Mẹ con, vợ chồng, anh em ruột cùng thi Đường lên đỉnh Olympia

Sau 10 năm tham gia Đường lên đỉnh Olympia, Đào Vân Anh và Nghiêm Quốc Huy (cùng sinh năm 1997, cựu thí sinh năm thứ 15) trở lại trường quay để thực hiện bộ ảnh cưới đặc biệt tại đúng nơi se duyên cho mình. "Cảm giác như gặp lại một người bạn cũ sau 10 năm xa cách. Đây là lần hiếm hoi chúng tôi được trở lại trường quay và đứng ở vị trí thí sinh", Vân Anh nói với Tri Thức - Znews. Cặp đôi về chung một nhà vào tháng 10 sau lễ cưới có sự góp mặt của nhiều cựu thí sinh Olympia. Ảnh: NVCC.