nhằm hạn chế tác động tới gia cầm, động vật nuôi, động vật hoang dã và cộng đồng.