Bị réo tên trong clip nhạy cảm, vợ chồng nhân viên sale BĐS lên tiếng

Vợ chồng chị Đỗ Thị Hòa (31 tuổi, Hà Nội) lên tiếng khẳng định không liên quan đến clip hai chiếc ôtô trên bãi đất trống và đề nghị cộng đồng mạng ngừng lan truyền thông tin sai lệch.

Ngày 28/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai người dừng xe giữa bãi đất trống. Trong video, người đàn ông bước xuống từ chiếc ôtô màu đen, đi vòng ra hàng ghế sau. Chỉ vài phút sau, người phụ nữ từ chiếc xe trắng phía sau cũng rời xe của mình, đến ngồi cùng hàng ghế sau chiếc xe đen.

Clip này được chia sẻ với nhiều dòng chú thích ẩn ý, đồn đoán mối quan hệ không đứng đắn của hai người này và thu hút hàng triệu lượt xem.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng bắt đầu truy tìm danh tính hai nhân vật trong clip. Tài khoản của chị Đỗ Thị Hòa bất ngờ bị lôi vào cuộc, khi nhiều người cho rằng chị là người phụ nữ xuất hiện trong video.

Lượng truy cập vào các trang mạng xã hội của chị Hòa vì thế tăng đột biến. Dù chưa rõ thực hư vụ việc, nhiều người liên tục để lại các bình luận chỉ trích, chế giễu nhân viên sale bất động sản này, thậm chí xúc phạm cả người thân, gia đình của chị Hòa.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews chiều 29/11, anh Đinh Sơn (sinh năm 1989, Hà Nội) - chồng của chị Hòa - khẳng định người trong video hoàn toàn không phải vợ mình.

"Hôm qua vợ chồng tôi chỉ ở nhà. Video đó tôi không biết của ai, họ quay ở đâu rồi gắn tên chúng tôi vào", anh Sơn nói.

Anh Đinh Sơn cho biết vợ mình không biết lái xe.

Anh cho biết thêm từ hôm qua đến nay, gia đình anh gặp phiền toái vì nhận các cuộc gọi từ số lạ và nhiều tài khoản TikTok nhắc tên hai vợ chồng với lời lẽ thiếu chuẩn mực. Anh cũng nhấn mạnh việc vợ mình chưa có bằng lái, không biết lái xe.

"Hai vợ chồng đi đâu cũng đi cùng nhau. Các video của vợ đều do tôi quay, nên không thể có chuyện như trên mạng đồn đoán", anh khẳng định.

Anh Sơn cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng thận trọng khi chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, bởi việc lan truyền thiếu kiểm soát có thể ảnh hưởng đến gia đình anh và dễ khiến người khác hiểu nhầm.

Chiều cùng ngày, chị Hòa cũng đăng video phản hồi trên tài khoản TikTok có hơn 290.000 người theo dõi. Trong video, chị phủ nhận hoàn toàn việc liên quan đến đoạn clip ở bãi đất trống.

"Mình xin nhắc lại là không phải mình. Mình không đi làm một mình, không gọi điện chốt đơn, không lái xe. Mọi công việc đều do chồng quản lý", chị nói.