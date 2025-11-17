Mẹ con, vợ chồng, anh em ruột cùng thi Đường lên đỉnh Olympia

|
Xuất hiện tại Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, cặp mẹ con Nguyễn Thúy Hà và Đỗ Anh Minh (Hà Nội) khiến nhiều người thích thú khi mẹ là cựu thí sinh năm đầu tiên, con trai vừa dự thi năm 25. Khoảnh khắc nhìn Anh Minh đứng đúng vị trí mà mình từng đứng 25 năm trước, bà Hà không khỏi xúc động. Chàng trai đại diện trường TH, THCS và THPT Vinschool cuối cùng dừng chân ở vị trí thứ hai cuộc thi tuần. Trước kết quả này, bà Hà mong con trai học được cách chấp nhận thất bại, biết đứng dậy và tiếp tục cố gắng. Ảnh: VTV.
|
Sau 10 năm tham gia Đường lên đỉnh Olympia, Đào Vân Anh và Nghiêm Quốc Huy (cùng sinh năm 1997, cựu thí sinh năm thứ 15) trở lại trường quay để thực hiện bộ ảnh cưới đặc biệt tại đúng nơi se duyên cho mình. "Cảm giác như gặp lại một người bạn cũ sau 10 năm xa cách. Đây là lần hiếm hoi chúng tôi được trở lại trường quay và đứng ở vị trí thí sinh", Vân Anh nói với Tri Thức - Znews. Cặp đôi về chung một nhà vào tháng 10 sau lễ cưới có sự góp mặt của nhiều cựu thí sinh Olympia. Ảnh: NVCC.
|
Nguyễn Hữu Trí (bên phải ngoài cùng, cựu thí sinh năm thứ 15) tự hào khi gia đình giữ kỷ lục có nhiều người tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Trước chàng trai Hà Nội, chị gái Nguyễn Ngọc Trang (cựu thí sinh năm thứ 8) và anh rể Trần Văn Ngọc Tân (từng là thí sinh năm thứ 7) cũng góp mặt ở sân chơi tri thức nổi tiếng. Sau Olympia, Hữu Trí theo học Đại học Hà Nội. Anh hiện sinh sống và làm việc liên quan đến công nghệ thông tin ở Nhật Bản. Ảnh: Hữu Trí/Facebook.
|
Trong khi đó, chị gái Ngọc Trang và anh rể Ngọc Tân của Hữu Trí nên duyên sau buổi Gala Olympia năm thứ 10. Bước ra từ Olympia, Ngọc Trang theo học Đại học Ngoại thương, còn Ngọc Tân ghi danh vào Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM. Sau đó, Ngọc Tân quyết định từ bỏ công việc tại Việt Nam, sang Na Uy gây dựng sự nghiệp từ đầu để được bên vợ. Ảnh: Ngọc Trang/Facebook.
|
Lê Thanh Quý Hải (bên trái) tiếp bước anh trai là Lê Thanh Tân Nhật (á quân Olympia 2018) tham gia Đường lên đỉnh Olympia tuần 2, tháng 3, quý 4 năm 2021 và giành vòng nguyệt quế. Nam sinh đại diện trường THPT Thị xã Quảng Trị sau đó dừng chân ở cuộc thi tháng. Về phía Tân Nhật, ở cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2018, chàng trai về nhì. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nam sinh Quảng Trị theo học ngành Điện tử viễn thông, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Lê Thanh Quý Hải/Facebook.
|
Cặp đôi đầu tiên nên duyên vợ chồng trong cộng đồng các thí sinh Olympia là Mai Thanh Tiếp (cựu học sinh THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Thanh Xuân (cựu học sinh THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ). Cùng sinh năm 1984, trong khi Thanh Tiếp là một trong 4 thí sinh lọt vào vòng chung kết năm 2002, Thanh Xuân dừng chân tại vòng thi quý. Cặp đôi về chung một nhà vào năm 2010, sau 7 năm là bạn thân và 2 năm chính thức ngỏ lời yêu. Hiện cả hai đã có hai nhóc tỳ và sinh sống tại New Zealand. Ảnh: Mai Thanh Tiếp/Facebook.
|
Cặp đôi Trần Anh Dũng (tham gia cuộc thi tuần 2, tháng 2, quý 2 năm thứ 12) và Trần Thị Thanh Hằng (tham gia tuần 1, tháng 1, quý 2 năm thứ 15) cũng được Olympia se duyên. Màn cầu hôn bằng vòng nguyệt quế của chàng trai Vĩnh Phúc từng gây xôn xao vào năm 2018. Cả hai về chung một nhà vào tháng 3 cùng năm. Ảnh: Trần Anh Dũng.
|
Vũ Thị Phương Quỳnh (từng tham dự Olympia năm thứ 4) và Phạm Văn Thắng ("nhà leo núi" năm thứ 2) biết đến nhau trong buổi giao lưu năm 2003. Cả hai dần nảy sinh tình cảm sau những lần làm việc và gặp mặt chung. Văn Thắng và bạn đời có với nhau một cô con gái tên Phạm Hà Minh. Anh cho biết từ nhỏ, con gái yêu thích chương trình bố mẹ từng tham gia và mong muốn tiếp bước phụ huynh chinh phục vòng nguyệt quế. Ảnh: Phương Quỳnh.
