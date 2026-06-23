Người đàn ông đi cấp cứu vì đầu vòi xịt kẹt sâu trong trực tràng

Nam bệnh nhân nhập viện sau khi đầu vòi xịt vệ sinh mắc sâu trong trực tràng. Các bác sĩ mất gần 2 giờ phẫu thuật để lấy dị vật an toàn, tránh nguy cơ thủng ruột.

Nam bệnh nhân 38 tuổi được đưa vào viện cấp cứu khi đầu vòi xịt vệ sinh mắc sâu trong trực tràng.

Người bệnh là nam, 38 tuổi, trú tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, có tiền sử rối loạn tâm thần.

Theo người nhà, trong lúc gia đình sơ suất không để ý, bệnh nhân đã tự đưa đầu vòi xịt vệ sinh vào hậu môn. Khi phát hiện sự việc, phần đầu vòi đã mắc sâu trong trực tràng. Gia đình cùng người bệnh nhiều lần tìm cách lấy dị vật ra nhưng không thành công do cơ chế cò bấm của thiết bị khiến dị vật bị kẹt chặt bên trong.

Bệnh nhân sau đó được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên (Bắc Ninh) trong tình trạng dị vật nằm sâu trong trực tràng.

Qua thăm khám lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định dị vật có nguy cơ cao gây tổn thương thành ruột nếu cố gắng kéo ra theo phương pháp thông thường.

Theo các bác sĩ, đầu vòi xịt có cấu tạo đặc biệt với cơ chế lẫy bấm và nhiều gờ cứng. Khi kéo ngược ra ngoài, các chi tiết này rất dễ mắc vào niêm mạc và thành trực tràng, gây rách hoặc thủng đại trực tràng.

Dị vật mắc chặt bên trong khiến ca phẫu thuật trở nên đặc biệt phức tạp.

Đây được đánh giá là một trường hợp cấp cứu ngoại khoa phức tạp. Nếu xử trí không phù hợp, chỉ một thao tác sai lệch cũng có thể dẫn đến thủng trực tràng, nhiễm khuẩn ổ bụng, viêm phúc mạc. Trong tình huống xấu hơn, bệnh nhân có thể phải mở trực tràng để lấy dị vật và làm hậu môn nhân tạo nhằm bảo toàn tính mạng.

Trước nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp và quyết định lựa chọn phương án mổ mở. Mục tiêu là đánh giá toàn diện ổ bụng, kiểm tra tình trạng đại trực tràng, đồng thời sẵn sàng xử trí ngay nếu phát hiện tổn thương.

Ca phẫu thuật do thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Minh Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Việt Yên, làm phẫu thuật viên chính. Trong gần 2 giờ phẫu thuật, ê-kíp mở vùng tổn thương, đánh giá toàn bộ đại trực tràng và phối hợp thao tác từ trong ổ bụng với đường hậu môn để xử lý cơ chế cò bấm của đầu vòi xịt.

Nhờ kiểm soát chính xác lực kéo, hướng lấy dị vật và theo dõi liên tục tình trạng thành ruột, các bác sĩ đã lấy được dị vật nguyên vẹn mà không gây rách hay thủng trực tràng.

Sau khi lấy dị vật thành công, ê-kíp tiếp tục kiểm tra kỹ toàn bộ đại trực tràng để đánh giá mức độ toàn vẹn của thành trực tràng, xử trí ngay các tổn thương nếu có và làm sạch vùng phẫu thuật nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn hậu phẫu.

Hiện người bệnh tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chuẩn bị tập ăn uống trở lại và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Minh Phương, dị vật trực tràng là tình trạng cấp cứu ngoại khoa không hiếm gặp nhưng mỗi trường hợp lại có đặc điểm riêng và tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

"Điều quan trọng nhất là tuyệt đối không cố gắng tự lấy dị vật tại nhà khi dị vật nằm sâu hoặc mắc kẹt. Những thao tác không đúng kỹ thuật có thể khiến dị vật đi sâu hơn hoặc gây rách, thủng đại trực tràng, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng và phải thực hiện những cuộc phẫu thuật phức tạp hơn", bác sĩ Phương khuyến cáo.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh khi gặp tình huống tương tự, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Đối với những người mắc rối loạn tâm thần hoặc hạn chế khả năng nhận thức, bác sĩ khuyến nghị gia đình cần tăng cường giám sát, hạn chế để người bệnh tiếp cận các vật dụng có nguy cơ gây tai nạn, đồng thời duy trì điều trị chuyên khoa và tái khám định kỳ nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự.