8 thói quen giúp giảm nguy cơ ung thư, cần bắt đầu ngay

Duy trì những thói quen dưới đây hàng ngày có thể giúp phòng tránh đáng kể nguy cơ khởi phát ung thư.

Tắm nước lạnh là thói quen bạn nên duy trì để tăng cường lưu thông máu, giảm stress oxy hóa, ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Ảnh: Shutterstock.

Theo dữ liệu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, gần 30-50% số ca ung thư có thể được ngăn ngừa bằng cách thay đổi lối sống đều đặn.

Những thay đổi đơn giản về chế độ ăn uống, ánh sáng mặt trời và vận động sẽ tạo ra hệ thống phòng thủ mạnh mẽ bên trong cơ thể. Mục tiêu không phải là sự hoàn hảo mà là sự kiên trì, bởi vì những hành động nhỏ mỗi ngày sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng.

Theo tiến sĩ Eric Berg, bác sĩ chuyên về chế độ ăn tốt cho sức khỏe, một trong những tác giả bán sách chạy nhất của Mỹ, những thói quen này giúp làm chậm quá trình viêm mạn tính, ổn định nội tiết tố và hỗ trợ hệ miễn dịch - 3 hệ thống chính liên quan đến nguy cơ ung thư. Khi các hệ thống này được cân bằng, cơ thể sẽ xử lý căng thẳng tốt hơn và phục hồi tổn thương nhanh hơn.

Tiến sĩ Eric Berg đưa ra một số thói quen được khoa học chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư lâu dài, theo India Times.

Duy trì mức vitamin D lành mạnh

Nồng độ vitamin D thấp có liên quan đến nguy cơ ung thư vú, đại tràng và tuyến tiền liệt cao hơn theo nhiều nghiên cứu quan sát, bao gồm cả nghiên cứu được công bố bởi Viện Ung thư Quốc gia Mỹ.

Vitamin D hỗ trợ các tế bào miễn dịch phát hiện sự phát triển bất thường của tế bào. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời an toàn khoảng 15-25 phút mỗi ngày, tùy thuộc vào tông màu da, giúp duy trì mức vitamin D lý tưởng. Các thực phẩm như lòng đỏ trứng và cá béo cũng giúp hỗ trợ, đặc biệt là trong mùa đông.

Thực hiện nhịn ăn gián đoạn

Nhịn ăn gián đoạn giúp ổn định insulin và giảm viêm mạn tính. Nghiên cứu năm 2023 của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho thấy nhịn ăn kích hoạt quá trình dọn dẹp tế bào gọi là autophagy (tự thực bào). Quá trình này làm giảm các tế bào bị tổn thương có thể chuyển thành ung thư sau này. Bắt đầu với khung giờ ăn uống 12 tiếng (chẳng hạn từ 7h sáng đến 7h tối) là phương pháp nhẹ nhàng và bền vững.

Chuyển sang chế độ ăn ít carb hoặc keto

Chế độ ăn ít carbohydrate giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm sự tăng đột biến insulin. Tế bào ung thư phụ thuộc rất nhiều vào glucose để lấy năng lượng. Một số nghiên cứu được đăng trên NIH đã chỉ ra việc hạn chế carbohydrate có thể làm chậm môi trường phát triển của một số khối u. Ngay cả những thay đổi nhỏ như loại bỏ đồ uống có đường cũng có tác dụng.

Nấu ăn thông minh hơn và bổ sung các loại thảo mộc

Nấu ở nhiệt độ cao tạo ra các hợp chất như amin dị vòng, có liên quan đến ung thư đại trực tràng. Sử dụng các phương pháp nhẹ nhàng hơn như hấp hoặc nấu chậm giúp giảm nguy cơ này. Các loại thảo mộc như nghệ, hương thảo, tỏi và gừng chứa các hợp chất chống viêm giúp bảo vệ DNA khỏi bị tổn thương.

Chọn thực phẩm chống ung thư tự nhiên

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ và bắp cải chứa sulforaphane, giúp cơ thể trung hòa độc tố. Các loại quả mọng cung cấp chất chống oxy hóa giúp giảm tổn thương do gốc tự do. Trà xanh chứa catechin hỗ trợ phục hồi tế bào. Bổ sung những thực phẩm này hàng ngày sẽ tăng cường khả năng phòng vệ bên trong của cơ thể.

Lựa chọn những thực phẩm chống ung thư tự nhiên sẽ tăng cường khả năng phòng vệ bên trong của cơ thể. Ảnh: Everyday Health.

Thực hành liệu pháp lạnh

Tiếp xúc với nhiệt độ lạnh kích hoạt mỡ nâu và giảm viêm. Bằng chứng ban đầu cho thấy liệu pháp này cải thiện sức khỏe ty thể. Tắm nước lạnh hoặc tiếp xúc với nhiệt độ mát hơn trong thời gian ngắn giúp tăng cường lưu thông máu và giảm stress oxy hóa - yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển ung thư.

Tránh sử dụng dụng cụ nấu ăn bằng sắt

Lượng sắt dư thừa sẽ gây ra stress oxy hóa, gây tổn thương tế bào theo thời gian. Những người có lượng sắt bình thường không cần bổ sung sắt. Nấu ăn bằng chảo sắt sẽ tăng lượng sắt dư thừa cho thực phẩm. Dụng cụ nấu bằng thép không gỉ hoặc gốm sẽ ngăn ngừa tình trạng quá tải này.

Tập thể dục cải thiện sức khỏe tế bào

Tập thể dục thường xuyên cải thiện khả năng giám sát miễn dịch, giúp cơ thể phát hiện các tế bào bất thường nhanh hơn. Nó cũng làm giảm tình trạng kháng insulin. Hãy cố gắng vận động đều đặn 30-45 phút mỗi ngày, chẳng hạn đi bộ nhanh, đạp xe hoặc yoga.