Anh trai Hằng Du Mục lên tiếng sau phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera

Anh trai Hằng Du Mục chia sẻ trên TikTok về những hiểu lầm đang lan truyền và khẳng định gia đình sẽ làm mọi cách để bảo vệ, chăm sóc các con của cô.

Tối 19/11, trên kênh TikTok cá nhân với hơn 100.000 người theo dõi, Nguyễn Thế Hiển (anh trai Hằng Du Mục) đã lên tiếng đính chính những hiểu lầm liên quan đến em gái cùng Quang Linh Vlogs và Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Anh chia sẻ: "Hiển lướt và đọc thấy nhiều bình luận tiêu cực, đang quy chụp cho ba em về tội sản xuất hàng giả, gây hại cho mọi người. Nhưng trong vụ án này cần phân biệt rõ: sản xuất và quảng cáo là hai bên khác nhau. Ba em chỉ bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng, tức là quảng cáo viên kẹo. Việc sản xuất viên kẹo thuộc bên khác".

Phạm Thế Hiển lên tiếng trong video đăng trên TikTok tối ngày 19/11.

Ngay từ đầu, cả ba không chủ ý sản xuất viên kẹo giả mà do thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, và thiếu trách nhiệm khi không kiểm tra kỹ trước khi quảng cáo, Thế Hiển nói.

Trong video, anh trai Hằng Du Mục cũng gửi thông điệp gián tiếp đến Tôn Bằng (chồng cũ Hằng Du Mục) dù không gọi tên trực tiếp. Hiển cho biết, trong suốt 7 tháng qua, người này chỉ nói suông, không có hành động rõ ràng để thể hiện trách nhiệm với các con.

"Nào thì giành quyền nuôi con, nào thì về Việt Nam, rồi lên mạng nói vợ hiện tại có bầu", anh nói.

Thế Hiển khẳng định em gái sẵn sàng từ bỏ hết tiền bạc, tài sản để được nuôi con. Anh cho biết sẽ làm mọi cách để bảo vệ và chăm sóc các bé trong thời gian Hằng Du Mục thi hành án.

Hằng Du Mục trong phiên sơ thẩm sáng 19/11. Ảnh: Duy Hiệu.

Trước đó, chiều 19/11, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo khác gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) nhận mức án 3 năm 3 tháng và 3 năm tù. Ngoài ra, tòa phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng.

Trước HĐXX, Hằng Du Mục thừa nhận: “Bản thân đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm chứng thông tin do Công ty Asia Life cung cấp, dẫn đến việc truyền tải nội dung không đúng sự thật. Nếu biết những sai phạm từ trước, bị cáo chắc chắn sẽ không thực hiện, vì đã mất nhiều năm để xây dựng uy tín".